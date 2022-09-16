Выразительные скулы за 3 минуты в день. 3 полезных упражнения для лица

тренер по самомассажу лица и соосновательница студий Face Fit
Как сделать выразительными скулы с помощью упражнений?
Идеальные скулы — самый частый запрос современных девушек. Конвенциональные красотки, голливудские актрисы задают тренды. Скулы можно сделать в комплексе с профессиональной прокачкой мышц лица в студиях лифтинг-массажа лица, дополняя и поддерживая этот эффект упражнениями в домашних условиях.
Мы подготовили короткую тренировку для выразительных скул. Для её выполнения вам понадобится камень гуаша, три минуты свободного времени и хорошее настроение.
Будьте внимательны! К использованию камня гуаша нужно относиться с осторожностью при высыпаниях на коже (например, акне) или при проблемах с щитовидной железой. Перед тем, как делать самомассаж, проконсультируйтесь со специалистом.
Упражнение 1
Техника выполнения
Ставим камень гуаша прямой стороной на зону носогубной складки и ведём от центра лица к периферии. Рука на 90 градусов.
Работаем на сильном нажатии.
После того как мы довели гуаша до конца, легонько надавливаем рукой на эту точку, чтобы зафиксировать верное положение камня.
Возвращаем руку в исходное положение и повторяем движение.
Делаем 10 повторений с обеих сторон.
Упражнение 2
Техника выполнения
Ставим гуаша ровной стороной к мочке уха и тянем камень вверх к скуловой зоне.
Работаем на сильном нажатии, делаем 10 повторений.
После этого оставляем камень под скуловой косточкой, максимально нажимаем и поднимаем кожу ещё выше.
Задерживаемся в этом положении на пять счётов и повторяем ещё четыре раза.
Делаем тоже самое на другую сторону лица.
Упражнение 3
Техника выполнения
Ставим гуаша ровной стороной параллельно носу и из-под глаза ведём по кости к зоне уха.
Работаем на максимальном нажатии.
Возвращаем руку в исходное положение и повторяем движение.
Делаем по 10 раз на каждую сторону лица.
Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и комментарии Марии смотрите в видео.
Самомассаж лица творит настоящие чудеса с мышцами и кожей. Например, с помощью упражнений можно скорректировать ещё и зону подбородка. О том, как это сделать, читайте здесь.