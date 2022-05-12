Для этих упражнений не нужен инвентарь — только немного свободного времени.

Как убрать жир с бёдер и ягодиц. Короткая домашняя тренировка

Как эффективно избавиться от жира на ягодицах и ногах?



Разбираемся вместе с мастером спорта по фитнесу и бодибилдингу.

Стройные подкачанные ноги — мечта многих, особенно в сезон шорт и юбок. Добиться идеальной фигуры нелегко, но всё же можно, если приложить усилия.

Екатерина Кононова тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу Комплекс подходит как для сушки, так и для прокачки ягодиц и бёдер. Результат зависит от питания, поэтому подберите его под свою цель.

Это интервальный комплекс, но время работы и отдыха будет варьироваться в зависимости от сложности выполняемых упражнений. Чем выше сложность — тем дольше отдых.

Приседания

Встаньте, ноги на ширине плеч.

Выполните присед на вдохе.

Встаньте на выдохе.

Сохраняйте естественные изгибы позвоночника, не прогибайтесь в пояснице слишком сильно.

Фото: istockphoto.com

Выполняйте упражнение 40 секунд, а затем отдыхайте 20 секунд.

Приседания с точкой, или пружина

Встаньте, ноги на ширине плеч.

На вдохе выполните присед, зафиксируйте положение, а затем присядьте чуть ниже.

Встаньте на выдохе.

Выполняйте упражнение 35 секунд, а затем отдыхайте 25 секунд.

Взрывные приседания

Встаньте, ноги на ширине плеч.

Выполните присед на вдохе.

На выдохе с усилием выпрыгните вверх.

Фото: istockphoto.com

Выполняйте упражнение 30 секунд, а затем отдыхайте 30 секунд.

Стульчик

Встаньте, ноги на ширине плеч.

Выполните присед, зафиксируйтесь в этом положении.

Помните о дыхании.

Выполняйте упражнение 20 секунд, а затем отдыхайте 40 секунд.

Сделайте ещё один подход — повторите все виды приседаний и переходите ко второй части тренировки.

Выпады

Отставьте правую ногу назад, недалеко — примерно на один шаг.

Следите, чтобы не было перекоса таза.

На вдохе опуститесь вниз.

На выдохе встаньте, немного подайтесь вперёд.

Фото: istockphoto.com

Выполняйте упражнение 40 секунд, а затем отдыхайте 20 секунд.

Выпад с махом

Отставьте правую ногу назад.

На вдохе опустите таз вниз.

Встаньте и подтяните согнутую правую ногу к груди.

Руки двигаются асимметрично с ногами.

Выполняйте упражнение 35 секунд, а затем отдыхайте 25 секунд.

Выпад с подскоком

Отставьте правую ногу назад.

На вдохе опустите таз вниз.

Встаньте и подтяните согнутую правую ногу к груди на выдохе.

В верхней точке выполните подскок.

Руки двигаются ассиметрично с ногами.

Фото: istockphoto.com

Выполняйте упражнение 30 секунд, а затем отдыхайте 30 секунд.

Выпад в статике

Отставьте правую ногу назад.

Опуститесь вниз и зафиксируйте положение.

Не забывайте о дыхании.

Выполняйте упражнение 20 секунд, а затем отдыхайте 40 секунд.

Сделайте ещё один подход — повторите все виды выпадов, не забывайте менять ногу.

Если тренировка показалась вам слишком лёгкой, можете выполнить ещё один круг, но не больше — не нужно перегружать ноги.

Посмотреть, как правильно выполнять упражнения, можно в видео на «Чемпионате».

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