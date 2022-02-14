Зачем люди голодают и когда это полезно, рассказала врач

Кому полезно голодать? Что такое лечебное голодание?



Разбираемся вместе с врачом.

Получить заряд бодрости, повысить трудоспособность, сбросить лишние килограммы — и всё это при помощи лечебного голодания? Звучит заманчиво. Именно так нередко описывают эффекты приверженцы этого режима питания. Но кому и когда на самом деле он полезен и что об этом думают врачи?

Ирина Терещенко к. м. н., врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ Здоровый организм не нуждается в специальных «чистках», он умеет делать это самостоятельно.

Что такое лечебное голодание?

В основе лечебного голодания лежит добровольный отказ от пищи (а иногда и от воды) на определённое время. Метод относится к сфере альтернативной медицины, обещает обновление и очищение организма. Согласно этой теории, в стрессовый период (при воздержании от еды) пищеварительная система переходит в режим восстановления и очистки. Но что происходит на самом деле?

Ирина: После недельного голодания в организме накапливаются кетоновые тела (продукты обмена) — в норме их немного. Они образуются из жировой ткани, когда нет необходимой энергии, а именно — из углеводов. Увеличение их количества может вызывать ощущения лёгкости и эйфории, которую называют кетоновой эйфорией.

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Многие адепты голодания уверены, что в этот момент наступает детоксикация, организм выводит шлаки и токсины — от этого и появляется ощущение лёгкости. На самом же деле шлаки (если мы говорим про человеческое тело, а не отходы на химическом производстве) — миф. Здоровый организм не нуждается в специальных «чистках», он умеет делать это самостоятельно. Для этого у нас есть печень, почки, система желче- и мочевыделения — они помогают выводить из организма все отработанные продукты метаболизма.

Что будет с организмом, если голодать?

Лишая организм пищи, в частности, глюкозы, мы отказываемся от главного источника энергии. Запасов этого органического соединения в организме хватает на 12-16 часов, после чего запускаются процессы «добычи энергии» из других источников. Однодневное голодание может пройти без последствий, а вот более длительное нанесёт вред организму. Первые изменения наступают на третьи сутки и локализуются в желудочно-кишечном тракте. Вместо соляной кислоты в желудок поступают ненасыщенные жирные кислоты, это создаёт мнимое чувство насыщения. Далее происходит активация синтеза аминокислот.

Ирина: Микрофлора кишечника страдает, полезные бактерии в конечном итоге погибают. Кислотно-щелочной баланс сдвигается в сторону закисления. Организм испытывает недостаток питательных веществ, витаминов, минералов. Такие дефициты не проявятся за день-два без еды, потому что мы умеем запасать жизненно важные вещества. Однако при более длительном воздержании от еды тело начнёт истощаться.

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Такое наблюдается даже при строгих диетах, не говоря уже о полном отказе от еды. Особенно опасно голодание, подразумевающее отказ от воды. Это буквально угрожает жизни. Даже кратковременное обезвоживание может иметь долгосрочные негативные последствия.

Кому нельзя голодать?

В этих случаях строго противопоказано голодать:

онкологические заболевания;

проблемы с пищеварительным трактом;

гастриты и язвенные болезни;

любые заболеваниях центральной и периферической нервной системы;

дефицит массы тела;

туберкулез и ВИЧ-инфекции;

аритмия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы;

аутоиммунная патология;

предрасположенность к формированию тромбов;

хронические заболевания печени и почек, особенно с развитием недостаточности функции этих органов;

сахарный диабет.

Кому же тогда полезно лечебное голодание?

Бывают случаи, когда голодание может быть нужно. Лечебное голодание — это не диета, не способ «очищения организма от шлаков», а врачебный метод, необходимый в ограниченном количестве ситуаций. Такое голодание должно проходить по предписанию врача и под его контролем. В каких случаях применяется временное воздержание от пищи?

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При подготовке к операции или обследованию по назначению врача.

При некоторых психических расстройствах, например, острой фазе приступа шизофрении (проводится под строгим врачебным контролем).

Ирина: Отсутствие пищи, не говоря уже о воде, приводит к ухудшению снабжения кислородом сердца, которое, в свою очередь, может приводить к сердечной недостаточности. Длительное голодание вводит организм в кетоацидотическую кому, которая может привести к летальному исходу. Голодание также может усугубить сопутствующие заболевания и в целом нанести вред организму. Поэтому к такому методу можно обращаться только по назначению специалиста.