Многие худеют по принципу «всё или ничего» и достигают результата. Но какой ценой?

Что происходит с организмом, когда мы голодаем? Отвечает врач

Как голодание влияет на организм? Что происходит, когда человек не ест?



Разбираемся вместе с врачом.

Если без кислорода человек может обойтись около 5-7 минут, без воды — 3-8 дней, то без еды эти цифры достигают 70 дней. Возникает вопрос: как такое возможно? Разгадка кроется в том, что организм борется за выживание. Но здесь не обходится без потерь. Рассказываем, к чему приводят резкие ограничения в питании.

Георгий Зильберман врач общей практики За чувство голода и сытости в организме отвечает сложная система — и в случае «голодовки» она перестраивается.

К чему приводит голод?

О том, сколько человек может прожить без еды, мы уже говорили. Поэтому на этот раз расскажем о последствиях недоедания. За чувство голода и сытости в организме отвечает сложная система, и, когда мы голодаем, она перестраивается. Вот как именно это происходит.

Гормональные нарушения

В ответ на недоедание в организме снижается уровень лептина — гормона, который даёт мозгу сигнал о насыщении и регулирует энергетический баланс. Он вырабатывается в жировых клетках, поэтому, когда мы начинаем голодать и худеть, его количество снижается. Аппетит и риск повторного набора веса в этом случае резко возрастают.

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Тем временем повышается уровень другого гормона — грелина, который вырабатывается в желудке. Он стимулирует чувство голода, попадая в мозг и воздействуя на нейроны в гипоталамусе. Это повышает активность нервных клеток, вызывающих голод, и снижает активность клеток, подавляющих его. Недоедание ломает эту систему, и грелин начинает воспроизводиться в больших количествах, стимулируя голод.

При голодании снижается ещё один гормон — холецистокинин, отвечающий за чувство сытости. Он вырабатывается в верхней части тонкой кишки только в ответ на потребление еды. После привычного ранее приёма пищи чувство голода возрастает и возникает чаще, а организм начинает накапливать жировую массу. Обернуть все эти изменения вспять не получится как минимум около года.

Снижение мышечной массы

Георгий: Голодание ведёт к снижению глюкозы в плазме крови. Поджелудочная железа в этом случае выделяет больше глюкагона. Он воздействует на печень и скелетную мускулатуру, поскольку в них хранится большая часть гликогена — источника энергии. Всё это вызывает снижение мышечной массы и массы некоторых органов — печени, поджелудочной железы, селезёнки.

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После истощения всех запасов происходит катаболизм — расщепление самих тканей для получения из них необходимых аминокислот и энергии. Также возникают небольшая атрофия эндокринных желёз, снижение либидо и нарушения менструального цикла.

Дефицит питательных веществ

Затянувшееся голодание вызывает дефицит важных компонентов, гормонов, питательных веществ. Запущенные случаи сопровождаются тяжёлым состоянием:

постоянная слабость;

нарушение сна;

гипотермия (пониженная температура тела);

отёки;

пониженное давление;

нерегулярное или усиленное чувство голода;

периодическое вздутие живота или дискомфорт в желудке;

снижение сердечного ритма до 60 ударов в минуту;

уменьшение в крови уровня иммуноглобулинов;

снижение иммунной реакции организма.

Ухудшение внешнего вида

Внешне эти изменения проявляются в нарушении роста ногтей и волос. Зубы тоже разрушаются, а кости слабеют из-за недостатка кальция. Дёсны же могут кровоточить из-за дефицита витамина C и низкой плотности стенок сосудов.

Голодание неблагоприятно сказывается и на коже: её старение ускоряется, а раны заживают медленнее. Когнитивные способности организма тоже постепенно снижаются, появляются раздражительность, злость, замкнутость и депрессия.

Как избежать голода при похудении?

Георгий: Вместо того чтобы морить себя голодом, выбирайте более здоровые способы снижения веса. Стремитесь к небольшому дефициту калорий в 10-20%. Например, если ваш суточный калораж составляет 2500 ккал, стремитесь к дефициту в 250-500 ккал в день. Для этого больше ходите пешком и не забывайте про белок — он поможет сохранить мышцы. И ни в коем случае не прибегайте к экстремальным диетам.

Фото: istockphoto.com

Каким продуктам уделять больше внимания?

Ограничьте употребление сахаросодержащих и энергетических напитков. Они содержат много сахара и калорий. Заменяйте их водой, кофе или чаем.

Откажитесь от обработанных продуктов — желательно, чтобы блюда состояли из цельных, минимально обработанных ингредиентов. Они обычно содержат меньше калорий и больше белка, клетчатки и полезных жиров, способствующих сытости.

Ешьте больше пищевых волокон — они сохраняют чувство сытости дольше. Это фрукты, овощи, цельнозерновые крупы, фасоль и бобовые. Но будьте осторожны с орехами и семечками. Их обязательно нужно есть, но не в больших объёмах, поскольку они содержат большое количество калорий и очень легко съесть лишнего.