6 уютных книг для восстановления внутреннего баланса

Надо признать, что сейчас не самое лучшее время для всех. Всем очень важно сохранять душевную гармонию, спокойствие и умение отвлекаться от происходящего. Мы подготовили подборку книг, которые помогут найти покой и умиротворение.

«Прыжок веры. Рискни, чтобы достичь максимума»

Стив Харви – знаменитый американский комик и автор этой книги, который сейчас получает за каждое своё выступление большие деньги. Но так было не всегда. Было время, когда Стива уволили с работы и ему пришлось три года жить в машине из-за отсутствия денег. Близкие от него отворачивались, но его это не сломило.

Автор на личных примерах показывает, как любую неудачу можно превратить в успех. Харви отмечает, что жизнь ему удалось развернуть в другую сторону благодаря «прыжку веры». А что это за прыжок, вы узнаете, когда прочитаете эту замечательную книгу.

Фото: Издательство «Бомбора»

«30 шикарных дней: план по созданию жизни твоей мечты»

Книга, написанная Фионой Феррис, расскажет о том, как поменять хандру и серые будни на яркий мир, наполненный эмоциями. Автор описывает 30 дней из своей жизни, которые она проживает с французским размахом. Фиона устроила себе жизнь мечты, а вы можете последовать её примеру и вдохновиться на новые свершения.

Фото: Издательство «ОДРИ»

«Возвращение в кафе. Как избавиться от груза проблем и поймать волну удачи»

Роман от всемирно известного коуча Джона Стрелеки, автора бестселлера «Кафе на краю земли». «Возвращение в кафе» написана как продолжение первой, но её можно прочитать и отдельно. Главный герой снова приходит в заведение, перевернувшее его жизнь, спустя 10 лет. Он хочет вспомнить о действительно важных в этом мире вещах и научить этому других. Если сейчас на душе тяжело, а ежедневные заботы отнимают всё время, прочтите этот роман. Он окунёт вас в мир радости и искренности, и вы откроете путь к переменам.

Фото: Издательство «Бомбора»

«Анна и французский поцелуй»

Если вам больше 18 лет и у вас была первая любовь, то эта книга покорит ваше сердце и снимет всю тревогу. Вы будете путешествовать вместе с юной Анной. Она очень любила свою жизнь в Атланте, но родители отправляют её учиться в Париж. А ведь девушка даже не знает французского! Во Франции Анна заводит новых друзей и знакомится с интересным молодым человеком, из-за чего жизнь её кардинально меняется. Автор книги Стефани Перкинс заберёт вас целиком в свою историю, так, что вы не сможете оторваться.

Фото: Издательство «Рипол Классик»

«Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо»

Если вам кажется, что у соседа трава зеленее и он лучше, успешнее и богаче, чем вы, очень рекомендуем книгу Марка Мэнсона. Автор предлагает нам свой ответ на вопрос «как стать счастливым?». Всё просто – нужно научиться искусству пофигизма. А именно правильно для себя расставлять приоритеты, суметь забить на чужое мнение и быть готовым посмотреть неудачам в лицо. Мэнсон в лёгкой и непринуждённой манере рассказывает смешные (и не очень) истории из жизни и делится своими мыслями по этому поводу.

Фото: Издательство «Альпина»

«НИ СЫ»

Бестселлер от Джен Синсеро о перезагрузке жизни и о том, как жить своей мечтой. Отбросьте все страхи и мчите вперёд, эта книга не только про «успешный успех», но и про яркость, мощь, самоиронию, дерзость и ваш потенциал. Главная мудрость книги гласит: «Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать двигаться вперёд».

В коллекции автора есть также книги: «Не ной», «Не тупи», «Ни зя». Если заинтересуетесь первой книгой, советуем прочитать и все остальные.

Фото: Издательство «Бомбора»

Поиски внутренней гармонии – дело сложное, но хорошая литература всегда придёт на помощь. Всем мира и добра!