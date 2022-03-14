Марафонец пробежал полмира с ананасом на голове. В чём смысл?

Когда я была на израильском марафоне Мёртвого моря, увидела интересную картину. Один из участников забега преодолел дистанцию с ананасом на голове. Понятно, что некоторые народы носят грузы таким образом, но зачем это вдруг понадобилось марафонцу? Поговорили с ним лично и спросили мнение эксперта на этот счёт.

Моше Ледерфайн «ананасовый бегун» Я профессиональный марафонец, бегаю почти каждый день по 30 км – это более 200 км в неделю. Делаю это с ананасом на голове.

«Ананасовый бегун»

В среде марафонцев многие наслышаны об «ананасовом» бегуне, но известно о нём мало. Я лично узнала о нём совсем недавно, когда бежала израильский марафон в феврале. Сразу вспомнились слова некогда завирусившегося трека Pen-Pineapple-Apple-Pen (привет, 2016-й). Такого же причудливого и в то же время вызывающего интерес. Бегуна зовут Моше Ледерфайн, он родом из Израиля. Забеги с предметом на голове для спортсмена не редкость и своего рода уже традиция. В толпе бегущих его легко узнать на любом большом марафоне – в Риге, Берлине, Нью-Йорке, Вене.

Моше Ледерфайн Фото: SportPhotography

В 2019 году он пробежал так 12 марафонов в разных городах мира, все 42 км и 195 м марафонской дистанции, удерживая ананас на голове в равновесии. В его коллекции – забеги с бутылкой и даже целой упаковкой продукта. Был ещё горшок с цветком, но ананас полюбился ему больше всего. Версий неординарного поведения множество. В сети были предположения, что он проиграл спор и теперь таким образом отдувается или просто привлекает внимание. Некоторые увидели более глубокий смысл и решили, что это необычный способ балансировать и держать осанку ровно. Как говорит сам Моше, таким способом он поддерживает баланс души и тела.

Моше: Я бегаю с ананасом на голове, чтобы поддерживать связь с людьми. Так им проще начать со мной общение, задавая вопросы. Сначала около 10 лет бегал с бутылкой, но через пять лет смог пробежать с ананасом 43 км. Фрукт вызывает у людей больший интерес. Видимо, он ассоциируется с хорошей жизнью, радостью и спокойствием. Я хочу нести всем добро. Связь между человеком и природой, телом и разумом неразрывны. Поэтому ананас и не падает с моей головы. Фрукт держится даже на большой скорости.

Фото: istockphoto.com

Есть ли в этом польза для организма?

Раз уж пошла такая тема, то мы решили заодно выяснить, как груз на голове влияет на тело.

Александр Элконин ультрамарафонец Бег с предметом в равновесии на голове требует дополнительных усилий по стабилизации верхней половины тела, чтобы избежать колебаний и ускорений головы в любом направлении (вверх-вниз, вправо-влево, вперёд-назад). Удержание предмета в равновесии на голове, в покое и в разных вариантах движения, используется в качестве упражнения в танцах, некоторых видах единоборств, физических, ментальных и медитативных практиках. Длительное – не менее трёх часов – балансирование требует умения держать концентрацию и не отвлекаться на сторонние раздражители. Скорее всего, это умение формируется в ходе длительных регулярных тренировок.

Полезно ли это?

Смотря для чего. Если целью стоит умение бегать с ананасом на голове, то да. Это полезно для развития координации и баланса, без шуток. При этом следует начинать с самого простого варианта. Маленький ананас со срезанным основанием и очень медленный бег, почти ходьба, чтобы колебания головы были минимальными. Затем постепенно увеличивать размер фрукта, скорость и продолжительность движения.

Моше Ледерфайн Фото: SportPhotography

Александр: По ходу упражнения будет развиваться проприоцепция (чувство относительного положения частей тела и их движения) и чувство равновесия. Дополнительная нагрузка ляжет на мышцы шеи. При длительных тренировках получится закрепить устойчивый навык держать голову строго вертикально, без отклонения вперёд-назад или вправо-влево. В обычных беговых тренировках, без ананаса, для закрепления этого навыка используется фиксация взора на 10-15 м вперёд по ходу движения. Положение головы задаётся направлением взгляда – «куда смотришь, туда и бежишь».

Можно удвоить пользу и по окончании тренировки этот ананас съесть, восполнив потери воды (86 мл воды на 100 г мякоти) и получив 50 калорий на 100 г мякоти, главным образом за счёт быстроусвояемых углеводов. А ещё 200 г мякоти ананаса обеспечивают суточную потребность в магнии и витамине С.

Фото: istockphoto.com

Может ли бег с предметом на голове навредить?

Александр: Удержание на голове ананаса точно помешает бежать быстрее. Кроме того, дополнительное – пусть даже и небольшое – отягощение вызывает напряжение мышц шеи, которое сковывает верхнюю половину тела. А это, в свою очередь, уменьшает амплитуду движений, лишая бег свободы и размаха. Точно так же, как любое другое отягощение (гантели в руках, утяжелители на руках и ногах), предмет на голове неизбежно вызывает изменение биомеханики бега. Меняется соотношение масс движущихся сегментов тела, из-за этого искажается техника. Именно поэтому не рекомендуется на бегу нести что-то в руках. Даже связка ключей или телефон в руке, не говоря уже о бутылке с водой, вызывает асимметрию движений.