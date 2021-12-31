Если полностью отказаться от алкоголя не получается, хотя бы придерживайтесь нескольких правил.

Что делать, чтобы выжить после 31 декабря? 4 совета, которые избавят от головной боли

Антон Бердов эксперт в области правильного питания и диетологии, ведущий диетолог холдинга Performance Group Что делать, чтобы не было плохого 1 января?

Новогодняя ночь, пожалуй, самой сытное застолье в году. Калорийность съеденного за эту ночь может достигать 3000 ккал, при этом 1/3 чаще приходится на алкоголь. Именно он главная причина набора веса в период новогодних праздников — его употребление усиливает чувство голода, что приводит к перееданию. Под действием этанола в мозге включаются процессы, которые пробуждают гормон аппетита. Существует даже такой термин — «алкогольное переедание».

Я не сторонник полного отказа от алкоголя в период новогодних застолий. Но при этом всегда призываю ограничить не только количество, но и выбор «горячительного». Как же не переборщить и не болеть 1 января?

Выберите конкретный вид напитка

Во время новогодней ночи ограничьтесь двумя-тремя бокалами шампанского или сухого красного вина — так вы гарантированно съедите меньше.

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Пейте воду после каждого тоста

Чтобы избежать нежелательных последствий наутро, рекомендую после каждого тоста также пить чистую воду комнатной температуры. Это снизит уровень алкогольного опьянения, нормализует водный баланс и защитит организм от обезвоживания.

Не смешивайте разные напитки

Откажитесь от смешивания алкогольных напитков. Реакция на каждый из них индивидуальна, и в первую очередь она определяется примесями, которые в этих напитках содержатся. Например, водка производится при помощи дистилляции, а шампанское — методом брожения. При смешивании различных типов алкогольной продукции увеличивается и количество различных примесей. Просчитать, как поведёт себя организм, почти невозможно.

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Поэтому я советую заранее определить свой тип спиртного, так вы сможете лучше контролировать количество выпитого за вечер.

Соблюдайте меру

Важно помнить, что традиция выпивать в новогоднюю ночь так, чтобы проснуться лишь второго января — это плохая традиция! Бесконечное употребление алкоголя в праздничные дни не улучшит ваше физическое и психологическое состояние. Больше спите, гуляйте, занимайтесь спортом, общайтесь и проводите время со своими близкими — так вы гарантированно отдохнёте и зарядитесь позитивом на год вперёд.