Как правильно заваривать чай из трав и ягод. 4 полезных рецепта

Одни начинают утро с ароматного напитка, а другие собирают гостей за чашечкой чая и душевно беседуют. Но есть ли напиток вкуснее и полезнее, чем чай?
Заменить классические сорта чая можно полезными тизанами. Тизаны — это экологически чистые травяные напитки без кофеина и чайных листьев в составе. В редких тизанах можно встретить незначительное количество улуна (разновидность чая).
Фото: unsplash.com/@lisahobbs
В остальном тизаны на 99,9% состоят из натуральных трав, ягод, семян, корней, лечебных цветов.
Не стоит путать тизаны с травяными сборами из аптеки. Тизаны — ароматные купажированные чаи без химических добавок из отборного и экологически чистого сырья, которые можно заваривать как обычный пакетированный чай.
Какие бывают тизаны
В зависимости от основного сырья тизаны бывают:
- травяными;
- фруктовыми;
- цветочными;
- смешанными.
Фото: unsplash.com/@yuliamatvienko
В качестве фитосырья используют:
- травы — мелисса, мята, лемонграсс;
- корни — имбирь, эхинацея, цикорий, куркума;
- фрукты — персик, яблоко, слива, инжир;
- ягоды — малина, черника, смородина, клюква;
- цветы — роза, ромашка, гибискус, лаванда;
- кору — корица, вяз скользкий, кора чёрной вишни, кора дуба;
- семена — кардамон, тмин, фенхель, укроп.
Тизаны подразделяют на лечебные, профилактические и повседневные.
Лечебные и профилактические тизаны богаты флавоноидами, витаминами, ферментами, микроэлементами и органическими кислотами, которые активно помогают в борьбе с хроническими недугами и улучшают общее состояние организма:
- оказывают общеукрепляющее и противопростудное действие;
- способствуют очищению организма и улучшению пищеварения;
- благотворно влияют на работу нервной и сердечно-сосудистой систем;
- помогают бороться с лишним весом и поддерживать себя в хорошей физической форме.
Есть ряд тизанов, которые замедляют старение организма. В составе anti-age тизанов есть кожица красного винограда, листья оливкового дерева и розмарина.
Фото: unsplash.com/@foodbymars
Лечебно-профилактические чаи можно добавить в рацион питания детей, они оказывают профилактическое действие против простуды и ОРВИ, нормализуют сон и аппетит. В состав детского фиточая входят такие травы и ягоды:
- фенхель;
- ромашка;
- анис;
- мелисса;
- липовый цвет;
- мята;
- тимьян;
- черника;
- шиповник;
- красная и черная смородина;
- малина;
- ежевика;
- земляника;
- яблоки;
- абрикосы.
Фото: unsplash.com/@sawa4244
К популярным «повседневным» тизанам относятся в том числе напитки из:
- гибискуса (каркаде);
- кипрея (иван-чай );
- татарской гречихи (ку цяо);
- клитории тройчатой (анчан);
- аспалатуса линейного (ройбуш).
При употреблении любого чая необходимо помнить: основными критериями при использовании целебной силы растений должны быть умеренность и осторожность. Поэтому перед употреблением читайте инструкцию и не злоупотребляйте чаем. Оптимальное количество чашек чая в день — не больше трёх.
Чем полезны тизаны
Тизаны можно пить ежедневно и круглый год. Травяные чаи хорошо согревают и поддерживают иммунитет зимой, а летом утоляют жажду и освежают.
По категории действия и эффективности тизаны делят на три группы:
- успокаивающие — нужны для стабилизации эмоционального состояния, нормализации сна. В основе тизанов — травы и цветы: ромашка, шалфей, мята и мелисса;
- бодрящие — наполнят организм энергией, приведут в тонус и избавят от сонливости на целый день. В составе обязательно присутствуют цитрусовые, мускатный орех и гибискус, которые тонизируют не хуже кофеина;
Фото: unsplash.com/@agusprasetyow
- витаминные — повседневные чаи в сезон простуд, которые окажут витаминную подпитку организму. В эту категорию тизанов входят чаи на основе шиповника, рябины, листьев смородины и ягод черники.
Как заваривать тизаны
Польза напитка раскрывается при правильном заваривании. Строго соблюдайте рекомендации по завариванию чая на упаковке. Тизаны можно заливать как горячей, так и холодной водой, увеличив время настаивания до семи часов в холодильнике.
Можно выбрать удобный формат чая: порционные кубики, фильтр-пакеты или россыпь. Вот несколько рецептов полезных и вкусных тизанов.
Имбирный чай
Вам понадобятся:
- имбирь — 1 кусочек 4–5 см длиной;
- корица — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу;
- вода — 1 л.
Фото: unsplash.com/@dominikmartin
Небольшой кусочек имбиря очистить, нарезать, бросить в кипящую воду и варить в течение 10 минут. Снять с огня, приправить корицей и чёрным перцем. Пить в тёплом виде, можно добавить ломтик лимона и мяту.
Имбирный чай с мятой
Вам понадобятся:
- свежий корень имбиря — 2 ч. л.;
- лимон — 1/3 шт.;
- листья мяты — по вкусу;
- вода — 4 стакана.
Фото: unsplash.com/@jusfilm
В небольшую кастрюльку налить воды, высыпать тёртый имбирь, размешать. Поставить кастрюльку на слабый огонь, довести до кипения и варить в течение 15 минут. Снять с огня, добавить мяту и закрыть крышкой. Пить чай рекомендуется за 30 минут до еды 2-3 раза в день. Напиток хорошо укрепляет иммунитет и ускоряет метаболизм.
Чай из семян пажитника
Вам понадобятся:
- семена пажитника — 1 ч. л.;
- корица — 1 палочка или щепотка;
- вода — 200 мл.
Фото: unsplash.com/@jules_eatrunhike
Залить все ингредиенты кипящей водой, настоять 20 минут или недолго прокипятить. Пить три раза в день за 15–20 минут до еды.
Такой напиток помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и здоровье поджелудочной железы.
Ромашковый чай
Измельчённые соцветия аптечной ромашки залить кипятком, накрыть крышкой и оставить завариваться примерно на полчаса.
Фото: unsplash.com/@massimorinaldi27
Чай из цветков ромашки обладает сладким фруктовым привкусом и ярко выраженным ощелачивающим и противовоспалительным действием. Напиток успокаивает нервную систему, обладает антибактериальным действием против ряда патогенных бактерий, в том числе кишечной палочки, стрептококков и стафилококков.
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