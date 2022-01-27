Как похудеть, играя в компьютерные игры? 5 спортивных активностей из мира VR

Как организм реагирует на VR? Какие спортивные игры существуют в виртуальном пространстве? Как VR сказывается на тренировках?



Отвечают основатель проекта VR GO и фитнес-тренер.

Виртуальная реальность потихоньку прокрадывается в наш быт. Она затрагивает всё больше сфер общественной жизни: от онлайн-выступлений до полноценных тренировок в специальном шлеме. И надо сказать, зачастую такие тренировки оказываются ничуть не хуже классических занятий в зале. Любителям компьютерных игр такой формат понравится намного больше, ведь это отличный повод совместить приятное с полезным.

Как организм реагирует на виртуальное пространство?

Николай Муравьёв основатель проекта VR GO, направленного на реабилитацию людей, переживших инсульт В виртуальном мире мозг получает информацию через глаза. А центральная нервная система обрабатывает эти данные и передаёт организму, что делать и чувствовать. Виртуальный мир действует на гиппокамп – часть мозга, отвечающую за память и создание ментальных карт окружающего пространства. VR влияет и на вестибулярный аппарат, который передаёт мозгу информацию о движении.

Во время активностей в работу включаются проприорецепторы, отвечающие за восприятие тела в пространстве. Однако организм чувствует виртуальный мир иначе, чем реальный, поскольку сигналы от вестибулярного аппарата и зрения не совпадают. Мы видим движения, но тело остаётся на месте.

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Как VR может повлиять на тренировки?

Елена Старостина фитнес-тренер, диетолог, спортсменка категории «бодифитнес» Геймификация может сказаться на тренировке исключительно положительным образом. Когда в нагрузке присутствует азарт, организм повышает энергозатраты и не обращает внимания на усталость. Поэтому от получасовой танцевальной тренировки пользы может быть намного больше, чем от того же времени, проведённого на беговой дорожке.

5 спортивных VR-игр, которые заставят вас попотеть

Holopoint — симулятор стрельбы из лука

Может показаться, что в обычной стрельбе из лука нет ничего утомительного. Но это только на первый взгляд. Игра помещает вас в мир, где нужно не просто стрелять в центр мишени, а отстреливаться от волн врагов. Быстрые повороты в разные стороны, наклоны, приседания — всё это обеспечит вам интенсивную нагрузку. А ещё здесь можно классно натренировать ловкость, дыхательную систему и вестибулярный аппарат.

Sprint vector — гонки с препятствиями

Здесь вам придётся соревноваться с другими игроками за победу в гонке. Вот только выходить на стадион не потребуется. Игра мультиплеерная. Множество таких же реальных людей, как вы, встретятся на VR-арене. Там им предстоит бегать, прыгать, плавать, летать — и всё это при помощи активных телодвижений. После такой игры может понадобиться не только отдых, но и душ.

Holofit — приложение, коннектящееся с тренажёрами

Это совершенно особенная история. Для использования приложения нужен не только шлем, но и тренажёр, коннектящийся с VR. Вы сможете «прокатиться» на велосипеде по улицам Парижа, Лондона или Берлина. Или «поплавать» на каноэ по бурной реке. Звучит увлекательнее обычной тренировки, не правда ли? Технология пока не очень доступна. Но это лишь вопрос времени.

Dance Central для Oculus Rift — танцевальная игра

Танцы – очень энергозатратное занятие. Много разных движений, ритм, скорость. Однако не каждый решится на такое спортивное самовыражение из-за неуверенности в собственных навыках. Можно потренироваться в Dance Central. В игре вам необходимо в точности повторить все движения, которые показывает модель. Потребуются лишь энергия и отдача.

FitXR — виртуальные тренировки по боксу

Вам нужно только менять стойку и наносить удары в комбинациях, согласно маркерам, что летят на вас. Через джойстик учитывается сила удара, от чего будет зависеть количество набранных баллов. Под конец игры мышцы рук могут настолько сильно «забиться», что удары наносить станет очень сложно. В последнем обновлении появились фитнес и танцы.

Если вам наскучили обычные тренировки в зале, попробуйте виртуальные. Это разнообразит ваши занятия и поднимет вам настроение.