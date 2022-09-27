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Недостаток йода в организме — симптомы и к чему приводит дефицит йода

Врач назвала 7 признаков недостатка йода в организме
Арина Забгаева Ольга Терпугова
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7 признаков недостатка йода в организме
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Сразу скупать добавки и восполнять дефицит не стоит — это может быть опасно.

Сегодня человек, увлёкшись самостоятельным приёмом пищевых добавок, настолько переупотребляет йод, что выявить профицит намного проще, чем дефицит. Для чего же нужен йод и какие симптомы говорят о его недостатке?

<a href="https://www.championat.com/authors/6295/1.html">Ольга Терпугова</a>
Ольга Терпугова
кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, клинический нутрициолог, клинический биохимик

Прописывать курс добавок без назначения врача крайне опасно.

Ольга: Йод мы получаем извне: из продуктов питания, воды, воздуха. Когда его не хватает или он приходит с избытком, нарушается работа щитовидной железы. Именно эти симптомы вы должны распознать прежде, чем бежать пропивать курс. Более того, с точностью даже 50% ни одни симптомы не скажут, что у вас именно дефицит йода. Ведь недостаток практически всех микроэлементов приводит к похожим симптомам: усталость, ломкость волос и ногтей. Состояние последних может говорить и о других проблемах со здоровьем. Подробнее читайте в статье по ссылке.

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Как понять, что у вас недостаток йода

При дефиците йода главным образом страдает центральная нервная система. А у детей недостаток микроэлемента сказывается на физическом развитии.

У взрослых йододефицит проявляется самыми разными состояниями:

  • аллергия;
  • мозговой туман;
  • сухая кожа;
  • усталость;
  • набор веса;
  • проблемы с давлением;
  • проблемы со слухом.

Как связаны щитовидная железа и дефицит йода

Нарушения в работе щитовидной железы могут говорить и о недостатке, и об избытке йода (и других микроэлементов).

В таких случаях стоит обратить внимание на эти симптомы:

  • прибавляете в весе;
  • мёрзнете в тёплую погоду и плохо потеете в жару;
  • легко раздражаетесь или впадаете в уныние;
  • отмечаете появление отёков, сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей;
  • испытываете непривычную слабость и сниженную работоспособность;
  • плохо засыпаете ночью и при этом постоянно хотите спать днём;
  • ощущаете частые головные боли и головокружения;
  • страдаете от плохой памяти и снижения концентрации внимания;
  • испытываете непонятные боли в сердце и учащённое сердцебиение.

Ольга: Как можно заметить, проблемы с щитовидной железой нередко маскируются под заболевания других органов. И это не случайно. Дело в том, что в организме практически невозможно найти орган или систему, в регуляции которых не принимала бы участие щитовидная железа. Поэтому отголоски её нездоровья проявляются сбоями в работе самых разных участков тела.

Этот орган играет важную роль во многих процессах, важных для нормального функционирования организма.

Ольга: Гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, стимулируют обмен веществ, регулируют сердечную деятельность и артериальное давление, поддерживают работу пищеварительной системы, обеспечивают активность мыслительных процессов. Без здоровой щитовидной железы невозможны нормальный рост и развитие ребёнка с первых дней его жизни. Кроме того, орган играет важную роль в поддержании иммунитета. Его гормоны стимулируют клетки, с помощью которых организм борется с инфекцией.

Кроме того, щитовидная железа играет не последнюю роль в похудении. Подробнее об этом читайте в статье по ссылке.

Как щитовидная железа влияет на похудение? Как щитовидная железа влияет на похудение?

Ольга: К сожалению, в современных условиях заболевания щитовидной железы чрезвычайно распространены. Причины этого кроются в неблагоприятной экологической ситуации, в хроническом психоэмоциональном перенапряжении, которое испытывают люди самых разных возрастов и рода занятий, а также в недостаточном обеспечении почв и воды важнейшими микроэлементами.

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