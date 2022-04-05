Какой должна быть идеальная подушка для здорового сна? Выбираем вместе с ортопедом

Елена Пастарнак семейный ортопед ортопедических салонов ОРТЕКА На что обратить внимание при выборе подушки? Как правильно выбрать ортопедическую подушку?

Для здоровья опорно-двигательной системы полезно спать на ортопедической подушке. Она обеспечивает физиологически правильное положение головы, шеи и всего позвоночника во время отдыха. А это помогает мышцам расслабиться и стимулирует кровообращение. За счёт такой поддержки качество и глубина сна улучшаются. Рассказываем, как сделать правильный выбор.

Подушку из каких материалов лучше выбрать

Основание ортопедической подушки должно быть изготовлено из вязкоэластичного, насыщенного ионами серебра пенополиуретана с эффектом памяти. Такой материал максимально подстраивается под анатомические особенности. Ионы серебра делают наполнитель гипоаллергенным, обеспечивают противобактериальную и противовирусную защиту. Пенополиуретан хорошо сохраняет форму. К тому же он достаточно плотный, чтобы правильно поддерживать голову и шейный отдел позвоночника.

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Если говорить о наволочках, лучше выбирать варианты из вискозы, TENCEL и велюра. Мягкая и шелковистая вискоза отличается хорошей теплопроводностью: с такой наволочкой комфортно спать при любой температуре. Ей необходим правильный уход, поэтому важно следовать инструкции.

TENCEL — приятный на ощупь материал из волокон австралийского эвкалиптового дерева. Обладает хорошей воздухопроницаемостью, а также антибактериальным и противовирусным эффектом, что очень важно при постоянном контакте с кожей.

Велюр тоже имеет хорошую теплоизоляцию за счёт плотного ворса и воздушной прослойки. А вот наволочек из полиэстера лучше избегать. Этот материал не обладает достаточной воздухопроницаемостью, хотя и может прослужить дольше остальных.

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Также важно знать, из чего сделан внутренний чехол для подушки. Производители используют два материала: хлопок и полиэстер. Предпочтительнее, конечно, хлопок. При выборе ортопедической подушки немаловажный фактор — гигиеничность использования. Желательно, чтобы все тканевые элементы были съёмными. Это касается и наволочки, и внутреннего чехла.

Какой высоты должна быть подушка

Выбор зависит от того, в каком положении вы предпочитаете спать. Если чаще всего спите на боку, стоит приобрести подушку с одним анатомическим валиком, который имеет специальную выемку под шею.

Для сна в любом положении подойдёт подушка с двумя валиками. Именно они оказывают необходимую поддержку. Ортопедические подушки, как правило, имеют наиболее универсальную прямоугольную форму. Изделие рекомендуется выбирать так, чтобы голова удобно лежала на подушке и не «сползала» с неё.

Фото: istockohoto.com

Оптимальная ширина и длина подушки — 38×60 см. При таких размерах есть достаточное пространство, чтобы вы спокойно переворачивались с боку на бок и при этом не просыпались. Ширина 38 см — выверенный показатель, благодаря которому голова ровно располагается между ортопедическими валиками и получает максимальную поддержку.

Высота подушки подбирается так, чтобы во время сна позвоночник принимал ровное горизонтальное положение без перегиба в области шеи. Линия шейного отдела позвоночника должна быть на одном уровне с грудным. При покупке можно ориентироваться на размер одежды. Высота валиков подушки 10 и 8 см соответствует размеру одежды 42-44 (S), 12 и 10 см — 46-54 (M), 14 и 12 см — 54 и больше (L). Это примерные показатели, на деле же всё очень индивидуально. Перед тем как приобрести подушку, стоит проконсультироваться с ортопедом.

Как часто нужно менять подушку

Ортопедическая подушка имеет определённый срок службы. Обращайте внимание на гарантию, которая указана на упаковке. Часто она рассчитана на 1-3 года, но есть производители, которые дают гарантию и на пять лет.

Фото: unsplash.com/@nathangwaters

На что ещё обратить внимание при покупке

Покупая ортопедическую подушку, обязательно попросите показать регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Наличие такого документа говорит о том, что изделие действительно ортопедическое и его эффективность подтверждена.