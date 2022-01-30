Почему гранат полезен для мышц и сколько его есть? Вот что думают учёные из Швейцарии

В чём польза граната? Кому не стоит есть гранат? Сколько его нужно есть, чтобы укрепить мышцы?



Разбираемся вместе с нутрициологами.

Гранат — любимый многими фрукт (который на самом деле ягода). Из него делают соки, соусы, его едят в свежем виде, а зёрнами нередко украшают завтраки и десерты. Недавно учёные из Швейцарии выяснили, что среди прочего гранат положительно сказывается на здоровье мышц и костей, особенно для людей в возрасте.

Лиза Гильман член Британской ассоциации нутрициологов, руководитель отдела нутрициологии холдинга «Атлас» Гранат совершенно не опасен, если только у вас нет на него аллергии.

Что говорят учёные?

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны и Швейцарского института биоинформатики подтвердили, что гранат помогает бороться с возрастными изменениями мышц и скелета. Известно, что с возрастом мы теряем мышечную и костную массу — это сказывается не только на способности заниматься спортом, но и на здоровье в целом. Новое исследование показывает, что эти нежелательные процессы можно компенсировать или как минимум замедлить — как раз с помощью граната.

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Всё дело в особом соединении — уролитине A. Как раз оно и содержится в гранате. Уролитин помогает лучше функционировать митохондриям — органам в клетке, которые отвечают за обеспечение её энергией. В ходе эксперимента учёным удалось выяснить, что уролитин стимулирует создание новых митохондрий — так же, как и физическая активность. Кроме того, это единственное соединение, которое восстанавливает способность клеток избавляться от «сломанных» митохондрий. У молодых людей этот процесс протекает сам по себе, но с возрастом он замедляется или вовсе сходит на нет. Это, в свою очередь, провоцирует потерю костной и мышечной массы и общую слабость.

Чем ещё полезен гранат?

Ксения Чёрная член российского союза нутрициологов и диетологов, сооснователь онлайн-школы PRO-Здоровье В гранате содержатся фосфор, кальций и магний. Это минералы, которые укрепляют стенки сосудов и помогают кровообращению. Также фрукт насыщен витамином С и в зимний сезон очень полезен.



Популярно мнение, что гранат повышает уровень гемоглобина. Это миф. Железо содержится только в кожуре плода, а её мы, как правило, не едим. К тому же в растительных продуктах в принципе присутствует негемовое железо, которое только на 5-10% усваивается организмом.



Чтобы получить вещество, восстанавливающее внутреннюю стенку сосудов, нужно употреблять в пищу косточки граната. Глотать их необязательно, достаточно тщательно прожевать и выплюнуть.

Лиза: В гранате преобладают полифенолы — фитохимические вещества, обладающие полезными свойствами. Так, пуникалагин — мощный антиоксидант с противовоспалительным эффектом. Также гранат — отличный источник клетчатки, витамина С и других полезных веществ. Лучше есть гранат целиком, а не в виде сока, в котором нет так необходимой нам клетчатки.

В одной чашке семян граната массой около 150 г содержится 7 г клетчатки, 3 г белка, 30% суточной нормы витамина С, 36% суточной нормы витамина К, 16% суточной нормы фолата (важен для образования новых клеток крови и работы нервной системы) и 12% суточной нормы калия.

Фото: unsplash.com/@themiscellanista

Чем может быть опасен гранат?

Ксения: Обращу внимание, что килограммами гранат есть не стоит. Он содержит высокое количество фруктозы, а это чревато как минимум набором лишнего веса и проблемами с пищеварением. Также не рекомендую пить гранатовый фреш. Людям, у которых уже имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, лучше вообще воздержаться от употребления этого фрукта.

Лиза: Что касается гранатового сока, большое количество концентрированного напитка может вызвать побочные эффекты, если вы принимаете разжижающие кровь препараты. В таком случае необходима консультация лечащего врача.

Сколько граната можно есть в день?

Лиза: Ограничений по количеству нет, но есть общая рекомендация по ежедневному потреблению фруктов. Это 2-3 порции или 160-300 г фруктов в день.