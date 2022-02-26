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Зачем делать растяжку, можно ли похудеть с помощью растяжки, сколько времени нужно, чтобы сесть на шпагат

4 важных вопроса о растяжке. Отвечает основательница школы гибкости
Тамара Данилюк Маргарита Иванникова
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Растяжка
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В случае со стретчингом главное не результат, а путь к нему, считает Тамара Данилюк.

Растяжка многими воспринимается исключительно как способ сесть на шпагат. Но на самом деле имеет массу преимуществ, кроме умения делать продольный и поперечный.

<a href="https://www.instagram.com/white_squirrell/?utm_medium=copy_link">Тамара Данилюк</a>
Тамара Данилюк
основательница школы гибкости Hochu.Shpagat

Отвечает на популярные вопросы о стретчинге.

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Можно ли похудеть, занимаясь растяжкой?

Многим кажется, что стретчинг — это абсолютное расслабление. Сидишь в позе бабочки и совершенно не тратишь калории. Это не так. Во-первых, любое занятие начинается с динамичной разминки, которая помогает разогреть мышцы и подготовить тело к упражнениям. А во-вторых, даже простые статичные позы включают в работу разные группы мышц. За одно занятие тратится около 200 ккал. Так что если нужно скинуть пару лишних кило, а интенсивные тренировки в спортзале совсем не по душе, растяжка вполне справится с задачей.

Но если вы хотите избавиться от пяти килограммов и более, дополните классы по стретчингу кардионагрузкой. Плавание, танцы или теннис — выбирайте, что вам нравится, и занимайтесь в удовольствие. Только не забывайте о питании. Никакие нагрузки не помогут снизить вес, если вы будете потреблять больше калорий, чем тратите.

Фото: instagram.com/hochu.shpagat/

Как растяжка действует на мышцы и суставы?

Неправильно организованное рабочее место, привычка наклонять голову к телефону, отсутствие удобной подушки — всё это приводит к тому, что с возрастом некоторые мышцы укорачиваются и чаще подвергаются спазмам. В результате нарушается обмен веществ и ухудшается осанка.

Растяжка избавляет мышцы от перенапряжения, улучшает кровообращение и нормализует лимфоток. Как результат — выводится лишняя жидкость из организма, уходят отёки и даже уменьшается целлюлит. А тело приобретает рельеф. Суставы же становятся более гибкими, что помогает предотвратить травмы. Занятия активными видами спорта — лыжи, сноуборд и даже бег — невозможны без предварительного комплекса на растяжку.

Фото: instagram.com/hochu.shpagat/

Сколько времени нужно, чтобы сесть на шпагат?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть массу факторов: вашу природную гибкость, физическую подготовку, количество тренировок в неделю и регулярность, возраст и даже питьевой режим.

Одно дело, если вы уже в неплохой форме: возможно, в прошлом уже тянулись на шпагат или каждую тренировку в спортзале заканчивали упражнениями на растяжку. В таком случае вам будет гораздо проще добиться результата. Совсем другое — когда вы абсолютный новичок. Тогда придётся поработать подольше.

Как бы там ни было, ни один профессиональный тренер не сможет назвать вам точный срок достижения заветного результата — всё слишком индивидуально.

Мы сталкивались и с теми, кто ни разу не сидел на шпагате и даже не пытался, но при этом спустя месяц достиг нужного эффекта. А бывает так, что один шпагат даётся легко, а другой не получается — тогда включаются дополнительные упражнения.

Но, конечно, при любых данных всё зависит от стабильных тренировок — без них можно утратить даже самый лучший результат.

Фото: instagram.com/hochu.shpagat/

Чем полезен шпагат?

На самом деле, полезен сам тренировочный процесс на пути к шпагату. А сам он — лишь красивый эффект от ваших гибких суставов и эластичных мышц. Осознание этого поможет превратить растяжку в действительно расслабляющий процесс. К тому же правильное дыхание во время занятия насыщает клетки кислородом. Это нормализует работу тела на всех уровнях:

  • стабилизирует давление и работу сердца;
  • снимает ощущения тревожности и нервозности.
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