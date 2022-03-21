5 способов перезарядить свою мотивацию, если она на нуле

Для того чтобы чувствовать себя счастливым, полным сил и энергии творить что-то прекрасное, нужно совсем немного! Но каждому из нас знакомо чувство полной растерянности, незнания, к чему стремиться и куда двигаться дальше.

Даже у самых трудолюбивых и целеустремленных людей время от времени наступает апатия, ведь, работая в плотном графике, мы забываем заботиться о своём психологическом и физическом здоровье. Иногда это состояние краткосрочно, а иногда может занимать недели. Как вернуть себе былое ощущение и снова начать чувствовать душевный комфорт?

Как вернуть мотивацию?

Мы поговорили с экспертом и узнали, какие способы и лайфхаки помогут перезарядить мотивацию и начать мыслить в позитивном ключе.

Ольга Палеха психолог, психотерапевт Испытывать радость жизни — это привычка мозга, сформированная с детства, когда родители показывали маленькому ребёнку, как радоваться мелочам, как воспринимать успехи и поражения.

Загляните в дневник успеха

Иногда мы теряем мотивацию из-за того, что не видим прогресса. Если вы поставили себе цель сбросить пять килограммов в течение месяца, то нужно понимать, что это довольно длительный процесс ежедневной работы над собой.

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Естественно, похудение будет происходить постепенно. Видимый прогресс будет заметен только спустя пару недель, а ведь за это время можно лишиться всяческой мотивации, если не отслеживать прогресс.

Ольга: Вести дневник успеха — ежедневно записывать, что удалось сделать хорошо, и щедро себя за это хвалить. Пусть призом за ваши старания будет просмотр любимого фильма или же вкусный ужин.

Относитесь к цели играючи

Всегда приятно идти к цели, зная, что ты делаешь это не один и что у тебя всегда есть поддержка в виде семьи, друзей или любимого питомца.

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Ольга: Ставьте экспериментальные цели в игровой форме и отмечайте все свои достижения — можно даже выписывать грамоту себе и своим близким.

Можно установить временное задание на неделю, а затем тихим вечером собраться в кругу семьи и обсудить успехи друг друга. Видя не только свой прогресс, но и успехи родных, вы точно обретёте немалую долю мотивации!

Живите с юмором

Ольга: Добавляйте больше юмора в жизнь — собирайте веселые истории друзей, рассказывайте их сами, чаще смотрите комедии и юмористический контент. Смейтесь в голос, смейтесь так, чтобы стены дрожали и ваш организм ощущал прилив радости и веселья. Этот маленький ритуал поможет счастью наполнить всё ваше тело, и вы, будучи в угрюмом состоянии, начнёте находить радость и веселье во всём.

Фото: istockphoto.com

Разрешите своей душе, своему внутреннему ребёнку погрузиться в состояние лёгкости, беззаботности и эксперимента — именно тогда мы можем легко веселиться и научиться радоваться жизни.

Пробуйте новое

Ольга: Пробуйте новое — еду, маршруты, стили одежды, общение с новыми людьми в новых интересных и неизведанных местах!

Безусловно, упадок сил и мотивации может возникать, когда вам наскучил ваш старый образ жизни. Иногда это означает, что для хорошего настроения, вам нужно просто развеяться и сменить обстановку. Общение с людьми подарит вам новый опыт, иногда он может даже вдохновить вас на подвиги.

Попробуйте аффирмации

При этом скатиться в негатив очень легко, так как негативные эмоции гораздо сильнее и организм привыкает к ним. Иногда мы даже специально ищем повод для недовольства.

Ольга: У некоторых людей развивается эмоциональная зависимость от негативных эмоций, и они ищут «дозу». При этом именно с позитивными эмоциями жизнь строится легко и интересно. Как же поддерживать это состояние? Легко, если сначала почистить сознание от психологических травм, обид и подавленных эмоций. Это можно сделать с психологом. Так сказать, сначала чистка, потом наполнение, а наполнением будут аффирмации.

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Аффирмации — это позитивные утверждения. Мы приучаем мозг думать в позитивном ключе благодаря визуализации образов. Образ позитивного будущего даёт нам заряд бодрости и свежести мышления. Мечты, фантазии и цели нам в помощь.

Стоить отметить, что если в вашем организме нет необходимых витаминов и микроэлементов — визуализировать придётся много и долго. Поэтому обязательно заботьтесь о теле — сдавайте и употребляйте витамины по назначению врача. Обязательно правильно питайтесь, соблюдайте физическую активность — спорт, водный баланс — пейте воду, и это уже 50% успеха для получения радости и заряда мотивации.