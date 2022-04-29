«Я в одиночку проехала весь мир на байке». История смелой мотоциклистки из Новосибирска

Ольга Наринская — единственная россиянка, которая отважилась на такую кругосветку. На это у неё ушло чуть больше года.

Совершить кругосветное путешествие наверняка мечтает каждый, кто любит исследовать мир и свои возможности. Для сухопутных, то есть авто- и мото-путешественников, это означает проехать по всем шести континентам и частям света, кроме Антарктиды. При этом нужно пересечь экватор и проехать как минимум пару точек-антиподов, находящихся на противоположных концах земного шара. На отважный эксперимент решилась наша героиня Ольга Наринская – первая россиянка, которая совершила кругосветку на мотоцикле. На это у неё ушло чуть больше года – 13 месяцев. Она поделилась с нами своим опытом и рассказала о самых ярких впечатлениях.

Ольга Наринская опытная путешественница Рассказывает о своём кругосветном путешествии.

С чего всё началось

Несколько лет назад, после того как я объехала на мотоцикле всю Россию от Владивостока до Мурманска и покаталась по Средней Азии, у меня появилась та самая мечта о кругосветке. Примерно в то же время ко мне в руки попала книга Геннадия Шатова, первого мотоциклиста из СНГ, в одиночку объехавшего на байке пять континентов. После её прочтения я решилась воплотить свою мечту в жизнь.

Путешествие по всем континентам я успела завершить перед самым началом коронавирусных ограничений. А в 2021 году получила диплом национальной премии «Хрустальный компас» от Русского географического общества за первое в России женское кругосветное мотопутешествие (на данный момент это единственная женская мотокругосветка в России).

Фото: Из личного архива Ольги Наринской

Маршрут путешествия

Мой путь начался через Казахстан и Киргизию, где я поняла, что ехать по незнакомым странам на своём мотоцикле не труднее, чем по России. Чуть сложнее оказалось в следующей точке, Монголии, поскольку местные не говорят по-английски (и тем более по-русски), а заправки и указатели на «дорогах» встречаются крайне редко. Но это не помешало мне насладиться девственной красотой бескрайних монгольских степей, не тронутых цивилизацией, и найти путь в Каракорум. Это древняя столица, построенная Чингисханом, где до сих пор частично сохранился средневековый буддийский монастырь Эрдэни-Дзу.

Азия Фото: Из личного архива Ольги Наринской

Дальше я поехала в Европу, богатую достопримечательностями из списка «must see», которые стремится посетить каждый турист. Конечно, я поднялась на Эйфелеву башню в Париже и погуляла по Акрополю в Афинах. Но больше мне запомнились другие, не столь известные места. Например, Краковский замок, охраняемый драконом, который извергает пламя по просьбе посетителей; киногородок Эмира Кустурицы, затерянный в Сербских горах, где снимался фильм «Жизнь как чудо»; самое старое в континентальной Европе метро, ветка которого сохранилась в неизменном виде и работает до сих пор в центре Будапешта.

Европа Фото: Из личного архива Ольги Наринской

Проехав через два десятка разных стран, я пересекла Европу

С севера на юг – от Польши до Греции, и с востока на запад – от Молдовы до Бельгии, где мотоцикл погрузили на паром и отправили в трансатлантическое плавание к новому материку – Северной Америке. Встретив свой байк в портовом городке Галифакс, я проехала через несколько провинций и «Золотую Подкову» Канады до Ниагарского водопада, расположенного одновременно в двух странах.

И въехала в Штаты, где всё самое интересное находится далеко от больших городов: Великие озёра, пустыни, горы и каньоны (среди которых Гранд Каньон хоть и самый известный, но не единственный, достойный внимания).

Северная Америка Фото: Из личного архива Ольги Наринской

На заметку: Основное место притяжения для путешествующих мотоциклистов – легендарная Трасса 66, идущая от Чикаго до Лос-Анджелеса. Её называют Матерью дорог и Главной улицей Америки. Вдоль этого исторического маршрута можно найти огромное количество посвящённых ему музеев, а также ретрозаправки и даже города-призраки.

Северная Америка Фото: Из личного архива Ольги Наринской

Замкнув кольцо по Северному полушарию, поехала в Африку

Вот только из-за внезапных сложностей с отправкой мотоцикла пришлось ограничиться всего двумя странами – Эфиопией и Кенией. Но оказалось, что они обе стоят того, чтобы посвятить им больше времени и объехать полностью, а не проскочить насквозь. Например, в Эфиопии есть сразу два уникальных исторических города: Харэр (недалеко от Сомалийской границы) и Лалибэла (высоко в горах на севере страны) с высеченными в скале монолитными храмами.

Африка Фото: Из личного архива Ольги Наринской

В Кении же больше привлекают красоты природы: «пятитысячники» Кения и Килиманджаро (которая хоть и относится к территории Танзании, но видна из Кении), пляжи с белым песком на берегу Индийского океана и множество национальных парков с жирафами и зебрами.

На заметку: Для авто- и мотопутешественников особый интерес представляют красивые жёлтые таблички, установленные в тех местах, где дорога пересекает экватор. Там же туристам показывают фокус с закручиванием воды в разные стороны. Но больше всего впечатляет другая экваториальная особенность: горизонтальная луна, смотрящая «рогами» вверх. В сочетании с непривычным для нас левосторонним движением всё это даёт волшебное ощущение некоторой нереальности происходящего.

Африка Фото: Из личного архива Ольги Наринской

Свой путь по левой стороне дороги я продолжила в Австралии. Это самый удалённый, маленький и труднодоступный материк. Но там определённо стоит побывать хотя бы раз, чтобы увидеть вомбатов, гуляющих вдоль дороги, бесчисленное множество попугаев, не дающих спать по утрам, огромное разнообразие эндемичных растений, и увезти с собой на память монету в $ 1 с изображением Елизаветы II на одной стороне и кенгуру на другой.

Австралия Фото: Из личного архива Ольги Наринской

Последний материк, Южную Америку, проехала вдоль Чилийского побережья

Исследовала часть Патагонии и пустыню Атакама. Находясь на берегу самого большого океана, она является самой засушливой пустыней на Земле. В Атакаме есть места, где дождя не было более 400 лет. А ещё здесь есть средневековый высокогорный город-оазис Сан-Педро-де-Атакама; заповедник Лагуна Чакса с соляными озёрами, заселёнными популяцией розовых фламинго; и даже современный 11-метровый арт-объект «Рука пустыни», символизирующий ничтожность человека перед силами природы и его одиночество в пути.

Пустыня Атакама, «Рука пустыни» Фото: Из личного архива Ольги Наринской

Вместо напутствия

Впечатления, конечно, самые яркие. Из тех, которые запоминаются на всю жизнь. Напоследок хочется сказать пару важных слов. Стоит ли отправляться в кругосветку? Если есть сомнения, однозначно нет. А тем, кто уверен в своих желаниях и возможностях, напутствия не нужны. Вместо этого могу дать практический совет: заранее изучать особенности въезда в каждую из стран, не брать лишних вещей, а деньги и время рассчитывать с запасом. И помнить, что любое неожиданное происшествие в пути – это приключение.