В таком случае от него лучше отказаться, чтобы избежать критических последствий для здоровья.

11 признаков того, что у вас непереносимость алкоголя

Что такое непереносимость алкоголя? Чем она отличается от аллергии? Как понять, что у вас непереносимость алкоголя?



Разбираемся вместе с врачом.

Каждый человеческий организм уникален, и у каждого есть индивидуальные особенности. Например, у одного непереносимость лактозы, у другого — аллергия на солнце, а кому-то досталась непереносимость алкоголя. По каким признакам можно понять, что вам стоит отказаться от спиртного?

Ирина Терещенко к. м. н., врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ В тяжёлых случаях для таких людей может быть опасен даже глоток вина.

Что такое непереносимость алкоголя

Нужно различать аллергическую реакцию на компоненты, входящие в состав алкогольного напитка, и непереносимость алкоголя. Последняя вызвана недостатком фермента, который расщепляет этанол.

Непереносимость бывает:

врождённой — проявляется с самого начала, ничем не угрожает здоровью, но любой алкоголь придётся исключить;

приобретённой — возникает на фоне заболеваний и приёма медикаментов, которые не сочетаются со спиртным.

Проблема может встречаться и у людей с тяжёлой стадией алкогольной зависимости. В прошлом они могли употреблять алкоголь без симптомов непереносимости, но из-за регулярного и продолжительного употребления снизилась способность расщеплять этанол, печень перестала справляться. В тяжёлых случаях для таких пациентов может быть опасен даже глоток вина.

Тем не менее у напитка есть и полезные свойства. Какие именно — рассказали в статье.

Как понять, что у вас непереносимость алкоголя

Симптомы алкогольной непереносимости бывают очень разными, и не всегда очевидно, что причина недомогания в алкоголе. У некоторых людей после употребления даже совсем небольшой дозы напитка мгновенно краснеет лицо (так называемый «флеш-синдром»), болит голова, появляется тошнота, повышается давление, учащается сердцебиение.

Возможны зуд, сыпь, изжога, кашель, насморк. При острых реакциях бывают удушье и потеря сознания. Также различается степень выраженности реакции — от практически незаметной до угрожающей жизни.

Что делать, если у вас непереносимость алкоголя

При подозрении на хроническое употребление больших доз алкоголя применяют специальный лабораторный анализ. Алкогольную зависимость не всегда можно диагностировать с помощью опросника или беседы с пациентом. Бывает, что человек сам искренне не замечает проблемы. Тест поможет оценить ситуацию объективно, основываясь только на фактах и точных показателях.

Если непереносимость связана с приёмом препаратов, через некоторое время после их отмены обычно можно снова употреблять алкоголь. В остальных случаях придётся отказаться от напитков даже в малых количествах. Но не стоит забывать, что в медицине не существует такого понятия, как «безопасная доза алкоголя», и даже совершенно здоровому человеку по возможности лучше воздерживаться.

А о шести редких случаях, когда пиво может быть полезным, рассказали в материале.