Как перестать опаздывать на тренировки. 5 важных советов

Очень часто тренеры сталкиваются с ситуациями, когда занимающиеся опаздывают к началу тренировки. Эти опоздания могут быть незначительными, но точно повлияют на отношение тренера к вам и на ваш собственный настрой на тренировку.

Чтобы не ставить ни себя, ни инструктора, ни других посетителей зала в неудобное положение, нужно придерживаться нескольких советов. Подробнее о них рассказываем в этой статье.

Занимайтесь с друзьями

Вы просто не сможете опоздать на тренировку, если ваш друг уже ждёт вас в полной готовности. Помните об ответственности перед единомышленником и о том, что заниматься спортом вместе намного интереснее и проще, так как после занятий вы сможете посидеть в кофейне, прогуляться по городу и обсудить волнующие темы.

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Имея компанию, вы будете посещать тренировки регулярно, чтобы вместе достигать новых спортивных высот и делиться эмоциями от полученных навыков.

Заранее собирайте сумку

Перед тренировкой заранее подготовьте спортивную форму, обувь и экипировку. Такая привычка сократит время сборов, а вы перестанете бегать по дому в поисках нужной пары кроссовок. Лучше собирать сумку с вечера, чтобы, вернувшись с работы, не забыть взять нужные вещи и не опоздать.

Не планируйте много дел в день тренировки

Составляйте план дня так, чтобы суметь выполнить все намеченные задачи. Обсудите с тренером, в какие дни вам удобнее тренироваться, и не планируйте в это время много дел, чтобы не подставлять наставника и не опаздывать.

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Лучше всего распределять день так, чтобы у вас оставался запас свободного времени и хватало времени на сборы, перекус и дорогу до зала. Даже если вы успеете выполнить все планы раньше задуманного срока, сможете отдохнуть или уделить время другим активностям.

Помните об ответственности перед тренером

Задумайтесь о том, сколько раз вы подводили инструктора или тренера, отменяли персональные тренировки или бежали на занятие в непогоду, чтобы не опоздать. Задерживаясь из-за собственной невнимательности и проблем с тайм-менеджментом, вы можете пропустить очень важную часть любой тренировки – разминку. Так вы обрекаете себя на получение травм и подводите тренера.

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Некоторые из них могут и вовсе не пустить вас на занятие, и это значит, что вы зря потратили время на дорогу. Выходите из дома на 10 минут раньше и без спешки доберитесь до зала.

Включите тренировки в свой график

При плотном рабочем графике очень сложно найти время для физических нагрузок. Тренер рекомендует выбрать доступный зал поближе к дому, чтобы вы не тратили время на дорогу, а могли заняться другими полезными активностями и начинать занятия вовремя.

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К тому же сейчас наступает тёплый сезон и тренироваться можно на ближайшей площадке у дома. В любом случае существует возможность найти в графике время для занятий спортом без ущерба для карьеры и личной жизни.