17 цитат, которые вдохновят вас заняться танцами

Если всё пойдёт по плану, это перевернёт вашу жизнь. Каков план и что за переворот? Ищем ответы у тех, кто познал магию танца. Практически и теоретически.

Есть проблема — танцоры немногословны. Они предпочитают не рассказывать, а показывать. Но есть и решение — задать вопрос тому, кто провёл в танцах всю жизнь. Здесь уже не столько самовыражение, сколько философия. Все ответы давно сформулированы. Ждут тех, кто готов их услышать.

Олеся Григорьева профессиональная танцовщица, чемпионка России по аргентинскому танго Танцы — лучший способ быть вечно молодым. Они дают людям силу, энергию и уверенность в себе. А ещё это возможность сделать мир добрее.

Кстати, писатели и философы говорить про танцы очень даже любят. Они копают в глубину. Находят тонкие смыслы и взаимосвязи.

Когда вы танцуете, вы можете наслаждаться роскошью быть самим собой.

Пауло Коэльо – писатель

Танец — это способ достичь красоты, владеть каждым мускулом и направлять его к счастью.

Морис Бежар – французский танцовщик, балетмейстер

Творческий поиск, совершаемый танцовщиком посредством пластики, в чём-то схож с поиском актёра, который может читать один и тот же текст по-разному, каждый раз вкладывая в слова иной смысл.

Рудольф Нуриев – советский, британский и французский артист балета

Никого не волнует, что ты не умеешь хорошо танцевать. Просто вставай и танцуй. Великие танцоры велики из-за своей страсти.

Марта Грэм – американская танцовщица

Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя самого.

Михаил Барышников – советский и американский артист балета

Танец — высший разум в свободнейшем из тел.

Айседора Дункан – американская танцовщица

Танцевать — значит быть вне самого себя, больше, сильнее, красивее. В танце — мощь, в танце — величие Земли. Он твой — бери его целиком.

Агнес де Милль – американская танцовщица

Когда ты развиваешься в танцах, все твои недостатки постепенно становятся твоими достоинствами. Рано или поздно, но становятся.

Генри Линк – танцор, один из основателей hip-hop dance

Умение танцевать даёт тебе величайшую из свобод: выразить всего себя в полной мере таким, какой ты есть.

Мелисса Хейден – американская балерина

В танцах ты никому ничего не должен, просто есть музыка и ты в неё влюблён, а всё остальное — это между вами.

Боб Фосс – американский хореограф и танцор

Когда мы целиком отдаём себя духу танца, он становится молитвой.

Габриэлла Рот – американская танцовщица, режиссёр и философ

В танце есть немного безумия, которое приносит всем большую пользу.

Эдвин Денби – американский писатель танцевальной критики

Совсем не обязательно говорить с человеком о литературе, иногда достаточно просто танцевать с ним.

Франсуаза Саган – французская писательница

Наслаждение танцем — верный шаг к умению любить.

Джейн Остин – английская писательница

Фото: istockphoto.com

Мы должны считать потерянным каждый день, в который мы не танцевали хотя бы раз.

Фридрих Ницше – немецкий философ

Бог уважает тебя, когда ты работаешь, но любит тебя, когда ты танцуешь.

Суфийская поговорка

Для тех, кто давно мечтал научиться танцевать, но не решался, мы подготовили короткую инструкцию по шаффлу. Этот танец можно выучить буквально за три минуты! Ищите видео по ссылке