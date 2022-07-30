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Какая колбаса самая безвредная и вкусная: 4 правила выбора колбасных изделий

Какая колбаса полезнее и как правильно её выбирать. 4 совета от врача и шеф-повара
Алия Нургалеева Бенита Стрельченко
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Какая колбаса полезнее и как правильно её выбирать
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Красивый цвет и аппетитный запах могут стать ловушкой для покупателя.

Как правило, колбаса — не самый полезный продукт. Но мало кто отказывает себе в удовольствии полакомиться этим деликатесом. Как правильно выбирать изделие, чтобы не навредить здоровью?

<a href="https://www.championat.com/authors/6081/1.html">Бенита Стрельченко</a>
Бенита Стрельченко
шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth

При выборе колбасы нужно следовать некоторым правилам.

Какая колбаса полезнее

<a href="https://vk.com/id67588525?ysclid=l64wxf3kgt217849694">Николай Дубинин</a>
Николай Дубинин
санитарный врач, эпидемиолог, эксперт по гигиене питания

Среди колбас самой безвредной считается сыровяленая — она производится исключительно из мяса высшего сорта.

Изделие нельзя назвать диетическим, поэтому его стоит употреблять умеренно, в качестве деликатеса. Копчёные, варёные и жирные колбасы — это вредные продукты, так как они дают дополнительную нагрузку на органы пищеварения. При их изготовлении используется большое количество соли, насыщенных жиров и холестерина, который провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Подробнее о том, чем может быть опасна колбаса, читайте в материале по ссылке.

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На что нужно обращать внимание при выборе колбасы

Смотрите на цену

Хорошая колбаса не может стоить слишком дёшево. В идеале предпочтение стоит отдавать крупным производителям. А если покупать домашнюю или фермерскую колбасу, лучше делать это в проверенных местах.

Изучайте состав

Продукт должен содержать мясо. Избегайте колбасы, в составе которой присутствуют вкусовые добавки (в особенности Е120 и Е252, Е536), маргарин, трансжиры, сахар. Важно, чтобы на первом месте стояло именно мясо, а не кукурузный или картофельный крахмал, соя или мясной продукт. Если в составе написано МОМ или фарш, значит, в колбасе спрессованные кости и жилы вместо мяса.

Учитывайте количество жира

Диетическая колбаса должна содержать в себе не более 13% жира. Такие деликатесы отличаются небольшим содержанием пряностей и соли.

Обращайте внимание на цвет

Настоящая колбаса из мяса имеет серый цвет либо бледно-розовый оттенок. Ярко-розовый говорит о наличии большого количества красителей, нитратов и различных добавок.

При выборе колбасы стоит придерживаться ещё нескольких правил.

  • Чем проще состав, тем лучше.
  • Если колбаса имеет бумажный вкус, значит, вместо натурального мяса в составе много сои и крахмала.
  • Колбаса не должна сильно пахнуть, это говорит о наличии в ней большого количества ароматизаторов.
  • Жировые вкрапления должны быть белыми, ни в коем случае не жёлтыми. Если они имеют розоватый или коричневый цвет, значит, изделие точно подкрашивали.
  • Чтобы проверить качество варёной колбасы, согните кусочек продукта. Если он гибкий и эластичный — всё нормально. Если колбаса ломается и крошится, значит, в ней слишком много крахмала.
  • Лучше выбирать колбасу типа бастурмы, которая сделана методом прессования, — например, сыровяленая колбаса. Она полезнее варёно-копчёной или сырокопчёной.
  • Шкурка должна быть натуральной или близкой к натуральной.

Колбаса хороша тем, что её удобно взять в дорогу. И многие именно так и поступают, собирая с собой такой перекус. Но можно обойтись гораздо более полезными альтернативами. Подробнее читайте в статье по ссылке.

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