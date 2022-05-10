Некоторые напитки взбодрят не хуже кофе, но без негативных последствий для организма.

Как правильно заваривать чай из трав и ягод. 4 полезных рецепта

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Одни начинают утро с ароматного напитка, а другие собирают гостей за чашечкой чая и душевно беседуют. Но есть ли напиток вкуснее и полезнее, чем чай?

Заменить классические сорта чая можно полезными тизанами. Тизаны — это экологически чистые травяные напитки без кофеина и чайных листьев в составе. В редких тизанах можно встретить незначительное количество улуна (разновидность чая).

Фото: unsplash.com/@lisahobbs

В остальном тизаны на 99,9% состоят из натуральных трав, ягод, семян, корней, лечебных цветов.

Не стоит путать тизаны с травяными сборами из аптеки. Тизаны — ароматные купажированные чаи без химических добавок из отборного и экологически чистого сырья, которые можно заваривать как обычный пакетированный чай.

Какие бывают тизаны

В зависимости от основного сырья тизаны бывают:

травяными;

фруктовыми;

цветочными;

смешанными.

Фото: unsplash.com/@yuliamatvienko

В качестве фитосырья используют:

травы — мелисса, мята, лемонграсс;

корни — имбирь, эхинацея, цикорий, куркума;

фрукты — персик, яблоко, слива, инжир;

ягоды — малина, черника, смородина, клюква;

цветы — роза, ромашка, гибискус, лаванда;

кору — корица, вяз скользкий, кора чёрной вишни, кора дуба;

семена — кардамон, тмин, фенхель, укроп.

Тизаны подразделяют на лечебные, профилактические и повседневные.

Лечебные и профилактические тизаны богаты флавоноидами, витаминами, ферментами, микроэлементами и органическими кислотами, которые активно помогают в борьбе с хроническими недугами и улучшают общее состояние организма:

оказывают общеукрепляющее и противопростудное действие;

способствуют очищению организма и улучшению пищеварения;

благотворно влияют на работу нервной и сердечно-сосудистой систем;

помогают бороться с лишним весом и поддерживать себя в хорошей физической форме.

Есть ряд тизанов, которые замедляют старение организма. В составе anti-age тизанов есть кожица красного винограда, листья оливкового дерева и розмарина.

Фото: unsplash.com/@foodbymars

Лечебно-профилактические чаи можно добавить в рацион питания детей, они оказывают профилактическое действие против простуды и ОРВИ, нормализуют сон и аппетит. В состав детского фиточая входят такие травы и ягоды:

фенхель;

ромашка;

анис;

мелисса;

липовый цвет;

мята;

тимьян;

черника;

шиповник;

красная и черная смородина;

малина;

ежевика;

земляника;

яблоки;

абрикосы.

Фото: unsplash.com/@sawa4244

К популярным «повседневным» тизанам относятся в том числе напитки из:

гибискуса (каркаде);

кипрея (иван-чай );

татарской гречихи (ку цяо);

клитории тройчатой (анчан);

аспалатуса линейного (ройбуш).

При употреблении любого чая необходимо помнить: основными критериями при использовании целебной силы растений должны быть умеренность и осторожность. Поэтому перед употреблением читайте инструкцию и не злоупотребляйте чаем. Оптимальное количество чашек чая в день — не больше трёх.

Чем полезны тизаны

Тизаны можно пить ежедневно и круглый год. Травяные чаи хорошо согревают и поддерживают иммунитет зимой, а летом утоляют жажду и освежают.

По категории действия и эффективности тизаны делят на три группы:

успокаивающие — нужны для стабилизации эмоционального состояния, нормализации сна. В основе тизанов — травы и цветы: ромашка, шалфей, мята и мелисса;

— нужны для стабилизации эмоционального состояния, нормализации сна. В основе тизанов — травы и цветы: ромашка, шалфей, мята и мелисса; бодрящие — наполнят организм энергией, приведут в тонус и избавят от сонливости на целый день. В составе обязательно присутствуют цитрусовые, мускатный орех и гибискус, которые тонизируют не хуже кофеина;

Фото: unsplash.com/@agusprasetyow

витаминные — повседневные чаи в сезон простуд, которые окажут витаминную подпитку организму. В эту категорию тизанов входят чаи на основе шиповника, рябины, листьев смородины и ягод черники.

Как заваривать тизаны

Польза напитка раскрывается при правильном заваривании. Строго соблюдайте рекомендации по завариванию чая на упаковке. Тизаны можно заливать как горячей, так и холодной водой, увеличив время настаивания до семи часов в холодильнике.

Можно выбрать удобный формат чая: порционные кубики, фильтр-пакеты или россыпь. Вот несколько рецептов полезных и вкусных тизанов.

Имбирный чай

Вам понадобятся:

имбирь — 1 кусочек 4–5 см длиной;

корица — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

вода — 1 л.

Фото: unsplash.com/@dominikmartin

Небольшой кусочек имбиря очистить, нарезать, бросить в кипящую воду и варить в течение 10 минут. Снять с огня, приправить корицей и чёрным перцем. Пить в тёплом виде, можно добавить ломтик лимона и мяту.

Имбирный чай с мятой

Вам понадобятся:

свежий корень имбиря — 2 ч. л.;

лимон — 1/3 шт.;

листья мяты — по вкусу;

вода — 4 стакана.

Фото: unsplash.com/@jusfilm

В небольшую кастрюльку налить воды, высыпать тёртый имбирь, размешать. Поставить кастрюльку на слабый огонь, довести до кипения и варить в течение 15 минут. Снять с огня, добавить мяту и закрыть крышкой. Пить чай рекомендуется за 30 минут до еды 2-3 раза в день. Напиток хорошо укрепляет иммунитет и ускоряет метаболизм.

Чай из семян пажитника

Вам понадобятся:

семена пажитника — 1 ч. л.;

корица — 1 палочка или щепотка;

вода — 200 мл.

Фото: unsplash.com/@jules_eatrunhike

Залить все ингредиенты кипящей водой, настоять 20 минут или недолго прокипятить. Пить три раза в день за 15–20 минут до еды.

Такой напиток помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и здоровье поджелудочной железы.

Ромашковый чай

Измельчённые соцветия аптечной ромашки залить кипятком, накрыть крышкой и оставить завариваться примерно на полчаса.

Фото: unsplash.com/@massimorinaldi27

Чай из цветков ромашки обладает сладким фруктовым привкусом и ярко выраженным ощелачивающим и противовоспалительным действием. Напиток успокаивает нервную систему, обладает антибактериальным действием против ряда патогенных бактерий, в том числе кишечной палочки, стрептококков и стафилококков.

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