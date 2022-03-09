Как составлять эффективные аффирмации и применять их на практике?

Мы всё чаще стали обращаться к позитивной психологии. Это новое направление, которое научно изучает процесс позитивного развития человека и условия его благополучия. Знакомы ли вам такие методы, как ведение дневника эмоционального состояния, написание заметок с благодарностями и составление аффирмаций?

В этой статье мы попробуем разобраться в значении последнего термина и в правилах его использования.

Дина Бабаева коуч-консультант, специалист по управлению изменениями Из всего поля информации мозг безумно жаден до негативных новостей, потому что ему кажется, что ситуация под контролем.

Что такое аффирмации?

Аффирмации в психологии – это короткие и чётко сформулированные фразы, которые необходимо многократно повторять для действенности. Только так позитивная установка, заложенная в эту фразу, фиксируется в подсознании человека. Механизм воздействия этих установок на мозг основан на эффекте самовнушения.

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Частое повторение коротких фраз называют аутотренингом, который положительно воздействует на психоэмоциональное состояние и способствует позитивным изменениям в жизни.

Аффирмации позволяют развить уверенность в себе, замотивироваться и настроиться на положительный результат, а также изменить отношение к произошедшим событиям. Часто, внушая себе что-то, мы начинаем чувствовать себя чуть счастливее и спокойнее, настраиваемся на достижение успеха и ведём более активный образ жизни.

Положительная установка должна эмоционально воздействовать на человека, вызывая в нём сильные положительные ассоциации.

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Например, если вы давно составили список целей, но пока не приступали к их достижению, то ответьте себе на вопрос «чего я хочу добиться?», а потом составьте в голове образ желаемого результата. Так, вы увеличите мотивацию и усилите веру в победу.

Дина: Если говорить метафорично, то когда вокруг ураган, находиться в центре – самое безопасное место. И в этом смысле аффирмации могут нам помочь, но есть опасность. Если мы понимаем, что пытаемся уйти от объективной реальности и это отражается на всех сферах нашей жизни, то позитивный настрой и постоянное повторение аффирмаций могут сыграть злую шутку. Задача любой аффирмации – создать то состояние центра и настроя, из которого мы можем совершить объективные действия в объективной реальности. Для того чтобы использовать открывающиеся возможности, важно оставаться в ресурсном состоянии, а правильно подобранные аффирмации могут в этом помочь. Главное, чтобы они настраивали нас на определённые действия и убирали из нашей системы ограничивающие убеждения.

Как правильно составлять аффирмации?

Чтобы аффирмации были эффективными, вы должны относиться к ним серьёзно и верить в их действенность. Правильность составления таких психологических установок тоже важна. Вот некоторые секреты, которые помогут грамотно сформулировать аффирмации.

Аффирмации должны быть изложены в настоящем времени

Чтобы добиться успеха в желаемой сфере, сначала нужно свыкнуться с мыслью, что вы уже обладаете всеми необходимыми умениями и навыками для её достижения. Для этого формулируйте аффирмации в настоящем времени и верьте в результат.

Не допускаются негативные формулировки

Негативная частица не воспринимается человеческим бессознательным. Когда вам говорят не делать что-либо, то вы только это делать и будете. Использование частицы НЕ в аффирмациях искажает их смысл, и работать они будут в противоположном значении.

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Разберёмся на примере. Допустим, вы изо дня в день повторяете фразу «я не хочу быть нудным». Подсознание не воспринимает НЕ, а вы, на самом деле, внушаете себе, что хотите быть нудным. Вот такой парадокс.

Аффирмации должны быть конкретными и вызывать позитивные эмоции

Суть аффирмаций в том, чтобы вызывать положительные изменения в нашей жизни. Когда мы чему-то придаём яркую эмоциональную окраску, то это работает гораздо эффективнее. Почаще используйте положительные эпитеты и словосочетания «с радостью», «с удовольствием», «с лёгкостью». Также важна конкретика.

При составлении аффирмаций упоминайте детали. Тогда подсознание будет чётко знать, какие блага и события ему необходимо привлечь в вашу жизнь.

Аффирмации должны подходить лично вам

Любые утверждения, которые вы составляете, должны касаться лично вас и вашей жизни. Дело в том, что только вы можете мысленно желать, чтобы у вас лично всё было хорошо. Помните, что аффирмации должны отражать ваши искренние желания и побуждения.

Дина: В последние дни мы столкнулись с большим тревожным фоном и высоким уровнем стресса. И в этой ситуации наш мозг работает так, что мы фокусируем внимание на негативных событиях. Это первобытный механизм этого органа – вылавливать не позитивные вещи, которые происходят, а негативные, фокус внимания на которых позволял выживать древним людям. Сейчас очень важно перенастроить себя на позитив, взять пульт управления от своего собственного мозга, который создаёт определённые состояния, мешающие нам действовать и принимать адекватные решения. Важно видеть, что жизнь продолжается.