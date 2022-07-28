5 эффектных приёмов из кикбоксинга, которые сможет сделать даже новичок

И самые важные правила, без которых вы не выиграете поединок.

Пейзулла Магомедов КМС по вольной борьбе и кикбоксингу, двукратный чемпион Москвы по тайскому боксу Что должен освоить новичок на первых занятиях по кикбоксингу? Какие приёмы сможет сделать начинающий спортсмен?

Кикбоксинг – относительно молодой вид единоборств, стремительно набравший популярность в 80-90-х годах прошлого века благодаря голливудским фильмам с участием Брюса Ли и Жан-Клода Ван Дамма. С тех времён кикбоксинг оброс большой аудиторией поклонников и спортсменов: появились турниры и промоушены, звёзды кикбоксинга стали чаще мелькать на экранах, а к сегодняшнему моменту элементы из кикбоксинга есть в арсенале у каждого бойца смешанных единоборств.

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Каким важным правилам учат кикбоксёров-новичков

У каждого тренера есть своя методика, но можно выделить несколько общих правил, которые прививают с первой тренировки.

Не опускать руки. Когда вы стоите в стойке, оба предплечья находятся перед лицом, защищая его от ударов. Как только вы опустите руки и забудете про защиту, вам «прилетит», и поединок, скорее всего, завершится. Хорошо, если вы останетесь в сознании к этому моменту. Постоянно держать руки перед собой довольно тяжело, но со временем у вас появится полезная привычка.

Двигаться во время поединка. В статичном положении ваш боевой потенциал примерно равен манекену. Правильное движение не только защищает вас, но и позволяет проводить контрудары, что усложняет сопернику задачу. И после проведённой серии ударов нужно не стоять, а продолжать двигаться.

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Не закрывать глаза. Это естественная реакция организма на выпад противника и самая распространённая ошибка всех новичков. Закрывая глаза, вы перестаёте видеть действия оппонента. Со временем этот страх атрофируется, но над этим нужно работать на спаррингах.

Не бояться пропустить удар. Работать на «груше» или на «лапах», конечно, безопаснее, но так вы вряд ли ощутите кикбоксинг по-настоящему. Страх перед ударами исчезает после сотни спаррингов в зале, и для этого новички начинают работать в неполный контакт – в шлемах и перчатках.

5 эффектных приёмов из кикбоксинга, доступных новичку

Джеб

С этого приёма начинают все, и он также распространён в боксе. Джеб – это прямой удар рукой в голову. Он наносится из боевой стойки ведущим кулаком прямо вперёд, при этом корпус немного разворачивается вместе с летящей рукой. Во время движения кулака вперёд локоть распрямляется, а плечо приподнимается, придавая дополнительную защиту подбородку.

Чтобы джеб получился сильнее, нужно сделать шаг вперёд. С помощью джеба вы не только наносите удары, но и проводите разведку соперника и не даёте ему сократить дистанцию.

Лоу-кик

Самый популярный удар в кикбоксинге – лоу-кик или удар в нижнюю часть тела (в бедро или голень). Он должен быть направлен в середину бедра ближней к вам ноги соперника. Выполнять лоу-кик лучше всего не стопой, а нижней частью голени. Для удара вам потребуется импульс, а именно маховое вращение. Сначала делаем шаг опорной ногой и немного поворачиваем стопу по направлению удара, затем второй ногой бьём и в момент маха разворачиваем корпус для большей силы.

Лоу-кик бывает восходящим, горизонтальным и нисходящим (два последних варианта для более искусных бойцов).

Фронт-кик

Этим ударом можно не только начинать свою атаку, но и останавливать натиск противника. Фронт-кик — это прямой удар ногой. Для него необходимо перенести вес на опорную ногу, а ударную приподнять согнутой в колене. Затем необходимо резко выбросить ногу по направлению к корпусу противника. Для равновесия опорную нужно немного согнуть в колене и чуть отклониться назад. Удар наносится мыском стопы – так его сила будет сконцентрирована в одной точке, а не по всей стопе. Пальцы бьющей ноги необходимо сжать.

Сайд-кик

Как и фронт-кик, идеально подходит для контрудара. Сайд-кик наносится боком, внешней стороной стопы. Новичкам лучше начать с ударов в корпус, более гибкие бойцы могут бить в голову. Для правильного выполнения удара необходимо резко оттолкнуться бьющей ногой и перенести вес на опорную, затем поднять согнутую в колене ногу и резко выбросить её в тело оппонента. Корпус при этом поворачивается в сторону удара и немного отклоняется назад для равновесия.

Раундхаус-кик

Раундхаус-кик – круговой удар ногой. Его используют на средней и дальней дистанции, как правило, цель — голова или корпус. Для удара нужно перенести вес на опорную ногу, а вторую — поднять и согнуть в колене. Из положения поднятого колена передняя нога начинает выпрямляться, а само колено разворачивается во внутреннюю сторону, заводя голень через сторону по кругу. Стопа ударной ноги натянута носком вперёд. Удар наносится верхней частью стопы. В момент выпрямления ноги таз подаётся вперёд, придавая удару дополнительную длину, высоту и силу. Тело может быть немного наклонено в сторону.

Каждый удар нужно хорошо натренировать по отдельности, прежде чем включить их в свою серию или комбинацию. Начать лучше всего с основ, это прежде всего относится к рукам и защите, параллельно работая над растяжкой и эластичностью мышц. А уже потом можно задействовать и ноги.