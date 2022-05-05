Как заниматься спортом без спортзала? 4 уличных упражнения, которые помогут похудеть

До лета меньше месяца, а это значит, что пора готовиться к пляжному сезону. Отличным способом сбросить лишний вес и подтянуться будут круговые тренировки с собственным весом. Они достаточно энергозатратные, так что не думайте, что будет легко. А пока предлагаем попробовать нашу тренировку.

Мы будем делать цикл упражнений в несколько раундов. Включайте любимую музыку и занимайтесь вместе с нами.

Екатерина Кононова тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу Показывает комплекс упражнений для жиросжигания.

Бёрпи с использованием скамейки

Вам понадобится низкая длинная скамейка без спинки, через которую вы сможете перепрыгивать. Можете использовать самый низкий турник или приспособить любой другой предмет. Главное, чтобы вам было удобно.

Техника выполнения

Опираемся руками о скамейку, ноги выпрямлены и отставлены назад.

Выполняем отжимание.

Прыжком приставляем ноги к себе и встаём. Тут же перепрыгиваем через скамейку.

Снова принимаем упор лёжа и повторяем всё сначала.

Делаем 10 раз.

Фото: istockphoto.com

Обратные отжимания + махи ногами

Техника выполнения

Встаём спиной к скамейке. Руки опускаем вниз и опираемся сзади себя на скамейку. Ноги выпрямляем перед собой.

Сгибаем руки в локтях до угла 90 градусов.

Возвращаемся в исходное положение и тут же делаем мах прямой ногой вверх.

Повторяем всё сначала, чередуя ноги в каждом повторении.

Делаем 20 раз.

Фото: istockphoto.com

Приседания на одну ногу

Техника выполнения

Встаём левым боком к скамейке. Левую ногу ставим на неё, правая нога стоит на земле. Спина прямая, руки сцепляем перед собой в замок.

Делаем приседание с упором на левую ногу. Таз при этом отводим назад, стараемся сесть так, чтобы угол в колене был 90 градусов.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем по 15 раз на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Прыжки на скакалке

Техника выполнения

Берём скакалку. Стоим прямо, ноги на ширине плеч.

Делаем 40 прыжков.

Это был один раунд. Дальше мы выполняем этот комплекс упражнений сначала: вам нужно сделать пять таких кругов.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Помните, что это круговая тренировка и здесь важна скорость. Не отдыхайте слишком долго между раундами и не останавливайтесь после выполнения одного из упражнений.

Регулярно занимайтесь по этой схеме – и начнёте видеть изменения на весах уже через несколько недель. Не забывайте правильно питаться и достаточно отдыхать.