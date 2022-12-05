10 самых жиросжигающих танцевальных стилей для идеальной фигуры

Эти виды активности не только помогут сбросить вес, но и будут полезны для здоровья.

Наряду со спортом танцы станут лучшим решением в вопросе коррекции веса, укрепления мышечного корсета, создания грациозной осанки. Приятным бонусом будут положительные эмоции, внутренняя уверенность, заряд энергии, укрепление иммунитета, борьба со стрессом.

Всё чаще девушки переходят на здоровый образ жизни, нормализуют питание, включают спортивные упражнения в режим дня. Но если со сменой пищевого поведения многие могут разобраться с лёгкостью, то с тренировками дела обстоят сложнее. Останавливает отсутствие мотивации, боязнь сильных нагрузок и получения травм. Отличной альтернативой будут танцы.

Занимаясь индивидуально или в группе, можно не зацикливаться на конечном результате. Ведь танцы в первую очередь это про удовольствие и радостные эмоции. Также доказано, что регулярные тренировки помогают восстановить работу дыхательной системы. А ещё танцоры меньше подвержены простудным заболеваниям.

Латинские танцы

Румба, ча-ча-ча, сальса появились в мире танцев благодаря импульсивным, эмоциональным, жарким латиноамериканцам. Движения яркие, чувственные. Помогают раскрыть женственность и сексуальность.

Благодаря латинским танцам можно проработать пресс, укрепить мышцы живота. Талия станет заметно тоньше, вы с лёгкостью сможете носить облегающие платья и короткие топы, открывающие красивый живот.

Восточные танцы

Танец живота – «волшебная таблетка» для восстановления после родов и в борьбе с целлюлитом. Пластичные движения создают своего рода вибрации, которые прекрасно сжигают прослойку в области живота, ягодиц, бёдер.

Карина Чистова танцовщица, хореограф, судья и эксперт по восточному танцу международного уровня Восточный танец занял прочное место в списке любимых танцевальных направлений во многих странах мира. Этот стиль с удовольствием осваивают представители разных социальных и возрастных категорий женщин, а иногда и мужчин. Отмечу, что чаще всего женщины начинают заниматься восточным танцем не из желания просто похудеть, а с целью оздоровить организм и физически, и психологически.

Различные исследования подтверждают, что характерные движения восточного танца благоприятно влияют на застойные процессы в мочевой и лимфатической системах, активно укрепляют мышцы таза, положительно влияют на осанку, и конечно являются профилактическим средством по борьбе с целлюлитом.

Восточный танец сбалансировано объединяет в себе растяжку и тренировку мышц, обеспечивая минимальный риск получения травмы при строгом соблюдении правильной техники исполнения. На основе восточного танца можно сделать аутентичную кардиотренировку, которая не только поможет сжечь калории и повысить тонус основных мышечных групп, но также и познакомит с культурой другого этноса, снимет психологический стресс, поможет выработке эндорфина – гормона счастья.

Фото: istockphoto.com

Стрип-пластика

Ещё одно направление, которое может занять ведущее место в списке самых эффективных танцевальных направлений для коррекции фигуры и пользы женского тела.

Владеющие стрип-пластикой могут похвастаться красивой формой, пластичностью и раскрепощенностью. Танцы помогают снять психологические барьеры и обрести уверенность.

Фото: istockphoto.com

Кельтские танцы

Высокая нагрузка при прыжках помогает проработать почти все мышцы на ногах: от икроножных до тазобедренных.

Помимо этого, сложный набор упражнений при постукивании каблуками способен вылечить позвоночник, так как приходится держать его всё время прямо. Плюс кельтские танцы отлично справляются со сжиганием калорий.

Степ-аэробика

Анаэробная нагрузка творит чудеса в процессе коррекции лишнего веса. Ритмичные, повторяющиеся движения максимально эффективны для сжигания калорий. Дополнением станет укрепление мышц и исправление осанки.

Фламенко

Расправить плечи и обрести уверенность поможет испанский танец фламенко. Плавные движения рук помогают выправить осанку, очерчивают фигуру, а также укрепляют мышцы живота.

Фото: istockphoto.com

Клубные танцы

Появилось много направлений танцев: trance, disco-house, house, go-go. Высокая нагрузка при движениях помогает укрепить мышцы, увеличивает выносливость организма, нормализует работу сердечно-сосудистой системы.

Зумба

Смесь самых эффективных танцевальных направлений: сальсы, фламенко, румбы и других. Целая фитнес-программа для улучшения не только физических показателей тела, но и эмоционального фона.

Фото: istockphoto.com

Реггетон

Ещё одна разновидность латинских танцев, но с элементами аэробики. Ритмичная быстрая музыка заставляет интенсивно выполнять танцевальные элементы, которые также прорабатывают мышцы ног, живота и сравнимы с кардиотренировкой.

Джаз-модерн

Смесь классической и современной хореографии. При выполнении упражнений задействованы плечевой пояс и весь корпус. Отлично выправляют осанку, развивают пластику и гибкость.

Танцы помогают не только справиться с «проблемными местами», но и решают вопрос с похудением. Они сделают вас привлекательными и уверенными.

Если вы давно мечтали заняться танцами, но никак не решаетесь, мы поможем вам сделать первый шаг. Читайте, что говорят известные личности о танцах, и вдохновляйтесь их цитатами