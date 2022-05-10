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Что такое тизаны и как их заваривать с пользой для организма

Как правильно заваривать чай из трав и ягод. 4 полезных рецепта
Ната Гончар
Как правильно заваривать чай из трав и ягод
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Некоторые напитки взбодрят не хуже кофе, но без негативных последствий для организма.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Одни начинают утро с ароматного напитка, а другие собирают гостей за чашечкой чая и душевно беседуют. Но есть ли напиток вкуснее и полезнее, чем чай?

Заменить классические сорта чая можно полезными тизанами. Тизаны — это экологически чистые травяные напитки без кофеина и чайных листьев в составе. В редких тизанах можно встретить незначительное количество улуна (разновидность чая).

Фото: unsplash.com/@lisahobbs

В остальном тизаны на 99,9% состоят из натуральных трав, ягод, семян, корней, лечебных цветов.

Не стоит путать тизаны с травяными сборами из аптеки. Тизаны — ароматные купажированные чаи без химических добавок из отборного и экологически чистого сырья, которые можно заваривать как обычный пакетированный чай.

Какие бывают тизаны

В зависимости от основного сырья тизаны бывают:

  • травяными;
  • фруктовыми;
  • цветочными;
  • смешанными.

Фото: unsplash.com/@yuliamatvienko

В качестве фитосырья используют:

  • травы — мелисса, мята, лемонграсс;
  • корни — имбирь, эхинацея, цикорий, куркума;
  • фрукты — персик, яблоко, слива, инжир;
  • ягоды — малина, черника, смородина, клюква;
  • цветы — роза, ромашка, гибискус, лаванда;
  • кору — корица, вяз скользкий, кора чёрной вишни, кора дуба;
  • семена — кардамон, тмин, фенхель, укроп.

Тизаны подразделяют на лечебные, профилактические и повседневные.

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Лечебные и профилактические тизаны богаты флавоноидами, витаминами, ферментами, микроэлементами и органическими кислотами, которые активно помогают в борьбе с хроническими недугами и улучшают общее состояние организма:

  • оказывают общеукрепляющее и противопростудное действие;
  • способствуют очищению организма и улучшению пищеварения;
  • благотворно влияют на работу нервной и сердечно-сосудистой систем;
  • помогают бороться с лишним весом и поддерживать себя в хорошей физической форме.

Есть ряд тизанов, которые замедляют старение организма. В составе anti-age тизанов есть кожица красного винограда, листья оливкового дерева и розмарина.

Фото: unsplash.com/@foodbymars

Лечебно-профилактические чаи можно добавить в рацион питания детей, они оказывают профилактическое действие против простуды и ОРВИ, нормализуют сон и аппетит. В состав детского фиточая входят такие травы и ягоды:

  • фенхель;
  • ромашка;
  • анис;
  • мелисса;
  • липовый цвет;
  • мята;
  • тимьян;
  • черника;
  • шиповник;
  • красная и черная смородина;
  • малина;
  • ежевика;
  • земляника;
  • яблоки;
  • абрикосы.

Фото: unsplash.com/@sawa4244

К популярным «повседневным» тизанам относятся в том числе напитки из:

  • гибискуса (каркаде);
  • кипрея (иван-чай );
  • татарской гречихи (ку цяо);
  • клитории тройчатой (анчан);
  • аспалатуса линейного (ройбуш).

При употреблении любого чая необходимо помнить: основными критериями при использовании целебной силы растений должны быть умеренность и осторожность. Поэтому перед употреблением читайте инструкцию и не злоупотребляйте чаем. Оптимальное количество чашек чая в день — не больше трёх.

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Чем полезны тизаны

Тизаны можно пить ежедневно и круглый год. Травяные чаи хорошо согревают и поддерживают иммунитет зимой, а летом утоляют жажду и освежают.

По категории действия и эффективности тизаны делят на три группы:

  • успокаивающие — нужны для стабилизации эмоционального состояния, нормализации сна. В основе тизанов — травы и цветы: ромашка, шалфей, мята и мелисса;
  • бодрящие — наполнят организм энергией, приведут в тонус и избавят от сонливости на целый день. В составе обязательно присутствуют цитрусовые, мускатный орех и гибискус, которые тонизируют не хуже кофеина;

Фото: unsplash.com/@agusprasetyow

  • витаминные — повседневные чаи в сезон простуд, которые окажут витаминную подпитку организму. В эту категорию тизанов входят чаи на основе шиповника, рябины, листьев смородины и ягод черники.

Как заваривать тизаны

Польза напитка раскрывается при правильном заваривании. Строго соблюдайте рекомендации по завариванию чая на упаковке. Тизаны можно заливать как горячей, так и холодной водой, увеличив время настаивания до семи часов в холодильнике.

Можно выбрать удобный формат чая: порционные кубики, фильтр-пакеты или россыпь. Вот несколько рецептов полезных и вкусных тизанов.

Имбирный чай

Вам понадобятся:

  • имбирь — 1 кусочек 4–5 см длиной;
  • корица — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • вода — 1 л.

Фото: unsplash.com/@dominikmartin

Небольшой кусочек имбиря очистить, нарезать, бросить в кипящую воду и варить в течение 10 минут. Снять с огня, приправить корицей и чёрным перцем. Пить в тёплом виде, можно добавить ломтик лимона и мяту.

Имбирный чай с мятой

Вам понадобятся:

  • свежий корень имбиря — 2 ч. л.;
  • лимон — 1/3 шт.;
  • листья мяты — по вкусу;
  • вода — 4 стакана.

Фото: unsplash.com/@jusfilm

В небольшую кастрюльку налить воды, высыпать тёртый имбирь, размешать. Поставить кастрюльку на слабый огонь, довести до кипения и варить в течение 15 минут. Снять с огня, добавить мяту и закрыть крышкой. Пить чай рекомендуется за 30 минут до еды 2-3 раза в день. Напиток хорошо укрепляет иммунитет и ускоряет метаболизм.

Чай из семян пажитника

Вам понадобятся:

  • семена пажитника — 1 ч. л.;
  • корица — 1 палочка или щепотка;
  • вода — 200 мл.

Фото: unsplash.com/@jules_eatrunhike

Залить все ингредиенты кипящей водой, настоять 20 минут или недолго прокипятить. Пить три раза в день за 15–20 минут до еды.

Такой напиток помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и здоровье поджелудочной железы.

Ромашковый чай

Измельчённые соцветия аптечной ромашки залить кипятком, накрыть крышкой и оставить завариваться примерно на полчаса.

Фото: unsplash.com/@massimorinaldi27

Чай из цветков ромашки обладает сладким фруктовым привкусом и ярко выраженным ощелачивающим и противовоспалительным действием. Напиток успокаивает нервную систему, обладает антибактериальным действием против ряда патогенных бактерий, в том числе кишечной палочки, стрептококков и стафилококков.

А о пяти напитках, которые помогают бороться с бессонницей, можно узнать в видео «Чемпионата».

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