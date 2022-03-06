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Цитаты великих людей, которые помогут не опускать руки

20 фраз, которые помогут начать всё заново, вне зависимости от возраста
Павел Сухоруков
Мотивирующие фразы
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Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки.

Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту: то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь, на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждого свой. Но, что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги — всё можно начать заново.

1. «Цели никогда не должны быть простыми. Они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать», — Майкл Фелпс

2. «Возраст — это всего лишь ограничение, которое вы кладёте себе в голову», — Джеки Джойнер-Керси

3. «Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху», — Леброн Джеймс

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4. «Причина создаёт ограничения. Но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем», — Арнольд Шварценеггер

5. «Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить своё сознание в этом», — Эндрю Мерфи

Фото: istockphoto.com

6. «Секрет жизни в том, чтобы семь раз упасть, но восемь раз подняться», — Пауло Коэльо

7. «Неудача — это просто возможность начать снова, но уже более мудро», — Генри Форд

8. «Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем», — Ральф Уолдо Эмерсон

9. «Успех — не окончателен, провал — не фатален: имеет значение лишь смелость продолжить путь», — Уинстон Черчилль

10. «Я могу смириться с неудачей. Все их испытывают в чём-то. Но я не могу смириться с тем, что не попробовал», — Майкл Джордан

11. «Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя», — Джалаладдин Руми

Фото: unsplash.com/@insolitus

12. «Люди, которые умеют меняться снова и снова, гораздо надёжнее и счастливее тех, кто этого не умеет», — Стивен Фрай

13. «Если мы не меняемся, мы не развиваемся. А если не развиваемся, то и не живём по-настоящему», — Гейл Шихи

14. «Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас», — Линдон Джонсон, 36-й президент США

15. «У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха», — М. Ф. Райан

16. «Никогда не поздно или — в моём случае — никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет, можешь начать когда угодно. Можешь измениться или остаться прежним — правил не существует», — Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Фото: unsplash.com/@insolitus

17. «Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь», — Конфуций

18. «За всю свою карьеру я промахнулся 9000 раз. Я проиграл почти 300 игр. 26 раз мне был доверен решающий бросок, и я промахивался. Я терпел поражения в своей жизни снова и снова. И поэтому я успешен», — Майкл Джордан

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19. «Если ты упал вчера — встань сегодня», — Герберт Уэллс

20. «Если бы я бросался из окна каждый раз, когда у меня что-нибудь не получалось, я бы всю жизнь провёл в полёте», — Дмитрий Нагиев

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