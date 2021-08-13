Поэтапный план, как быстро избавиться от «ушек» на бёдрах

В каждой эпохе существовало своё представление о красоте. Например, в Античности женщины с округлыми формами, светлой кожей, широкими бёдрами и талией сравнивались с греческими богинями. В средневековье идеал красоты выражался в маленькой груди, тонких губах, худых руках и ногах. Что касается наших дней, то социальные сети сыграли основную роль в формировании образа идеала.
Большая грудь, пухлые губы, узкая талия и широкие бёдра с объёмными ягодицами – тот образ, который транслируется в качестве идеала блогерами и звёздами. При нужно иметь небольшое количество жира, быть подтянутой и упругой. В ответ на это появился бодипозитив, который призывает принимать свое тело в любом виде.
Рассказывает, почему на бёдрах появляются «ушки» и как от них избавиться.
Mail.Ru провёл опрос, который показал, что 70% россиянок недовольны своим телом и отдельными его частями. Женщины хотят сделать фигуру более привлекательной и не хотят мириться с лишним весом.
Иногда современные стандарты красоты предлагают нереалистичную планку, вводят в заблуждение, обманывают и противоречат природе человека. Звёзды и модели утаивают информацию о пластических операциях, инъекциях. Однако есть вещи, которые можно изменить, выглядеть привлекательнее и быть здоровее.
Ушки на бёдрах беспокоят многих женщин
Отложение жировой ткани на бёдрах заложено природой у прекрасного пола. Это встречается даже у тех, кто не имеет лишнего веса, ведь это естественная часть физиологии. Например, у мужчин жир чаще всего откладывается в области живота. Отложению запасов жира в области бёдер способствует выработка гормона эстрогена.
Жировая прослойка необходима для нормально функционирования организма, но важно определить соотношение жировой и мышечной тканей. Нормальное содержание жира в организме женщины 17-22%.
Однако если вы настроены снизить жировую прослойку и убрать «галифе» придется поработать над этим.
Локально избавиться от жировой прослойки нельзя
Придерживайтесь двух принципов:
- Создайте дефицит калорий. Сокращайте еженедельно потребление пищи на 50-100 калорий. Жир будет уходить, «ушки» уменьшатся в размерах или исчезнут.
- Добавьте 2-3 силовые тренировки в неделю для формирования красивых форм. Комбинируйте силовые и кардио тренировки. Ставьте цель не только избавиться от лишнего веса, но и набрать мышцы.
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Бейте сразу по трём фронтам
- Перестройте свой рацион. Питайтесь разнообразно и сбалансировано. Отдайте предпочтение фруктам, крупам и кашам, птице и рыбе, яйцам и растительному маслу.
- Увеличьте внетренировочную активность. Готовка, уборка, игра с ребенком, поход в магазин, мытьё машины. Это всё сожжёт большое количество калорий.
- Тренировочная активность. Заведите дневник тренировок, чтобы отслеживать результат. Чередуйте силовые и кардио тренировки.
Избавляемся от негативных факторов
Совет №1: сформируйте благоприятную обстановку, чтобы избавиться от влияния извне.
Фигуре вредят:
- Гормональный дисбаланс.
- Малоподвижный образ жизни.
- Нарушение венозного кровообращения.
- Лишний вес.
- Подавленное психоэмоциональное состояние.
- Большое количество сахара, фастфуда и соусов в рационе.
Фото: istockphoto.com
Добавляем позитивные факторы
Совет №2: нужно не просто убрать «ушки», а суметь удержать ноги стройными и подтянутыми на долгое время.
Для этого попробуйте:
- Выстроить полезный режим труда и отдыха.
- Добавить в жизнь танцы.
- Питаться в одно время 3-4 раза в день.
- Есть больше овощей и зелёных фруктов.
- Пить 2-3 литра чистой воды.
- Заменить простые углеводы на сложные.
- Есть достаточно белковой пищи.
- Ходить 5-10 тысяч шагов ежедневно.
- Спать по 8 часов в день.
- Регулярно тренироваться.
- Завести дневник питания.
- Делать массаж для улучшения кровообращения ног.
5 эффективных упражнений на проработку «галифе»
Если вы уже чётко решили избавиться от «ушек» на бёдрах, предлагаем вам сделать первый шаг – несколько простых, но эффективных упражнений.
(видео)
Бёрпи
Техника выполнения:
- Из положения стоя делаем глубокий присед.
- Из приседа переходим прыжком в планку.
- Из планки прыжок в присед.
- Выпрыгивание из приседа вверх с хлопком над головой.
Выполняйте три подхода по 10-15 раз. Отдых между подходами одна минута.
Взрывные прыжки из глубокого седа
Техника выполнения:
- Из положения стоя сделайте глубокий присед с прямой спиной.
- Из нижней точки сделайте прыжок взрывным движением вверх.
- Приземлитесь на носки, одновременно сгибаясь в коленях.
Выполняйте три подхода по 10-20 раз. Отдых между подходами одна минута.
Фото: istockphoto.com
Выпады с боковыми скручиваниями
Техника выполнения:
- С прямой спиной из положения стоя сделайте выпад вперёд одной ногой, сгибаясь в коленном суставе.
- Опуститесь до угла 90 градусов в колене.
- Сделайте разворот туловища к колену.
- Выталкивайте себя вверх передней ногой.
- Вернитесь в положение стоя.
Выполняйте три подхода по 10-20 раз. Отдых между подходами одна минута.
Отведение ноги из положения на четвереньках
Техника выполнения:
- Встаньте на четвереньки и прогнитесь в пояснице.
- Согнутую ногу в колене отведите назад и вверх и зафиксируйте на расстоянии 5 см от пола.
- Сделайте выдох и плавным движением поднимайте ногу вверх за счёт бедра. Задержитесь в таком положении на одну секунду.
- Сделайте плавный вдох и опускайте бедро в течение двух секунд к полу.
- Следите за положением поясницы на протяжении всего упражнения. Она не должна включаться в работу.
Выполняйте три подхода по 20 раз. Отдых между подходами одна минута.
Отведение ноги в сторону из положения на четвереньках
Фото: istockphoto.com
Техника выполнения:
- Встаньте на четвереньки и прогнитесь в пояснице.
- Согнутую ногу в колене отведите вбок и вверх.
- Сделайте выдох и плавным движением поднимайте ногу вверх за счёт бедра. Задержитесь в таком положении на одну секунду.
- Сделайте плавный вдох и опускайте бедро в течение двух секунд.
- Следите за положением поясницы.
Выполняйте три подхода по 20 раз. Отдых между подходами одна минута.
Стандарты красоты будут постоянно меняться. Следовать им или нет – личное дело каждого. Однако истинным стандартом красоты в любое время будет здоровое тело.