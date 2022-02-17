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N продуктов, продлевающих жизнь: что едят долгожители

Нутрициолог назвала 5 продуктов, которые способствуют долголетию
Лидия Квашнина Анастасия Хижнякова
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Нутрициолог назвала 5 продуктов для долголетия
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Конечно, важно помнить о комплексном подходе к здоровью, предупреждает Лидия Квашнина.
Какие продукты улучшают здоровье и помогают дольше сохранять молодость?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Хотя на продолжительность жизни влияет множество факторов — семейная история, образ жизни — нет недостатка в исследованиях, подтверждающих тесную взаимосвязь между питанием и долголетием. Пища влияет не только на то, как мы функционируем. Она воздействует на все процессы внутри клеток.

Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, необходимо питаться продуктами с высоким содержанием питательных веществ. Именно они дают энергию, снижают риск заболеваний и поддерживают сильное, работоспособное тело. Свежие продукты помогают оптимально работать, поддерживать хорошее самочувствие и бороться с болезнями.

<a href="https://www.championat.com/authors/4705/1.html">Лидия Квашнина</a>
Лидия Квашнина
нутрициолог

Есть целый список продуктов, которые могут продлить молодость.

Грибы

В грибах содержится большое количество антиоксидантов. Они «восстанавливают» повреждённые клетки, которые изнашиваются при окислительных процессах, ускоряющих старение. Также грибы содержат полиамины, которые не только способствуют долголетию, но и защищают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: unsplash.com/@christine_siracusa

Среди всех известных видов грибов за особенную полезность выделяют белые.

Оливковое и красное пальмовое масло

Оливковое масло идеально по составу: в нём много ненасыщенных, легко расщепляемых жиров. Оно богато витаминами А, Е и D, которые необходимы для упругости кожи. Оливковое масло содержит высокий уровень антиоксидантов полифенолов, которые довольно эффективны при борьбе с раковыми клетками.

Красное пальмовое масло улучшает когнитивные функции и позитивно воздействует на мозг, контролирует вес, ускоряет метаболизм. Оно также помогает при профилактике тромбозов, инфарктов и атеросклероза.

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Листовая зелень

Листовая зелень богата витаминами, минеральными солями, эфирными маслами и пигментами, которые благотворно воздействуют на организм. Полезные микроэлементы придают коже здоровый блеск и замедляют старение.

Фото: unsplash.com/@dimhou

Регулярное употребление в пищу листовых овощей стимулирует пищеварение, работу эндокринной системы, полезно для сосудов, а также снижает риск возникновения хронических заболеваний, способствует снижению и нормализации веса.

Ягоды

Ягоды — один из лучших источников антиоксидантов, способствующих долголетию. Они борются с повреждением клеток, вызванным свободными радикалами (нестабильными атомами). Так ягоды препятствуют появлению хронических заболеваний, а также замедляют процесс старения. Среди наиболее полезных, по мнению нутрициолога, черника, голубика, малина, клюква и чёрная смородина.

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Авокадо

В этот экзотический фрукт входит более 20 витаминов и минералов, которые в совокупности приносят большую пользу организму. В нём содержатся пищевые волокна, аскорбиновая и фолиевая кислоты, калий, медь и др. Высокое содержание калия способствует нормализации работы и укреплению сердечно-сосудистой системы. Также при регулярном употреблении помогает понизить артериальное давление.

Фото: unsplash.com/@thebethanyrandall

Олеиновая кислота в составе способствует расщеплению вредного холестерина в крови и поддерживает функциональность мозга. Но главное место занимают полиненасыщенные жиры, которые составляют около 30% от общей массы плода. Они снижают уровень вредного холестерина, регулируют и нормализуют обменные процессы, способствуют лёгкому усвоению витаминов и ненасыщенных кислот, поддерживают оптимальный уровень глюкозы и обеспечивают профилактику атеросклероза.

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