Какие существуют виды йоги. 6 самых популярных направлений

Йога пришла к нам из Индии и уже плотно укоренилась в повседневной жизни многих. Если перевести слово «yoga» с санскрита, можно понять основной смысл практик, ведь его корень означает «гармония» и «единение». Одним из важнейших плюсов йоги является отсутствие ограничений, которое позволяет заниматься ей почти каждому, вне зависимости от физической подготовки или возраста.

Йога позволяет улучшить контроль над телом и дыханием, снимает психологические и физиологические зажимы. Это не просто позы, медитация и выполнение асан, а целая философия, меняющая сознание и отношение к жизни. Практики требуют полной отдачи, постоянной работы над собой.

Анастасия Ожгихина к.э.н., международный инструктор по хатха-йоге Многие слышали о преимуществах занятиях йогой, и у многих даже есть мотивация начать заниматься. Но при поиске занятий большинство сталкивается с запутанными названиями различных направлений, о которых никогда не слышали… Догадываюсь, что знакомство с санскритскими названиями может сбить с толку начинающего йога!



Выбор занятий достаточно большой. Нет «правильных» и «неправильных» вариантов. В каждом виде йоги акцент сделан на тех или иных аспектах: где-то внимание уделяется изучению асан (поз), где-то силовым аспектам, где-то акцент на духовной стороне практики. Есть практики, направленные на развитие кардиовыносливости, и прочие. Важно подобрать для себя оптимальный вариант. Критерием подходящей практики йоги является чувство удовлетворения от занятий, когда тренировка проходит на одном дыхании.

Хатха-йога

Это направление – одно из самых распространённых, именно с неё стоит начинать свой путь. На основе хатха-йоги развилось множество других видов. В её философию входит четыре основных этапа.

Яма. Выполнение моральных принципов. Человек должен разобраться в себе и в своих пороках и понять, какие вещи тянут его вниз. Взять ответственность за свои мысли и поведение.

Выполнение моральных принципов. Человек должен разобраться в себе и в своих пороках и понять, какие вещи тянут его вниз. Взять ответственность за свои мысли и поведение. Нияма. На этом этапе тренируются самодисциплина и расслабление. Человек встаёт на путь духовного развития.

На этом этапе тренируются самодисциплина и расслабление. Человек встаёт на путь духовного развития. Асаны. Обучение статичным позам, которые нужно выполнять в течение тренировки, чтобы достичь цели. Они помогают сконцентрироваться и познать своё тело.

Обучение статичным позам, которые нужно выполнять в течение тренировки, чтобы достичь цели. Они помогают сконцентрироваться и познать своё тело. Пранаяма. Это дыхательные практики, которые нацелены на концентрацию и направление энергии в теле.

Хатха-йога позволяет улучшить сон, избавиться от стресса, расслабить ум и тело, а также повысить контроль и концентрацию.

Фото: istockphoto.com

Кундалини-йога

Это направление считается молодым, оно образовалось во второй половине прошлого века. Кундалини-йога включает интенсивные дыхательные и двигательные упражнения, она помогает «разбудить» энергию в теле, очищая энергетические потоки. По многочисленным рассказам людей, практикующих кундалини-йогу, она помогает избавиться от зависимостей.

Система основана на пробуждении энергии Кундалини. Считается, что она дремлет в корневой чакре и её надо пробудить, чтобы достигнуть гармонии со своей внутренней энергией.

Йога Айенгара

Это разновидность хатха-йоги, её придумал Беллур Айенгар. Он занимался йогой, чтобы улучшить своё здоровье, личная практика Беллура была силовой. Но постепенно с силовых тренировок фокус перешёл на отработку каждого положения. Он отстроил более 200 асан, создав свою собственную систему.

Самое важное в занятиях йогой – не техника дыхания, знание асан или гибкость суставов. Самое важное – это расстелить коврик и начать заниматься.

Б.К.С. Айенгар.

Йога Айенгара включает в себя построение тела в асанах при помощи кирпичиков, ремней, валиков и прочего инвентаря. Каждая асана выполняется медленно, нужно уделять внимание технике и дыханию, что развивает концентрацию.

Аштанга-виньяса-йога

Шри Паттабхи – основатель этого течения. Аштанга-виньяса – динамическая практика. Асаны переходят из одной в другую через виньясы – повторяющуюся комбинацию движений.

В этом виде йоги важны подвижность и правильное дыхание при переходе из одной позы в другую. Аштанга-виньяса-йога позволяет улучшить мышечный корсет и растяжку, избавиться от лишнего веса и, конечно, расслабить ум и тело.

Йога-нидра

Если переводить с санскрита, йога-нидра означает «йога сна», её также можно назвать искусством осознанного расслабления. В ней организм находится между сном и бодрствованием. Эту технику разработал Свами Сатьянанда Сарасвати. Он популяризировал это учение, распространяя свои книги. Этот вид йоги также называют психическим сном, глубокой релаксацией с внутренним осознанием.

Суть практики заключается в неподвижности тела с применением пранаям (дыхательных упражнений) и визуализациями. Такая йога приводит к избавлению от всего ненужного – суеты, раздражения, вредных привычек, комплексов, а также помогает достичь желаемых целей.

Фото: istockphoto.com

Бикрам-йога

Основатель этой методики – Бикрам Чоудхури. Уникальность этого направления заключается в месте проведения. Это помещение со специальными климатическими условиями – жарой около 37–40 градусов и влажностью 40%.

Сама же практика включает выполнение динамической последовательности 26 асан хатха-йоги и двух дыхательных упражнений. При этом положение не фиксируется на длительный срок, а выполняется не более минуты.

Высокая температура и темп практики способствуют обильному потоотделению. Это позволяет выводить из организма шлаки и токсины, худеть, улучшает кровообращение и разогревает суставы, позволяет телу двигаться более раскованно. Но в этом случае есть ограничения. Бикрам-йога противопоказана беременным, а также людям с нарушениями в сердечно-сосудистой и эндокринной системах.

Поймать баланс в ритме городского шума сложно, однако сделать это можно. Выбирайте подходящий вам вид йоги и подготовьтесь к полному расслаблению.

А после практики можно немного помедитировать. Если вы никогда этого не делали, рекомендуем к прочтению нашу статью