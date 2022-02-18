Компонент в составе красного вина замедляет старение. Выяснили учёные из США

Если знать меру, напиток будет полезен не только для настроения.

Как красное вино влияет на долголетие? Может ли оно отсрочить старость?



Разбираемся вместе с врачом.

Говорят, что бокал красного вина приносит больше пользы для здоровья, чем любой другой вид алкоголя. В 1980-х годах учёные даже предположили, что благодаря эффекту этого напитка жители некоторых стран реже страдают болезнями сердца. Но действительно ли это так?

Михаил Кутушов врач-токсиколог, профессор, доктор медицинских наук, академик В красном вине содержится ресвератрол — компонент, который замедляет процессы старения: останавливает окисление жиров и поглощает свободные радикалы (одна из причин увядания).

Что говорят учёные?

Красное вино богато полифенолами, которые обладают антиоксидантными свойствами.

Пожалуй, самым полезным веществом в напитке считается ресвератрол — он то и привлёк внимание учёных из Политехнического университета Вирджинии. Авторы работы пришли к выводу, что это природное соединение предотвращает повреждение кровеносных сосудов, снижает уровень «плохого» холестерина и риск образования тромбов, которые зачастую приводят к инсульту.

Фото: unsplash.com/@byrdman85

Кроме того, исследователи выяснили, что употребление вина в небольших количествах замедляет процессы старения — аналогично физическим упражнениям и правильному питанию.

Как это работает?

Эксперимент на мышах показал, что ресвератрол предотвращает разрушение синапсов в мозге — они передают нервный импульс от одного нейрона к другому. Учёные включали испытуемым в диету это природное соединение и через год обнаружили у грызунов более здоровые нервно-мышечные соединения.

При этом речь идёт именно о красном вине, а не о белом — оно содержит меньше этого вещества. Для сравнения: в первом напитке — 200 мг полифенолов, а во втором — 30 мг. И тем не менее даже этого недостаточно, чтобы значительно существенно продлить себе жизнь, говорят авторы работы.

Что думает врач?

Михаил: Основной компонент, который останавливает перекисное окисление жиров и поглощает свободные радикалы (одна из причин старения), — это ресвератрол. Люди, которые употребляют этот напиток, зачастую придерживаются среднеземноморской диеты. Если бокал напитка сочетать с таким типом питания (листовые салаты, виноград, фрукты, овощи, иногда мясо), замедлить старение действительно можно. Также ресвератрол обладает противоопухолевой активностью, способствует укреплению сосудов и улучшению зрения. Предотвращает деменцию у пожилых людей, затормаживая отмирание нервных клеток, а также способствует расщеплению жировых отложений в печени, уменьшает пигментацию на коже.

Фото: istockphoto.com

Но: бокал и бутылка вина — не одно и то же. Те, кто не соблюдает меру, подвергают себя риску заболеваний печени, рака, гипертонии, болезней сердца и желудочно-кишечного тракта. Нарушение сна, высокое кровяное давление, ослабление иммунитета, развитие депрессии, раздражительность — всё это тоже последствия злоупотребления вином.

Чем можно заменить вино?

В красном вине содержится небольшое количество ресвератрола, замедляющего старение. Но это вещество можно найти и в других продуктах: сливах, арахисе, гранате, зелёном чае, вишне, винограде, тёмном шоколаде.

Фото: unsplash.com/@charissek

Вывод? Красное вино — не эликсир молодости. Одного бокала напитка недостаточно, чтобы полностью замедлить процессы старения. А алкоголь есть алкоголь. Без правильного питания и физической активности не обойтись.