Как не стать жертвой манипуляций. 9 советов от известного писателя Роберта Грина

Все желают власти и играют в политические игры, даже если не осознают этого. Такова, по мнению американского писателя Роберта Грина, человеческая природа. Чтобы понять жизнь и преуспеть в обществе, нужно разобраться в том, как другие люди манипулируют нами и какие скрытые тактики и приёмы они используют, чтобы добиться своих целей.

Роберт Грин исследовал феномен власти, формирование убеждений и жизненные стратегии людей на протяжении 25 лет и сменил около 60 работ, прежде чем написал первую книгу «48 законов власти». В своих последующих работах «Законы жизни на каждый день» и «Законы человеческой природы» он учит читателей быть восприимчивее, распознавать токсичных людей и манипуляторов и противостоять им.

Ольга Федосова копирайтер издательства «Альпина Паблишер» Делимся девятью советами Грина, которые уберегут вас от манипуляций и помогут смотреть на мир без розовых очков.

Берегитесь показной наивности

Дети кажутся нам наивными, но их действия часто имеют манипулятивный характер. Ими управляет эволюционно заложенная потребность добиваться своего от старших, которые могут обеспечить детей необходимыми для выживания ресурсами.

Точно так же могут вести себя и взрослые: изображая полное отсутствие интереса к власти, они могут завоевать ваше доверие, а затем воспользоваться им. Те, кто демонстративно излучает невинность, чаще всего таят немало грехов за душой.

Не принимайте видимость за реальность

Когда другие люди проявляют свою слабость, нужно быть осторожными. Приём ложного впечатления часто использовали военачальники всех времён. К примеру, Наполеон выиграл битву при Аустерлице, потому что смог ввести противника в заблуждение.

Французский император понимал, что его войско находится в уязвимой позиции и уступает по численности врагу, поэтому приказал своим солдатам демонстрировать панику и испуг. Когда русско-австрийская армия перешла в атаку и покинула защищённые позиции, то попала в западню и была разбита. Урок, о котором пишет Грин, можно сформулировать так: не верьте, что противник слабее вас, это заставит вас потерять бдительность.

Обращайте внимание на прошлое людей

Если посмотреть на биографию любого человека, можно заметить повторяющиеся паттерны его поведения. Кто-то всегда резко реагирует на критику, кто-то сбегает при первых признаках шторма и оставляет работу незаконченной, а кто-то превосходит себя, если на него возлагают ответственность.

Чтобы понять истинный характер человека, игнорируйте выстроенный им поверхностный образ и присмотритесь к его поступкам. Тогда вы будете знать, чего от него ожидать.

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Не поддавайтесь влиянию чужих эмоций

Если человек ругается, язвит или другим способом эмоционально нападает на вас, не следуйте его примеру. Помните, что причиной его гнева не может быть только ваша персона — скорее всего, это результат десятков других обид из прошлого, которые человек не смог прожить и проработать. При этом вспышка эмоций может быть замаскированной попыткой взять вас под контроль. Не позволяйте этого и сохраняйте самообладание.

Осторожно относитесь к чрезмерной убеждённости

Харизматичные люди быстро завоёвывают доверие, а значит, могут оказаться умелыми манипуляторами. Если человек ведёт себя слишком оживлённо, активно улыбается, жестикулирует, шутит и всячески убеждает вас в своей правоте — подумайте, не пытается ли он манипулировать вами. Чем более обаятелен человек, тем проще ему обмануть других.

О том, как правильно говорить людям нет, рассказали в другой статье

Научитесь распознавать нарциссов

Опасно строить какие-либо отношения с нарциссами — они воспринимают окружающих людей только как инструменты для подтверждения своей значимости и умело ими манипулируют.

Некоторые такие привычки могут быть токсичными. В предыдущем материале рассмотрели четыре привычки, которые вредят вашему психологическому здоровью.

Вот какое поведение характерно для нарциссов: полная концентрация на собственной персоне, крайняя обидчивость и показная самоуверенность, завистливость и сверхчувствительность. Таким людям повсюду мерещатся враги, они не умеют принимать критику и не интересуются ничем, кроме себя.

Избегайте льстецов

Чрезмерная любезность не бывает естественной. За вежливым и обходительным фасадом может скрываться агрессивная личность, втайне жаждущая власти любой ценой. Льстецы готовы помочь вам в любой момент и покоряют своей дружелюбностью. Однако, добившись желаемого, они могут предать вас или нанести тяжёлую психологическую травму.

Не верьте в лёгкие деньги

Мошенники часто привлекают жертв обещаниями получить что-то бесплатно или быстро заработать. Запомните: лёгких денег не бывает. Любые схемы быстрого обогащения — жульничество, а лотерея — налог на математическую безграмотность.

Пытайтесь понять подлинные мотивы других

Миром правят личные интересы. Бóльшая часть того, что мы наблюдаем в мире, на самом деле, имеет скрытое значение. С помощью социальных сетей можно быстро распространять фейковые новости и неподтверждённую информацию, что облегчает манипулирование сознанием.

Не верьте всему подряд, проверяйте источники информации и всегда задавайте себе вопрос: «Кому это выгодно?». Определив истинные мотивы людей и причины событий, вы сможете защитить себя от манипуляций.

Эти девять правил — лишь малая часть того, о чём рассказывает Роберт Грин в книгах «Законы жизни на каждый день» и «Законы человеческой природы». Благодаря жизненному опыту и долгим наблюдениям за людьми в разных ситуациях писатель вывел сотни закономерностей, которые помогают ориентироваться в общении с другими, разоблачать манипуляторов и оставаться реалистом.