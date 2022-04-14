По статистике, с этой проблемой сталкивается больше половины населения.

Как правильно сидеть, чтобы не испортить осанку и не навредить здоровью

Рашид Саидов травматолог-ортопед сети ортопедических салонов OPTEKA Как сидеть правильно и научиться это делать?

При правильной осанке голова, плечи и таз находятся на одной ровной линии. Попробуйте во время чтения этой статьи скорректировать свою. Выпрямите спину, расправьте плечи, положите руки на стол, согнув локти под углом 90-120 градусов. Кисти и предплечья должны ровно лежать на поверхности. Благодаря этому уменьшается нагрузка на запястья и сводится к минимуму вероятность развития туннельного синдрома (заболевание, при котором ткани в запястье отекают и сдавливают нерв). Поставьте стопы так, чтобы они касались пола всей подошвой. Колени надо держать согнутыми под прямым углом.

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По данным статистики , с неправильной осанкой на определённом периоде жизни сталкиваются больше 50% людей.

Как правильно обустроить рабочее место, чтобы сидеть без вреда для осанки?

И дети, и взрослые, к сожалению, редко следят за осанкой. Из-за длительного пребывания в статичном положении многие начинают сутулиться, облокачиваться на стол, закидывать ногу на ногу, пытаясь найти более комфортную позу. Всё это приводит к смещению оси позвоночника и чрезмерному давлению на межпозвонковые диски. В результате пребывания в неестественном положении человек, наоборот, сильнее устаёт. Кроме того, сутулость может спровоцировать проблемы с дыханием и кровообращением.

Неправильная осанка часто приводит к хроническим болям в спине и износу межпозвонковых дисков. Мышцы спины со временем привыкают удерживать туловище в неправильном положении, и сутулость сохраняется.

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В первую очередь проверьте, как расположен монитор. Экран должен находиться на уровне глаз. Тогда вам не придётся постоянно наклонять голову. Рекомендованное расстояние до монитора — не менее полуметра.

Отрегулируйте стул так, чтобы руки можно было полностью положить на стол.

При желании приобретите ортопедическую подушку под спину. Изделие стабилизирует правильный изгиб поясницы и разгружает позвоночник. При здоровой осанке этот изгиб должен быть минимальным. С ортопедической подушкой проще научиться удерживать тело в нужном положении.

Компьютерную мышь подбирайте по размеру ладони, чтобы не пришлось излишне напрягать запястье.

Как приучить себя правильно сидеть?

Формирование правильной осанки начинается с укрепления мышц спины. С этим помогут несложные упражнения. Прижмитесь всем телом к стене. Руки должны быть опущенными, а плечи расслабленными. Удерживайте такое положение несколько секунд. Затем встаньте на носки. Находитесь в этой позиции 3-4 секунды, а потом снова примите исходное положение. Повторите несколько раз. Как только закончите, походите, удерживая правильную осанку.

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Приобретите балансировочный диск, который поможет исправить осанку, укрепить мышцы живота и поясницы. Такие тренировки развивают гибкость и улучшают координацию при безопасной нагрузке. Планка на локтях, пресс на коврике, подъём корпуса лежа на полу, приседания также укрепляют мышечный корсет и способствуют формированию правильной осанки.

Статичное сидячее положение — это в принципе неестественное состояние, при котором позвоночник испытывает колоссальные нагрузки. Нарушение осанки, ухудшение кровообращения, снижение мышечного тонуса, проблемы с опорно-двигательной системой, сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес –наиболее распространённые последствия сидячей работы.

Простые меры предосторожности и даже небольшие, но регулярные физические нагрузки помогают их избежать. Не нужно целый день непрерывно сидеть за компьютером, находите время на небольшие прогулки хотя бы по офису.

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Конечно, нужно стараться вести активный образ жизни, заниматься спортом. Здесь важно прислушиваться к своему организму. Через силу, когда вы очень устали, изнурять себя интенсивными занятиями спортом точно не стоит. Определите временные промежутки, когда вы чувствуете себя бодрее, и исходя из этого разработайте программу тренировок. Можно обратиться к фитнес-тренеру за консультацией. Оптимальные нагрузки на регулярной основе помогут избежать негативных последствий офисной работы и благоприятно скажутся на состоянии всего организма.