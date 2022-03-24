Как не обидеть виновника торжества и попробовать блюда на столе, если ты на диете?

Индивидуальные особенности питания, будь то диета или веганство, могут серьёзно мешать, когда дело касается праздничного застолья. Неужели придётся поступаться своими принципами, чтобы не быть на празднике «белой вороной»? Вот что думают на этот счёт психолог и нутрициолог.

Как вести себя за столом, если ты на диете?

Любое застолье – проверка на прочность. Будучи в гостях, ответьте себе на важный вопрос: «Так ли вам важна ваша диета и в чём её смысл?» Ведь наверняка вы неспроста ввели определённые ограничения в еде. Если быть уверенными в своём выборе, вас будет сложно «сбить с курса» и сманить на тортики.

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Спокойно объясните свою позицию виновнику торжества, который, вероятнее всего, вас поймёт и не будет настаивать (разве только в шутку). Не сработало? Тогда следуйте этим правилам:

Отстаивайте личные границы

Работайте над самооценкой. Когда чьи-то потребности важнее ваших собственных и вы готовы поступиться своими ценностями и обесценить свой выбор (даже если это «мааленький кусочек», но он не вписывается в вашу диету), – вы предаёте себя, как бы пафосно это ни звучало.

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Большое и жизнь в целом состоит из мелочей. И когда вы здесь уступили, там поддались – вы на самом деле теряете уважение, как в собственных глазах, так и в глазах тех, кто «обижается» на ваш выбор. А выбор – нарушать диету или нет – он только ваш.

Вероника Тюрина психолог Не стоит «прогибаться» под большинство только потому, что «так заведено». Ведь, по сути, нет ничего обидного в том, чтобы кушать ту еду, которую вы хотите, и не кушать ту, которую не хотите. Дело только в том, насколько вы сами осознаёте, где вы стоите на своём и следуете своей правде, которую выбрали.

Прислушивайтесь к личным ощущениям

Вероника: Представьте, как вы будете себя чувствовать потом после того, как торжество закончится и вы вернётесь домой. Будут ли у вас угрызения совести, досада или обида на то, что вам пришлось нарушить диету? Ваше самоощущение – главный индикатор того, правильно вы поступаете или нет. Доверяйте себе.

Каким блюдам стоит отдавать предпочтение?

Во время торжества не стоит налегать на всё подряд, говорит нутрициолог. Выбирайте блюда осознанно, опираясь в первую очередь на свои потребности, а не «хотелки». Сделайте акцент на полезном гарнире – это может быть рис или овощи. Их можно сочетать с мясными, рыбными блюдами, а также с курицей.

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Если перед вами большой выбор майонезных салатов и блюд – лучшим подходом будет не накладывать себе одну большую порцию, а взять каждого понемногу.

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Не переедайте и помните, что насыщение приходит не сразу, а через 15-20 минут после еды. Старайтесь не есть сладкое и фрукты после пиршества – лучше подождать какое-то время, чтобы основные продукты успели усвоиться. Что касается напитков, то алкоголь и газировку желательно вовсе исключить из меню. Лучшим вариантом будет чистая питьевая вода или чай.

Как застолье сказывается на диете?

Что же делать в том случае, если отказать имениннику не удалось и вы съели больше положенного? Впишите этот день в свой план питания с читмилом – запланированным «нарушением», которое предусматривает послабления при соблюдении диеты. Загрузочный день не навредит фигуре, если потом придерживаться здорового рациона.

Елена Доронкина нутрициолог В первую очередь читмил улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Многие диетические блюда хоть и полезны по своему содержанию, но могут нанести вред системе ЖКТ. О чём это говорит? Загрузочный день восстанавливает пищеварительную систему и насыщает организм необходимыми жирами и углеводами. А ваш организм, в свою очередь, отдыхает от строгих ограничений.

Во-вторых, регулярный контролируемый срыв активизирует щитовидную железу и улучшает её работу. И, в-третьих, читмил полезен для эмоционального состояния.

Мозг воспринимает запреты довольно тяжело и болезненно, а понимание того, что ограничения сняты, благоприятно воздействуют на психику и нервную систему.

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Тем не менее старайтесь делать выбор в пользу здоровья. Послабления в диете могут сбить с толку, и тогда всё придется начинать заново. Не поддавайтесь давлению и прислушивайтесь в первую очередь к себе, чтобы потом не испытывать угрызений совести.