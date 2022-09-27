Врач назвала 7 признаков недостатка йода в организме

Сразу скупать добавки и восполнять дефицит не стоит — это может быть опасно.
Сегодня человек, увлёкшись самостоятельным приёмом пищевых добавок, настолько переупотребляет йод, что выявить профицит намного проще, чем дефицит. Для чего же нужен йод и какие симптомы говорят о его недостатке?
кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, клинический нутрициолог, клинический биохимик
Прописывать курс добавок без назначения врача крайне опасно.
Ольга: Йод мы получаем извне: из продуктов питания, воды, воздуха. Когда его не хватает или он приходит с избытком, нарушается работа щитовидной железы. Именно эти симптомы вы должны распознать прежде, чем бежать пропивать курс. Более того, с точностью даже 50% ни одни симптомы не скажут, что у вас именно дефицит йода. Ведь недостаток практически всех микроэлементов приводит к похожим симптомам: усталость, ломкость волос и ногтей. Состояние последних может говорить и о других проблемах со здоровьем. Подробнее читайте в статье по ссылке.
При дефиците йода главным образом страдает центральная нервная система. А у детей недостаток микроэлемента сказывается на физическом развитии.
У взрослых йододефицит проявляется самыми разными состояниями:
аллергия;
мозговой туман;
сухая кожа;
усталость;
набор веса;
проблемы с давлением;
проблемы со слухом.
Как связаны щитовидная железа и дефицит йода
Нарушения в работе щитовидной железы могут говорить и о недостатке, и об избытке йода (и других микроэлементов).
В таких случаях стоит обратить внимание на эти симптомы:
прибавляете в весе;
мёрзнете в тёплую погоду и плохо потеете в жару;
легко раздражаетесь или впадаете в уныние;
отмечаете появление отёков, сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей;
испытываете непривычную слабость и сниженную работоспособность;
плохо засыпаете ночью и при этом постоянно хотите спать днём;
ощущаете частые головные боли и головокружения;
страдаете от плохой памяти и снижения концентрации внимания;
испытываете непонятные боли в сердце и учащённое сердцебиение.
Ольга: Как можно заметить, проблемы с щитовидной железой нередко маскируются под заболевания других органов. И это не случайно. Дело в том, что в организме практически невозможно найти орган или систему, в регуляции которых не принимала бы участие щитовидная железа. Поэтому отголоски её нездоровья проявляются сбоями в работе самых разных участков тела.
Этот орган играет важную роль во многих процессах, важных для нормального функционирования организма.
Ольга: Гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, стимулируют обмен веществ, регулируют сердечную деятельность и артериальное давление, поддерживают работу пищеварительной системы, обеспечивают активность мыслительных процессов. Без здоровой щитовидной железы невозможны нормальный рост и развитие ребёнка с первых дней его жизни. Кроме того, орган играет важную роль в поддержании иммунитета. Его гормоны стимулируют клетки, с помощью которых организм борется с инфекцией.
Кроме того, щитовидная железа играет не последнюю роль в похудении. Подробнее об этом читайте в статье по ссылке.
Ольга: К сожалению, в современных условиях заболевания щитовидной железы чрезвычайно распространены. Причины этого кроются в неблагоприятной экологической ситуации, в хроническом психоэмоциональном перенапряжении, которое испытывают люди самых разных возрастов и рода занятий, а также в недостаточном обеспечении почв и воды важнейшими микроэлементами.