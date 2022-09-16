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3 самых эффективных упражнения для выразительных скул

Выразительные скулы за 3 минуты в день. 3 полезных упражнения для лица
Мария Фадеева
Выразительные скулы за 3 минуты
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Вам понадобится камень гуаша.
<a href="https://www.championat.com/authors/4049/1.html">Мария Фадеева</a>
Мария Фадеева
тренер по самомассажу лица и соосновательница студий Face Fit

Как сделать выразительными скулы с помощью упражнений?

Идеальные скулы — самый частый запрос современных девушек. Конвенциональные красотки, голливудские актрисы задают тренды. Скулы можно сделать в комплексе с профессиональной прокачкой мышц лица в студиях лифтинг-массажа лица, дополняя и поддерживая этот эффект упражнениями в домашних условиях.

Мы подготовили короткую тренировку для выразительных скул. Для её выполнения вам понадобится камень гуаша, три минуты свободного времени и хорошее настроение.

Будьте внимательны! К использованию камня гуаша нужно относиться с осторожностью при высыпаниях на коже (например, акне) или при проблемах с щитовидной железой. Перед тем, как делать самомассаж, проконсультируйтесь со специалистом.

Упражнение 1

Техника выполнения

  • Ставим камень гуаша прямой стороной на зону носогубной складки и ведём от центра лица к периферии. Рука на 90 градусов.
  • Работаем на сильном нажатии.
  • После того как мы довели гуаша до конца, легонько надавливаем рукой на эту точку, чтобы зафиксировать верное положение камня.
  • Возвращаем руку в исходное положение и повторяем движение.

Делаем 10 повторений с обеих сторон.

Упражнение 2

Техника выполнения

  • Ставим гуаша ровной стороной к мочке уха и тянем камень вверх к скуловой зоне.
  • Работаем на сильном нажатии, делаем 10 повторений.
  • После этого оставляем камень под скуловой косточкой, максимально нажимаем и поднимаем кожу ещё выше.
  • Задерживаемся в этом положении на пять счётов и повторяем ещё четыре раза.

Делаем тоже самое на другую сторону лица.

Упражнение 3

Техника выполнения

  • Ставим гуаша ровной стороной параллельно носу и из-под глаза ведём по кости к зоне уха.
  • Работаем на максимальном нажатии.
  • Возвращаем руку в исходное положение и повторяем движение.

Делаем по 10 раз на каждую сторону лица.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и комментарии Марии смотрите в видео.

Самомассаж лица творит настоящие чудеса с мышцами и кожей. Например, с помощью упражнений можно скорректировать ещё и зону подбородка. О том, как это сделать, читайте здесь.

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