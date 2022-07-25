Где и чем перекусить во время автопутешествия. 4 безопасных способа

Во время путешествия на машине часто хочется перекусить, но это не повод налегать на привычные «дорожные» продукты: супы быстрого приготовления и бутерброды. Соблюдать принципы здорового питания в поездке совсем не сложно, если подойти к этому вопросу грамотно.

Татьяна Железнова натуропат-нутрициолог Если знать, какие питательные вещества требуются нашему организму, продумать полезные перекусы в дорогу не проблема.

Что взять с собой из дома

Это один из самых простых способов предостеречь себя от закрытых заведений вдоль дороги и отсутствия магазинов. Вот что можно взять с собой:

Белки – бывают животного (мясо, яйца, рыба) и растительного (бобовые, соя, орехи и семена) происхождения. В дорогу можно отварить кусочек курицы на обед и ужин, а к завтраку – яйца. Как вариант – заменить один из этих приёмов на орехи или другой растительный белок, а также купить снеки из рыбы, которые удобно брать с собой в поездку.

Жиры – должны быть качественными, насыщать организм и давать пользу. Полезные жиры содержатся в яйцах, семенах и орехах, авокадо и маслах холодного отжима, которые можно добавить в салат.

Сложные углеводы – это бобовые, крупы, которые нужны для энергии и хорошего самочувствия. Можно заранее отварить гречку, цельнозерновые макароны, нут и взять с собой в дорогу. С такими продуктами очень просто сделать быстрый и полезный перекус, особенно если добавить к ним овощи.

Клетчатка – содержится в овощах и зелени. Главная рекомендация – не забудьте их помыть перед выездом, чтобы не тратить на это время в дороге.

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Можно устроить пикник у костра: найти классное место вдоль дороги или поодаль, разложить плед и перекусить без спешки – своего рода дорожная романтика. Вы уже знаете, как составить себе полезный рацион, и все необходимые продукты возьмёте с собой. Например, замаринованное мясо, свежие овощи и лаваш. А поскольку сейчас лето, не забудьте положить всё в сумку-холодильник: так ваши продукты не испортятся в дороге. Возьмите с собой одноразовые посуду и мангал, влажные салфетки и пакет для мусора. Не оставляйте после себя неприятный «подарок» природе.

Что купить на заправке

Выбор полезных продуктов на заправках небольшой, но кое-что всё же можно найти:

батончики – содержат белок, углеводы и клетчатку (например, bite, raw.life). Но проверяйте состав, чтобы там не было сахара;

орехи (без примеси сухофруктов), семечки подсолнуха и тыквы – это отличный вариант белка для приёма пищи.

Не забывайте также про воду: рекомендовано 30-35 мл жидкости на килограмм массы тела.

О том, сколько воды нужно пить летом, читайте тут.

Что съесть в придорожном кафе

В придорожных заведениях всегда можно найти горячую пищу. Хороший вариант – куриный или грибной суп, лаваш из цельнозерновой муки, салат «Витаминный». В целом такие кафе можно рассматривать, но ассортимент зависит от заведения. Основные рекомендации, на что обращать внимание при выборе еды, мы с вами обсудили ранее.