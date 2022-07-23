10 вредных привычек, которые ухудшают работу мозга

И несколько лайфхаков, которые помогут это исправить.

Эдуард Мавлютов психолог, сертифицированный коуч, дипломированный врач-хирург Рассказывает, какие привычки губят мозг человека и мешают его работе.

Употребление алкоголя. Привычка употреблять алкогольные напитки вредит мыслительному процессу мозга, останавливая её. Этанол, содержащийся в алкоголе, имеет свойство растворителя, ему и продуктам его переработки удается проникать к нервным клеткам, разрушая их и снижая чувствительность нейромедиаторов и активность рецепторов.

Этанол действительно убивает клетки мозга. Тем самым человек становится более заторможенным, и интеллектуальные способности сильно снижаются. Есть научно обоснованное мнение, что вместе с мочой после алкоголя человек выводит из организма мёртвые клетки мозга.

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Употребление наркотических веществ. Привычка употреблять запрещённые препараты уничтожает мозг. Психотропные средства провоцируют гибель клеток мозга. Наркотики приводят к токсической энцефалопатии. При этом возникают нарушение интеллектуальной деятельности, координации, рефлексов, речевые патологии, возникновение паралича.

Перебор с резкими и токсичными запахами. Увлечение ароматерапией может приводить к головным болям или дискомфорту. Это связано со специфичностью запахов и нашими рецепторами. Рецепторы передают информацию об ароматах в виде электрических импульсов в головной мозг, импульсы идут по обонятельному нерву, отдельные волокна которого ведут в гипоталамус и миндалевидное тело.

Гипоталамус называют «животным мозгом», который отвечает за наше поведение, связанное с самосохранением, голодом, жаждой, выбором партнёра и воспитанием потомства. Именно он вырабатывает окситоцин — гормон радости и доверия. И если запах подобран неправильно или превышен по дозировке, то у мозга возникают неправильные ассоциации, которые подают тревожные сигналы телу. В результате вместо расслабления человек получает проблемы со здоровьем в виде головных болей или аллергической реакции.

Курение. Никотин и другие токсичные вещества табачного дыма отрицательно влияют на мозг. Под действием никотина нарушается его кровоснабжение. У курящих ухудшаются внимание, память, способности к логике и нарушается координация движений. Кроме того, курящие чаще переутомляются, хуже переносят обычные нагрузки. У курильщиков со стажем часто повышается уровень тревожности и увеличивается вероятность развития депрессии.

Недосып. Привычка не ложиться спать вовремя, сон урывками или систематическое недосыпание снижает работоспособность мозга и ведёт к потере качества восприятия новой информации. Недостаток сна значительно тормозит реакцию на внешние раздражители, что несёт в себе опасную тенденцию упускать важное из виду, а снижение концентрации внимания может привести к опасности для жизни в целом.

Например, невыспавшиеся водители гораздо чаще попадают в аварии, чем те, кто спит полноценно. В спорте это могут быть травмы и низкие показатели спортсмена.

Употребление психостимуляторов. Энергетики и кофеин. Вещества, которые вроде бы должны повышать уровень работоспособности, наоборот, значительно снижают работоспособность после окончания воздействия. Кофеин блокирует аденозин, химическое соединение, которое вырабатывает наш головной мозг, что приводит к высвобождению большего количества адреналина.

Происходит резкий скачок адреналина, который затем падает, и человек теряет энергию, силы, которые придаёт кофеин. Именно поэтому после употребления кофе сначала происходит прилив сил, а после окончания воздействия – его резкий отток, после чего ощущается сонливость или вялость.

Сладости тоже сказываются на работе мозга. Подробнее об этом читайте здесь.

Прокрастинация. Чем больше мы ленимся, тем больше мозг фиксирует то, что нам не надо делать, отвыкает работать, и тем больше он блокирует нас на другие действия. Если человек постоянно уходит от решения задач, то мозг получает сигнал, что не стоит себя утруждать и тратить на это энергию. Мозг запоминает алгоритм, по которому чем меньше действий, тем меньше усилий он затрачивает.

Отрешённость. Когда человек уходит в собственные мысли или придуманный мир, он находится не в реальности, мозг создаёт альтернативную реальность, которая является иллюзией. При этом в реальной жизни человек либо не замечает происходящего, либо упускает важное, в моменте происходящее с ним. Это ведёт к снижению работоспособности и концентрации внимания.

Агрессия, злоба. Привычка злиться плохо сказывается на работе мозга. Одним из составляющих злости является кортизол. Он обладает отрицательным эффектом, который особенно сказывается на префронтальной коре (ПФК) головного мозга и гиппокампе.

Префронтальная кора — важнейшая часть головного мозга, в которой происходят самые сложные процессы, в том числе мышление. К его функциям относятся внимание, логическое мышление, память, способность рассуждать и планировать.

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Гормон стресса – кортизол – при избыточном выделении обогащает нейроны кальцием, что может в итоге уничтожить клетки. В избытке этот гормон снижает уровень серотонина, который ответственен за хорошее настроение, чувство радости и счастья. Именно поэтому злость опустошает человека.

Непринятие альтернативной точки зрения. Если человек не принимает альтернативную точку зрения, это говорит о том, что мозг блокирует новую информацию, опыт, что ведёт к ригидности. Привычки и старые убеждения дают мозгу чувство безопасности и комфорта, поэтому мозг не заинтересован в потере этого ощущения.

Таким людям сложно адаптироваться ко всему новому, они отличаются упорством и убеждённостью в своей правоте, что мешает им развиваться и говорит об отсутствии гибкости в мышлении. Это сказывается на взаимоотношениях с окружающими людьми, таким людям сложно найти общий язык с другими.

Лайфхаки для работы мозга

Изучать новую информацию и альтернативные точки зрения. Это даёт мозгу пространство для мышления. Анализ разной информации помогает развивать критическое мышление.

Тренируйте память. Например, помогает простое упражнение ставить будильник на час позже, без напоминания самого будильника. Также стоит выполнять несложные математические расчёты. Математика отлично развивает память.

Узнавать новые маршруты. Ориентирование по картам увеличивает область мозга, которая ориентирует нас в пространстве, избавляет от невротизма и учит быстро переключаться с одной стратегии на другую, более эффективную в каждой ситуации.

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Позитивно мыслить. Заполнить свою жизнь позитивными занятиями, например, спортом, танцами: тем, что сбрасывает лишний стресс.

Играть в игры. Шахматы, шашки, монополия, головоломки развивают логику, систематизируют мышление.

Почаще выходите на свежий воздух, насыщая мозг кислородом, вы улучшаете его деятельность.

Исключить из употребления алкоголь, кофе. И другие вредные для мозга привычки. И тогда вы увидите, как быстро ваше мышление станет ясным, а работоспособность мозга повысится.

Научиться расслабляться и полноценно отдыхать. Высыпаясь и отдыхая, ваш мозг сам будет требовать активной интеллектуальной деятельности.

Слушать приятные звуки. Это может быть красивая музыка или звуки природы, которые помогают настроиться на расслабление. По последним данным, например, мозг работает лучше там, где уши слышат шум волн, а глаза видят синий цвет воды и неба.