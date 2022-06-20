Николаю Дроздову — 85 лет: 4 правила долголетия легендарного ведущего «В мире животных»

В свои годы зоолог участвует в телешоу и проектах, путешествует и успевает преподавать в университете.

Сегодня, 20 июня, Николай Дроздов отмечает юбилей — 85 лет. Зоолог и телеведущий в свои годы потрясающе выглядит и так же себя чувствует. Первое и самое главное — Николай Николаевич ведёт здоровый образ жизни, что и является залогом его формы. Мы решили рассказать об основных правилах, которых он придерживается, чтобы оставаться здоровым — телом и молодым — душой.

Отказ от алкоголя

Учёный много лет не пьёт алкоголь. Ведь это пагубно сказывается на организме, а здоровью уж точно не помогает. Без алкоголя легче сохранять над собой контроль, также улучшается качество сна и лучше работают вкусовые рецепторы, ведь всем хочется ощущать жизнь в полном её проявлении.

Правильное питание

Николай Николаевич отказался от мяса и употребляет только здоровую пищу. Он тщательно подходит к выбору трапезы и бережно относится к организму, не позволяя впускать в него «мусор». Стоит помнить истину: «Мы— это то, что мы едим». Такой подход к питанию поможет чувствовать себя легко и надолго сохранить здоровье.

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Спорт

Николай занимается спортом, а также практикует йогу. Причём спорт — постоянный спутник на его жизненном пути. Что неудивительно — без физической активности крепкого здоровья уж точно ждать не стоит. Спорт помогает оставаться в хорошем настроении, а ещё после лёгкой нагрузки гораздо легче даются умственные задачи.

Регулярная активность

Помимо полезных привычек, у Дроздова есть море дел, которые также требуют больших энергозатрат. Например, Николай Николаевич — действующий профессор Географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. А свои выходные он старается проводить на садовом участке, где всегда много работы. Его график всегда расписан по минутам, даже отпуск планируется по часам.

Мы поздравляем Николая Николаевича с днём рождения, восхищаемся его тягой к здоровому образу жизни и желаем крепкого здоровья!

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