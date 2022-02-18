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Важное свойство красного вина, замедляющее старение и продлевающее жизнь

Компонент в составе красного вина замедляет старение. Выяснили учёные из США
Михаил Кутушов Алия Нургалеева
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Вино замедляет старение, считают учёные из США
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Если знать меру, напиток будет полезен не только для настроения.
Как красное вино влияет на долголетие? Может ли оно отсрочить старость?

Разбираемся вместе с врачом.

Говорят, что бокал красного вина приносит больше пользы для здоровья, чем любой другой вид алкоголя. В 1980-х годах учёные даже предположили, что благодаря эффекту этого напитка жители некоторых стран реже страдают болезнями сердца. Но действительно ли это так?

<a href="https://www.championat.com/authors/5417/1.html">Михаил Кутушов</a>
Михаил Кутушов
врач-токсиколог, профессор, доктор медицинских наук, академик

В красном вине содержится ресвератрол — компонент, который замедляет процессы старения: останавливает окисление жиров и поглощает свободные радикалы (одна из причин увядания).

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Что говорят учёные?

Красное вино богато полифенолами, которые обладают антиоксидантными свойствами.

Пожалуй, самым полезным веществом в напитке считается ресвератрол — он то и привлёк внимание учёных из Политехнического университета Вирджинии. Авторы работы пришли к выводу, что это природное соединение предотвращает повреждение кровеносных сосудов, снижает уровень «плохого» холестерина и риск образования тромбов, которые зачастую приводят к инсульту.

Фото: unsplash.com/@byrdman85

Кроме того, исследователи выяснили, что употребление вина в небольших количествах замедляет процессы старения — аналогично физическим упражнениям и правильному питанию.

Как это работает?

Эксперимент на мышах показал, что ресвератрол предотвращает разрушение синапсов в мозге — они передают нервный импульс от одного нейрона к другому. Учёные включали испытуемым в диету это природное соединение и через год обнаружили у грызунов более здоровые нервно-мышечные соединения.

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При этом речь идёт именно о красном вине, а не о белом — оно содержит меньше этого вещества. Для сравнения: в первом напитке — 200 мг полифенолов, а во втором — 30 мг. И тем не менее даже этого недостаточно, чтобы значительно существенно продлить себе жизнь, говорят авторы работы.

Что думает врач?

Михаил: Основной компонент, который останавливает перекисное окисление жиров и поглощает свободные радикалы (одна из причин старения), — это ресвератрол. Люди, которые употребляют этот напиток, зачастую придерживаются среднеземноморской диеты. Если бокал напитка сочетать с таким типом питания (листовые салаты, виноград, фрукты, овощи, иногда мясо), замедлить старение действительно можно. Также ресвератрол обладает противоопухолевой активностью, способствует укреплению сосудов и улучшению зрения. Предотвращает деменцию у пожилых людей, затормаживая отмирание нервных клеток, а также способствует расщеплению жировых отложений в печени, уменьшает пигментацию на коже.

Фото: istockphoto.com

Но: бокал и бутылка вина — не одно и то же. Те, кто не соблюдает меру, подвергают себя риску заболеваний печени, рака, гипертонии, болезней сердца и желудочно-кишечного тракта. Нарушение сна, высокое кровяное давление, ослабление иммунитета, развитие депрессии, раздражительность — всё это тоже последствия злоупотребления вином.

Чем можно заменить вино?

В красном вине содержится небольшое количество ресвератрола, замедляющего старение. Но это вещество можно найти и в других продуктах: сливах, арахисе, гранате, зелёном чае, вишне, винограде, тёмном шоколаде.

Фото: unsplash.com/@charissek

Вывод? Красное вино — не эликсир молодости. Одного бокала напитка недостаточно, чтобы полностью замедлить процессы старения. А алкоголь есть алкоголь. Без правильного питания и физической активности не обойтись.

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