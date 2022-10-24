Как понять, что организму не хватает цинка. Нутрициолог назвала 16 симптомов

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Какие сигналы говорят о недостатке цинка в организме?

По статистике, более 17% населения Земли склонны к дефициту цинка. Нехватка этого элемента может привести к нарушениям работы внутренних органов, ухудшению состояния волос, ногтей и кожи. Ломкие волосы, высыпания на коже, проблемы со зрением и частая раздражительность — первые сигналы нехватки цинка. Но определить его можно и по другим симптомам.

Какие признаки у дефицита цинка

Раздражительность, утомляемость, бессонница.

Гиперактивность.

Депрессивные состояния.

Предрасположенность к алкоголизму.

Снижение остроты зрения.

Потеря вкусовых ощущений, язвы во рту.

Расстройство обоняния.

Снижение аппетита.

Диарея.

Уменьшение массы тела, резкое похудение.

Накопление в организме железа, меди, кадмия, свинца.

Проблемы с кожей: воспаления, угри, фурункулёз, экзема, дерматит, псориаз, трофические язвы, плохое заживление ран.

Тусклый цвет волос, перхоть, замедление роста волос и их выпадение.

Снижение уровня инсулина.

Задержка роста и позднее половое созревание у детей (особенно у мальчиков).

Расслаивание ногтей, появление на них белых пятен.

Нехватка цинка не единственное, о чём может рассказать изменение ногтей. Подробнее об этом читайте в статье по ссылке

Зачем организму нужен цинк

Обязательно обратите внимание на эти симптомы и примите меры, ведь цинк имеет большое значение для поддержания здоровья.

Участвует в работе более 200 ферментов.

Отвечает за сохранность белка и ДНК.

Участвует в развитии вторичных и первичных половых признаков.

Участвует в формировании спиральной структуры РНК.

Участвует в процессах кератогенеза — при дефиците цинка наблюдаются облысение, поражения кожи, язвенный дерматит.

Принимает участие в иммунном ответе — дефицит цинка сопровождается угнетением образования антител, снижением числа лимфоцитов.

Способствует всасыванию витамина Е и поддержанию его нормальной концентрации в крови.

Играет важную роль в метаболизме алкоголя, нехватка цинка может повышать предрасположенность к алкоголизму (особенно у детей и подростков).