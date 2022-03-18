Как солнцеедам удаётся жить без еды. Мнение учёных и личный опыт

Кто такие солнцееды и почему они отказываются от еды?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Неужели прямо совсем без еды? Прямо совсем. Одна солнечная энергия и гармония духа с телом. Примерно так выглядит жизнь практикующего праноедение человека. А вот насколько эта жизнь может быть долгой и счастливой, спросили у специалиста.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке DanteFruit.com Праноедение — это концепция, польза которой не доказана наукой и медициной.

Откуда взялось праноедение

Елена: Вы когда-нибудь слышали о том, что можно жить без еды? Именно в этом заключается концепция загадочной диеты (если так можно выразиться) — праноедения. Существуя более 2000 лет, она впервые упоминалась в главной книге йогов — «Йога-сутре». Единственное, что входила она в одну из 25 сверхъестественных способностей наряду с психокинезом (способностью воздействовать на материю посредством силы мысли) и ясновидением. Отсутствие чувства голода и жажды считалось вполне достижимым.

Фото: unsplash.com/@dearseymour

Существует много «научной литературы», объясняющей выходящие за рамки нормального человеческие способности (к примеру, телепатия). Но про праноедение исследований проведено не так много. К удивлению, даже среди известных учёных были уверенные в возможности жить без еды и воды. По их словам, это зачатки следующей эволюционной ступени человека.

К примеру, так считал великий изобретатель Никола Тесла.

Развитие жизни должно привести к формам существования, которые не будут нуждаться в питании, а следовательно, избавятся от оков зависимости. Почему живое существо не может получить всю энергию, необходимую для осуществления жизненно важных процессов, из окружающей среды, а не за счёт потребления пищи?

Опасно ли праноедение

На первый взгляд, полностью лишить себя еды и воды совершенно невозможно. Но в науке неоднократно были совершены открытия, меняющее дальнейшее развитие событий. Не говорит ли это о том, что всё может измениться в один момент?

Фото: unsplash.com/@jareddrice

Бретарианство или солнцеедение — этими же терминами называется праноедение — не просто принцип отказа от еды и воды, но целая идеология и образ мыслей. Её можно интерпретировать в том числе как некую вариацию поста (и не только в христианстве, но и в индуизме, иудаизме и исламе). Небольшая разница между постами и праноедением состоит в том, что у первого есть срок окончания, а у второго он полностью отсутствует. По версии праноедов, энергия, получаемая свыше, содержит в себе всю необходимую силу для существования тела. «Питание» энергией происходит посредством дыхания.

Как на самом деле работает праноедение

Разумеется, по большей части это слова, ведь людей, полностью отказавшихся от еды и воды, не существует. Есть лишь группы, которые сочетают праноедение с другими практиками. Например, человек может быть вегетарианцем и иногда практиковать праноедение.

Зачем занимаются праноедением

Из положительных пунктов те, кто практикует солнцеедение, выделяют: духовное умиротворение, эмоциональное спокойствие, лёгкость и подъём духа, хорошее самочувствие, отсутствие заболеваний, а также снижение необходимости во сне более 4-5 часов. Научных подтверждений таким плюсам праноедения нет, поэтому остаётся верить на слово.

Ассоль Грей ментор, маркетолог, практикует самоисцеление и осознанность более пяти лет Началось всё с правильного питания в конце 2017 года. С того времени из рациона ушло мясо. Я не гналась за модой. Просто в один момент купленный для приготовления кусок мяса пролежал в холодильнике три месяца, и я его утилизировала, так как поняла, что просто не хочу его есть и не захочу. После года правильного питания я отпустила контроль и постепенно перешла к интуитивному питанию. Так я питаюсь до сих пор. Через три года мясо вернулось в рацион. Причем сейчас бывают моменты, когда хочется не просто мясо, а стейк с кровью.



Примерно с августа 2021 года я стала есть «по привычке», то есть тело не просит пищу и при этом остаётся активным энергичным, полным сил. Это непривычно. Ведь раньше, когда пыталась голодать, не было сил и хотелось лежать весь день. Сейчас я могу за день съесть одно яблоко «для вкуса». Фактически я пока ем обычную еду больше за компанию. Чувства голода нет. А вот вода при этом стала сверхважна — пью очень много.

К каким последствиям может привести праноедение

Елена: До чего же может довести отказ от пищи и еды с научной точки зрения? В первую очередь организм полностью лишится энергии и каких-либо сил, так как их будет просто неоткуда брать. Как следствие, анорексия и сильная проблема с весом. Во-вторых, наступит очень опасный симптом для организма: нехватка жидкости или обезвоживание. В-третьих, состояние внутренних органов начнёт стремительно ухудшаться. В-четвёртых, организм будет испытывать тотальный дефицит витаминов. Всё это может закончиться печально и даже привести к летальному исходу.

Фото: istockphoto.com

Елена: Давайте рассмотрим, что будет с телом, если вы станете праноедом и откажетесь от приёма пищи и воды? Сначала организм начёт экстренно искать источник глюкозы, чтобы её было достаточно в крови. Затем будет разрушаться важный полисахарид гликоген — и превращаться в жиры и белки. Печень начнёт перерабатывать жирные кислоты в кетоны. Они образуются в процессе расщепления жировых запасов и создают альтернативный источник энергии. Как результат, в организме наступает дисбаланс, называемый кетозом с перестройкой обмена веществ.

При этом обезвоживание гораздо опаснее, чем недоедание. Оно может спровоцировать проблемы с сердцем и почечную недостаточность.

Как попробовать праноедение

Елена: Если вы всё же хотите рискнуть и попробовать себя в праноедении, то прислушайтесь к советам опытных праноедов:

не отказывайтесь от питания и воды резко. Делайте это постепенно, сначала исключите из рациона отдельные продукты и перейдите на вегетарианство;

важно, чтобы духовно вы были готовы к переходу. Если у вас сложности, проблемы, вы морально истощены, сначала нужно избавиться от всех препятствий и психологически быть полностью спокойным и уравновешенным;

Фото: unsplash.com/@ameliabartlett

желательно сообщить врачу, что хотите попробовать праноедение. Не стыдитесь касаться медицины в этой части, ведь в каком-то плане она может сохранить вам жизнь;

оцените окружающую обстановку: сопутствует ли она вашему настрою для отказа от пищи и воды? Практику праноедения лучше пробовать в месте, наиболее приближённом к природе, около воды или реки;

самое главное — прислушивайтесь к организму. Только он подскажет, что вы делаете правильно, а что — нет. Не нужно перегружать себя голоданием, если вы чувствуете себя плохо — остановитесь. Существует немало разных интересных и полезных диет, проверенных врачами и людьми.