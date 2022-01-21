Чем полезны ягоды годжи? Их рекомендуют тем, у кого есть проблемы со зрением и весом

В чём польза ягод годжи? Кому не стоит их есть?



Разбираемся вместе с нутрициологами.

Плохое зрение — настолько распространённая проблема, что сегодня этим никого не удивишь. Виной тому не только возраст, генетика и современные технологии. Неправильное питание тоже может навредить здоровью глаз. Вот почему диетологи рекомендуют включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами, например, ягоды годжи. Чем они полезны?

Ольга Иванова тренер-нутрициолог Среди прочего ягоды годжи рекомендуют спортсменам в восстановительный период, после болезней и при ослабленном иммунитете.

Что говорят учёные?

О пользе «волшебных» ягод годжи слышали многие, но китайцы были одними из первых. Находчивый народ более 2000 лет назад стал использовать суперфуд в медицине. И на то есть причины — он укрепляет иммунитет, помогает контролировать вес и сохраняет здоровье глаз. Не так давно способность продукта улучшать зрение заинтересовала учёных. Они провели исследование и выяснили, что ягоды годжи помогают предотвратить возрастные изменения глаз, приводящие к слепоте.

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Если быть точнее, плоды растения способны остановить дегенерацию жёлтого пятна. Это заболевание поражает центральную область сетчатки и приводит к серьёзным нарушениям зрения. Избежать этого, как выяснили американские специалисты, помогает небольшая порция сушёных ягод годжи.

Для эксперимента учёные отобрали 27 добровольцев в возрасте от 45 до 65 лет. Одной группе участников добавили в рацион 28 г сушёных ягод, другой — пищевые добавки для здоровья глаз. Через три месяца специалисты заметили одну особенность: у испытуемых, которым давали ягоды годжи, увеличилась плотность защитных пигментов в глазах. А именно — лютеина и зекасантина, которые работают подобно солнцезащитному крему: блокируют синий цвет и не дают проникнуть вредным веществам в глубокие слои сетчатки. Эти полезные вещества входят в состав фруктов и овощей жёлтого, оранжевого и красного цвета. Но учёные говорят, что в ягодах годжи их содержится больше всего.

Ягоды могут вызвать аллергию и в некоторых случаях осложнения. Поэтому заранее проконсультируйтесь с врачом.

Чем ещё полезны ягоды годжи?

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Ягоды годжи открыли в районе Тибетских гор — монахи добавляли их в еду, а также использовали в качестве лекарства. Сегодня польза ягод широко известна во всём мире. Ценные свойства суперфуда заключаются в их способности повышать иммунитет организма, положительно влиять на обмен веществ, улучшать работу сердца и сосудов. Также продукт предотвращает развитие некоторых заболеваний, например, сахарного диабета.

Ягоды годжи богаты антиоксидантами и аминокислотами. В продукте содержатся витамины группы В, которые благоприятно влияют на восстановительные процессы в организме, особенно центральной нервной системы. Часто их рекомендуют спортсменам в восстановительный период, после болезней и при ослабленном иммунитете.

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Ольга: Продукт низкокалорийный, но злоупотреблять им нельзя. Чрезмерное количество может привести к вздутию и дискомфорту, ибо ягода не всегда была нам знакома и появилась в индустрии здоровья относительно недавно. Суперфуд можно употреблять как добавку, но есть горстями точно не стоит.

Когда лучше ограничить употребление этих ягод? В первую очередь при проблемах с желудком и кишечником. Также не стоит добавлять ягоды в рацион при проблемах с давлением, в особенности есть их на завтрак. Взрослому человеку рекомендуется употреблять до 50 ягод в день, детям — не более 20 штук.