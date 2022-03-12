4 простых упражнения на баланс, которые помогут расслабиться

Отвечает тренер по хатха-йоге.
Упражнения на баланс чаще всего применяются в йоге. Они не только помогают лучше узнать своё тело, но и позволяют сконцентрироваться на их выполнении. Замирая в неустойчивых позах и пытаясь сохранить положение, вы не будете отвлекаться на лишние мысли. Такие отчасти медитативные практики очень расслабляют.
Йога помогает достигнуть расслабленного состояния тела, отсутствия страха, тревоги; способствует ровному дыханию и развивает сосредоточенность, концентрацию внимания.
Перекаты с носка на пятку
Перекаты на начальном этапе обучения являются одновременно подготовительными и разминочными упражнениями. Кроме того, они формируют такое качество, как ловкость. Упражнение помогает не только расслабить мышцы ног, но и является отличной профилактикой плоскостопия. Оно помогает мышцам и связкам держаться в тонусе и восстанавливает исходный контур стопы.
Техника выполнения
- Встаньте ровно и начинайте равномерно перекатываться с носков на пятку и обратно.
- Сделайте перекаты восемь раз и задержитесь на 10 секунд сначала на носках, потом на пятках.
Фото: istockphoto.com
Цапля
Мягко удлиняет и укрепляет даже самые тугие подколенные сухожилия. Она эффективна для растяжки задней поверхности бёдер. С каждой последующей тренировкой лодыжки становятся более пластичными, а колени и тазобедренные суставы – более подвижными.
Техника выполнения
- Встаньте ровно, руки на пояс.
- Медленно согните одну ногу в колене и оторвите её, прижав к другому колену.
- Сохраняйте равновесие 10 секунд, а затем смените ногу. Когда появится уверенность, выполняйте упражнение с закрытыми глазами.
Фото: istockphoto.com
«Ходьба по канату»
Когда вы идёте по канату, вы полностью контролируете себя, не позволяя себе упасть или пошатнуться. С приобретением опыта упражнение рекомендуется выполнять с закрытыми глазами для большей концентрации.
Техника выполнения
- Поставьте стопы одну перед другой на одну линию так, чтобы носок одной ноги касался пятки другой.
- Важно держать спину прямо и сохранять такое положение не менее чем 10 секунд, а затем поменять ноги местами.
Фото: istockphoto.com
«Собака — птица»
Это упражнение как одна из разновидностей планки отлично помогает задействовать все мышцы. Вы почувствуете силу своего тела и со временем научитесь балансировать.
- Встаньте на четвереньки. Держите спину прямо, не прогибайтесь. Ноги и руки должны образовывать со спиной угол в 90 градусов.
- Вытяните вперёд правую руку и одновременно назад – левую ногу.
- Спустя пару секунд поменяйте руки и ноги местами: если изначально вы вытягивали правую руку, поменяйте её на левую. Аналогично сделайте с ногами.
Фото: istockphoto.com
Важные правила
Как и при любых физических нагрузках, существуют важные правила, которые нужно соблюдать для достижения лучших результатов.
Ровное тело
Валерия: Первое и главное для всех упражнений на баланс — выровнять тело. Стойте ровно, напрягите мышцы ног. Стопы должны устойчиво стоять на поверхности, живот и ягодицы подтянуты.
Правильная позиция тела — ключ к эффективному выполнению упражнений.
Фото: unsplash.com/@volantaroma
Босые ноги
Все упражнения лучше выполнять босиком. Когда ноги полностью касаются поверхности, гораздо легче достигнуть баланса. Более того, будучи босиком, вы задействуете те мышцы стоп, которые не можете прочувствовать в обуви.
Полчаса упражнений на баланс отлично расслабят тело и помогут вам отвлечься от повседневных проблем. Ведь чтобы удержать баланс, придётся концентрироваться на позах. Начните заботиться о своём теле прямо сейчас.