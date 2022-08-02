7 важных фактов о депрессии, которые вы могли не знать. Рассказывает психолог

Чаще всего под депрессией люди подразумевают чувство тоски, смешанное со стрессом и плохим настроением. Но, как правило, это ощущение быстро проходит, особенно если произошло что-то радостное. Настоящая депрессия от повышения зарплаты, рождения ребёнка в семье, отпуска или открытия собственного дела не проходит. Это аффективное расстройство держится месяцами, а то и годами.

Так что если симптомы этого заболевания (хандра, унылое и подавленное состояние, минимум двигательной и умственной активности) держатся более двух недель, стоит бить тревогу.

Павел Раков психолог, коуч, создатель культового тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура» «Я в депрессии!» — часто бросаются такими фразами ваши захандрившие приятели. Да и вы сами порой ловите себя на мысли, что падаете в объятия этого заболевания. На самом деле, депрессия коварна и совсем не то, чем кажется.

Отставьте самолечение в сторону, обратитесь к психотерапевту, который поставит точный диагноз. Ведь разновидностей депрессий около 20, и каждая требует своего подхода. А так как это заболевание окружено массой мифов, легенд и заблуждений, то, возможно, эти семь фактов о депрессии прошли мимо вас.

Депрессия – не выдумка, а смертельная болезнь

На самом деле, депрессией люди страдали издавна. Достаточно точные описания этого заболевания есть во всех религиозных текстах типа Библии и Корана, в исторической литературе древних греков, римлян и египтян. Просто раньше депрессию называли меланхолией.

А знакомый нам термин появился сравнительно недавно – в ХIХ веке. К тому же психологи лечением депрессий не занимаются, они могут лишь дать пару тестов на её определение, но за точным диагнозом всё равно отправят к психотерапевту или психиатру.

К заговору фармакологов это расстройство тоже отношения не имеет. Многие виды депрессий эффективнее лечатся психотерапией, чем препаратами. Или же их грамотным миксом.

Труд – не лучший антидепрессант

Если бы труд, тем более физический, легко боролся с депрессией, то дачники бы озолотились, беря деньги с пациентов за посадку картофеля или прополку грядок. Увы, эта «аксиома» не работает. Депрессия не только «награждает» стойким отвратительным настроением, но ещё и затрудняет любую деятельность – умственную и физическую. На её фоне падает активность когнитивных процессов, пропадает желание двигаться.

Фото: unsplash.com/@sashafreemind

Многие люди в депрессии просто забивают на всё: на карьеру, на фитнес, на отношения, на родственников, на детей. Что-то в быту они делают механически, на автомате, но если никто не заставляет шевелиться, страдающие депрессией предпочтут лежать на диване и ничего не делать.

Депрессию нельзя путать с ленью

Часто депрессию путают с ленью. Но больной не просто так ничего не делает или не хочет, ждёт, что всё случится без него и за него. Нет! Он просто физически не может. Депрессия, несмотря на то что расстройство психическое, действует на весь организм.

Снижается тонус мышц, часто отзывается физической болью самое простое движение, просаживается желудочно-кишечный тракт, шалят сердце, печень и почки… В общем, депрессия не приходит одна. Это заболевание тянет за собой и многие другие. Именно в этом и заключается главная опасность расстройства. Часто пациент обращается к узкопрофильным докторам и лечит последствия депрессии, а не её саму.

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Постродовая депрессия существует

Многие мужчины, да и женщины тоже, считают, что материнство – чудесная пора, когда не стоит (да и некогда) впадать в хандру и депрессовать. Однако не все мамы после родов чувствуют себя прекрасно. Многим женщинам постродовая депрессия знакома не понаслышке. Это заболевание реально существует и осложняет жизнь всей семье.

Симптомы схожи с прочими видами депрессии, но к ним добавляются ещё и чувство никчёмности, нелюбовь к ребёнку и нежелание жить. Женщина не просто считает себя ужасной матерью, которая не справляется со своими обязанностями, но и постоянно хочет прекратить страдания. Если постродовую депрессию не лечить (или считать, что её нет), последствия состояния скажутся в итоге на всей семье, а не только на ребёнке. Малыш будет иметь дело с больным родителем и начнёт обрастать психологическими, а порой и физическими травмами с самого рождения.

Частично в депрессии виноваты гены

Когда в семье среди близких родственников (родители, бабушки, дедушки, братья и сёстры) кто-то болел депрессией, риск заполучить её возрастает в два-три раза. Впрочем, всё индивидуально. К тому же человек – это существо ещё и социальное. Очень многое зависит от его окружения, которое формирует взгляд на жизнь.

Замечено, что экстраверты достаточно редко впадают в депрессию. Так что гены можно обыграть, взяв на вооружение способы взаимодействия экстравертов с людьми и заодно почистив своё ближайшее окружение. Как только вы отстранитесь от токсичных людей, манипуляторов и психопатических личностей, даже жизнь без депрессии заиграет новыми красками.

Депрессия бывает от… радости

Обычно депрессия возникает от регулярного стресса и на фоне трагических событий (смерти близкого, расставания с любимым человеком, череды негативных ситуаций, банкротства). Но случаются расстройства и от великой радости. Это происходит, когда человек достиг цели всей своей жизни. Он получил то, к чему так стремился всей душой, но что делать потом – не придумал.

Фото: unsplash.com/@chamooomile0

Вот и выходит: цель достигнута, мечта сбылась, далее топтать мир уже и незачем. Смысл жития-бытия потерян – и человек погружается в пучину беспросветной депрессии. Вокруг все недоумевают, ну, чего же он так?! Радоваться надо! Странный какой-то, грустит всё… А человек в депрессии, что требует незамедлительной психотерапевтической помощи. И, конечно, новых целей и свершений.

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У депрессии нет гендера и возраста

Это заболевание может настигнуть любого, вне зависимости от пола, статуса, возраста, вероисповедания. Депрессией болеют даже маленькие дети и глубокие старики. Однако почему-то считается, что пальму первенства по случаям депрессии держат именно женщины. Они страдают этим расстройством в полтора-два раза чаще, чем мужчины. Но в статистике кроется некое лукавство.

Просто женщины в большинстве своём обращаются за помощью к психотерапевту и не стесняются этого. Мужчины же, напротив, переживают депрессию молча, не стремясь идти к специалисту за диагнозом. А многие и вовсе прибегают к единственно знакомому и подходящему брутальному мужчине способу – топят свою тоску в алкоголе.