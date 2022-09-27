Врач назвала 7 признаков недостатка йода в организме

Сразу скупать добавки и восполнять дефицит не стоит — это может быть опасно.

Сегодня человек, увлёкшись самостоятельным приёмом пищевых добавок, настолько переупотребляет йод, что выявить профицит намного проще, чем дефицит. Для чего же нужен йод и какие симптомы говорят о его недостатке?

Ольга Терпугова кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, клинический нутрициолог, клинический биохимик Прописывать курс добавок без назначения врача крайне опасно.

Ольга: Йод мы получаем извне: из продуктов питания, воды, воздуха. Когда его не хватает или он приходит с избытком, нарушается работа щитовидной железы. Именно эти симптомы вы должны распознать прежде, чем бежать пропивать курс. Более того, с точностью даже 50% ни одни симптомы не скажут, что у вас именно дефицит йода. Ведь недостаток практически всех микроэлементов приводит к похожим симптомам: усталость, ломкость волос и ногтей. Состояние последних может говорить и о других проблемах со здоровьем. Подробнее читайте в статье по ссылке.

Как понять, что у вас недостаток йода

При дефиците йода главным образом страдает центральная нервная система. А у детей недостаток микроэлемента сказывается на физическом развитии.

У взрослых йододефицит проявляется самыми разными состояниями:

аллергия;

мозговой туман;

сухая кожа;

усталость;

набор веса;

проблемы с давлением;

проблемы со слухом.

Как связаны щитовидная железа и дефицит йода

Нарушения в работе щитовидной железы могут говорить и о недостатке, и об избытке йода (и других микроэлементов).

В таких случаях стоит обратить внимание на эти симптомы:

прибавляете в весе;

мёрзнете в тёплую погоду и плохо потеете в жару;

легко раздражаетесь или впадаете в уныние;

отмечаете появление отёков, сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей;

испытываете непривычную слабость и сниженную работоспособность;

плохо засыпаете ночью и при этом постоянно хотите спать днём;

ощущаете частые головные боли и головокружения;

страдаете от плохой памяти и снижения концентрации внимания;

испытываете непонятные боли в сердце и учащённое сердцебиение.

Ольга: Как можно заметить, проблемы с щитовидной железой нередко маскируются под заболевания других органов. И это не случайно. Дело в том, что в организме практически невозможно найти орган или систему, в регуляции которых не принимала бы участие щитовидная железа. Поэтому отголоски её нездоровья проявляются сбоями в работе самых разных участков тела.

Этот орган играет важную роль во многих процессах, важных для нормального функционирования организма.

Ольга: Гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, стимулируют обмен веществ, регулируют сердечную деятельность и артериальное давление, поддерживают работу пищеварительной системы, обеспечивают активность мыслительных процессов. Без здоровой щитовидной железы невозможны нормальный рост и развитие ребёнка с первых дней его жизни. Кроме того, орган играет важную роль в поддержании иммунитета. Его гормоны стимулируют клетки, с помощью которых организм борется с инфекцией.

Кроме того, щитовидная железа играет не последнюю роль в похудении. Подробнее об этом читайте в статье по ссылке.

Ольга: К сожалению, в современных условиях заболевания щитовидной железы чрезвычайно распространены. Причины этого кроются в неблагоприятной экологической ситуации, в хроническом психоэмоциональном перенапряжении, которое испытывают люди самых разных возрастов и рода занятий, а также в недостаточном обеспечении почв и воды важнейшими микроэлементами.