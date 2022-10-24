Как понять, что организму не хватает цинка. Нутрициолог назвала 16 симптомов

президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ)
Какие сигналы говорят о недостатке цинка в организме?
По статистике, более 17% населения Земли склонны к дефициту цинка. Нехватка этого элемента может привести к нарушениям работы внутренних органов, ухудшению состояния волос, ногтей и кожи. Ломкие волосы, высыпания на коже, проблемы со зрением и частая раздражительность — первые сигналы нехватки цинка. Но определить его можно и по другим симптомам.
Какие признаки у дефицита цинка
Раздражительность, утомляемость, бессонница.
Гиперактивность.
Депрессивные состояния.
Предрасположенность к алкоголизму.
Снижение остроты зрения.
Потеря вкусовых ощущений, язвы во рту.
Расстройство обоняния.
Снижение аппетита.
Диарея.
Уменьшение массы тела, резкое похудение.
Накопление в организме железа, меди, кадмия, свинца.
Проблемы с кожей: воспаления, угри, фурункулёз, экзема, дерматит, псориаз, трофические язвы, плохое заживление ран.
Тусклый цвет волос, перхоть, замедление роста волос и их выпадение.
Снижение уровня инсулина.
Задержка роста и позднее половое созревание у детей (особенно у мальчиков).
Расслаивание ногтей, появление на них белых пятен.
Нехватка цинка не единственное, о чём может рассказать изменение ногтей. Подробнее об этом читайте в статье по ссылке.
Зачем организму нужен цинк
Обязательно обратите внимание на эти симптомы и примите меры, ведь цинк имеет большое значение для поддержания здоровья.
Участвует в работе более 200 ферментов.
Отвечает за сохранность белка и ДНК.
Участвует в развитии вторичных и первичных половых признаков.
Участвует в формировании спиральной структуры РНК.
Участвует в процессах кератогенеза — при дефиците цинка наблюдаются облысение, поражения кожи, язвенный дерматит.
Принимает участие в иммунном ответе — дефицит цинка сопровождается угнетением образования антител, снижением числа лимфоцитов.
Способствует всасыванию витамина Е и поддержанию его нормальной концентрации в крови.
Играет важную роль в метаболизме алкоголя, нехватка цинка может повышать предрасположенность к алкоголизму (особенно у детей и подростков).