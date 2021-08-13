Поэтапный план, как быстро избавиться от «ушек» на бёдрах

В каждой эпохе существовало своё представление о красоте. Например, в Античности женщины с округлыми формами, светлой кожей, широкими бёдрами и талией сравнивались с греческими богинями. В средневековье идеал красоты выражался в маленькой груди, тонких губах, худых руках и ногах. Что касается наших дней, то социальные сети сыграли основную роль в формировании образа идеала.

Большая грудь, пухлые губы, узкая талия и широкие бёдра с объёмными ягодицами – тот образ, который транслируется в качестве идеала блогерами и звёздами. При нужно иметь небольшое количество жира, быть подтянутой и упругой. В ответ на это появился бодипозитив, который призывает принимать свое тело в любом виде.

Егор Фукалов фитнес-тренер Рассказывает, почему на бёдрах появляются «ушки» и как от них избавиться.

Mail.Ru провёл опрос, который показал, что 70% россиянок недовольны своим телом и отдельными его частями. Женщины хотят сделать фигуру более привлекательной и не хотят мириться с лишним весом.

Иногда современные стандарты красоты предлагают нереалистичную планку, вводят в заблуждение, обманывают и противоречат природе человека. Звёзды и модели утаивают информацию о пластических операциях, инъекциях. Однако есть вещи, которые можно изменить, выглядеть привлекательнее и быть здоровее.

Ушки на бёдрах беспокоят многих женщин

Отложение жировой ткани на бёдрах заложено природой у прекрасного пола. Это встречается даже у тех, кто не имеет лишнего веса, ведь это естественная часть физиологии. Например, у мужчин жир чаще всего откладывается в области живота. Отложению запасов жира в области бёдер способствует выработка гормона эстрогена.

Жировая прослойка необходима для нормально функционирования организма, но важно определить соотношение жировой и мышечной тканей. Нормальное содержание жира в организме женщины 17-22%.

Однако если вы настроены снизить жировую прослойку и убрать «галифе» придется поработать над этим.

Локально избавиться от жировой прослойки нельзя

Придерживайтесь двух принципов:

Создайте дефицит калорий. Сокращайте еженедельно потребление пищи на 50-100 калорий. Жир будет уходить, «ушки» уменьшатся в размерах или исчезнут.

Добавьте 2-3 силовые тренировки в неделю для формирования красивых форм. Комбинируйте силовые и кардио тренировки. Ставьте цель не только избавиться от лишнего веса, но и набрать мышцы.

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Бейте сразу по трём фронтам

Перестройте свой рацион. Питайтесь разнообразно и сбалансировано. Отдайте предпочтение фруктам, крупам и кашам, птице и рыбе, яйцам и растительному маслу.

Увеличьте внетренировочную активность. Готовка, уборка, игра с ребенком, поход в магазин, мытьё машины. Это всё сожжёт большое количество калорий.

Тренировочная активность. Заведите дневник тренировок, чтобы отслеживать результат. Чередуйте силовые и кардио тренировки.

Избавляемся от негативных факторов

Совет №1: сформируйте благоприятную обстановку, чтобы избавиться от влияния извне.

Фигуре вредят:

Гормональный дисбаланс.

Малоподвижный образ жизни.

Нарушение венозного кровообращения.

Лишний вес.

Подавленное психоэмоциональное состояние.

Большое количество сахара, фастфуда и соусов в рационе.

Фото: istockphoto.com

Добавляем позитивные факторы

Совет №2: нужно не просто убрать «ушки», а суметь удержать ноги стройными и подтянутыми на долгое время.

Для этого попробуйте:

Выстроить полезный режим труда и отдыха.

Добавить в жизнь танцы.

Питаться в одно время 3-4 раза в день.

Есть больше овощей и зелёных фруктов.

Пить 2-3 литра чистой воды.

Заменить простые углеводы на сложные.

Есть достаточно белковой пищи.

Ходить 5-10 тысяч шагов ежедневно.

Спать по 8 часов в день.

Регулярно тренироваться.

Завести дневник питания.

Делать массаж для улучшения кровообращения ног.

5 эффективных упражнений на проработку «галифе»

Если вы уже чётко решили избавиться от «ушек» на бёдрах, предлагаем вам сделать первый шаг – несколько простых, но эффективных упражнений.

(видео)

Бёрпи

Техника выполнения:

Из положения стоя делаем глубокий присед.

Из приседа переходим прыжком в планку.

Из планки прыжок в присед.

Выпрыгивание из приседа вверх с хлопком над головой.

Выполняйте три подхода по 10-15 раз. Отдых между подходами одна минута.

Взрывные прыжки из глубокого седа

Техника выполнения:

Из положения стоя сделайте глубокий присед с прямой спиной.

Из нижней точки сделайте прыжок взрывным движением вверх.

Приземлитесь на носки, одновременно сгибаясь в коленях.

Выполняйте три подхода по 10-20 раз. Отдых между подходами одна минута.

Фото: istockphoto.com

Выпады с боковыми скручиваниями

Техника выполнения:

С прямой спиной из положения стоя сделайте выпад вперёд одной ногой, сгибаясь в коленном суставе.

Опуститесь до угла 90 градусов в колене.

Сделайте разворот туловища к колену.

Выталкивайте себя вверх передней ногой.

Вернитесь в положение стоя.

Выполняйте три подхода по 10-20 раз. Отдых между подходами одна минута.

Отведение ноги из положения на четвереньках

Техника выполнения:

Встаньте на четвереньки и прогнитесь в пояснице.

Согнутую ногу в колене отведите назад и вверх и зафиксируйте на расстоянии 5 см от пола.

Сделайте выдох и плавным движением поднимайте ногу вверх за счёт бедра. Задержитесь в таком положении на одну секунду.

Сделайте плавный вдох и опускайте бедро в течение двух секунд к полу.

Следите за положением поясницы на протяжении всего упражнения. Она не должна включаться в работу.

Выполняйте три подхода по 20 раз. Отдых между подходами одна минута.

Отведение ноги в сторону из положения на четвереньках

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения:

Встаньте на четвереньки и прогнитесь в пояснице.

Согнутую ногу в колене отведите вбок и вверх.

Сделайте выдох и плавным движением поднимайте ногу вверх за счёт бедра. Задержитесь в таком положении на одну секунду.

Сделайте плавный вдох и опускайте бедро в течение двух секунд.

Следите за положением поясницы.

Выполняйте три подхода по 20 раз. Отдых между подходами одна минута.

Стандарты красоты будут постоянно меняться. Следовать им или нет – личное дело каждого. Однако истинным стандартом красоты в любое время будет здоровое тело.