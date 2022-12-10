Как одеться для бега зимой? 4 важных совета и 2 крутых лайфхака

Если оденетесь легко, можете простудиться. Если предельно утеплитесь, захочется что-нибудь расстегнуть, и негативный сценарий повторится. С обувью тоже не без нюансов. Чтобы их учесть, желательно иметь не одну пару, а три. Зачем такие сложности и как они облегчают жизнь любителям зимнего бега?

Сергей Корнеев главный тренер «Бегового сообщества» Правильно подобрать экипировку для пробежек зимой действительно важно, ведь от этого напрямую зависят терморегуляция, объём потерянной жидкости и, конечно, ваши комфорт и здоровье. Разберём, какие нюансы нужно учесть в области одежды и обуви.

Как одеться

Для зимнего бега нужно одеваться так, чтобы и не мёрзнуть, и от жары не изнывать. Здесь главный принцип – многослойность. Как правило, достаточно трёх слоёв.

Первый слой должен хорошо отводить влагу. Это могут быть футболка или термобельё. Советую обязательно заправлять этот слой, чтобы минимизировать риск переохлаждения или защемления нерва. Второй – для сохранения тепла. Обращайте внимание на погоду. При температуре от 0°C до -5°C будет достаточно тонкого лонгслива. Если на улице от -5°C до -10°C, стоит добавить флисовое утепление.

Важно! Если температура ниже -15°C, советую воздержаться от пробежки.

Третий слой – это лёгкая куртка (ветровка), которая защитит от ветра и осадков. Желательно, чтобы она была с капюшоном. Вниз надевайте трико или леггинсы. Если очень холодно, можно брать и то и другое. Ещё один вариант – трико поверх термобелья.

Шапка и перчатки – обязательные элементы. Если очень холодно, можно добавить бафф на шею и подбородок. Главное правило – минимум открытых участков. Идеально, чтобы в непосредственном контакте с миром осталось только лицо.

Личный лайфхак

Носки нужно выбирать плотные. В них стопы дольше находятся в тепле, и, соответственно, бежать гораздо приятнее. К тому же более плотная текстура добавляет дополнительную амортизацию. Важный момент – носки должны закрывать ахиллово сухожилие.

В чём бегать зимой Фото: istockphoto.com

Какие материалы выбирать

Важно обращать внимание на ткань нижнего и среднего слоёв. Она должна быть дышащей и легко отводить влагу. Натуральные материалы быстро её впитывают и медленно высыхают, натирая кожу и охлаждая тело.

Лучше выбирать специальную одежду для бега из высокотехнологичной синтетики. Она, как правило, изготовлена из эластичных тканей с хорошей вентиляцией и системой влагоотведения.

Что с обувью

Выбор в области кроссовок – модели с агрессивным протектором. Они дают хорошее сцепление с поверхностью. Как правило, такую подошву используют при изготовлении зимней или трейловой обуви, предназначенной для бездорожья.

В чём бегать зимой Фото: istockphoto.com

Однако у неё есть большой недостаток – повышенная жёсткость, которая на морозе может доходить до полной несгибаемости. В результате стопа не до конца выполняет свой функционал во время бега, а это ведёт к изменению техники и травмам. Поэтому зимой рекомендую иметь минимум три пары беговой обуви. Это не даст стопам адаптироваться к одной подошве. Они будут готовы работать в разных условиях.

Личный лайфхак

Дополнительной парой могут стать и летние кроссовки. Особенно если вам доступно очищенное от снега покрытие. Но и в противном случае порой специализированные зимние модели не панацея. Когда слякоти слишком много, даже защитный слой не убережёт. Вы всё равно зачерпнёте воду и снег.

Какие условия учитывать

Насколько тепло нужно одеваться, зависит от многих факторов. В первую очередь от ваших особенностей – индивидуальной переносимости холода, потоотделения и т. д. Кто-то постоянно мёрзнет, кто-то, наоборот, закалён и любит мороз. Также большую роль играют интенсивность и длительность тренировки.

Погодные условия – это тоже не только температура. Иногда при 0°C бежать холоднее, чем при -10°C. Так бывает при сильном ветре и повышенной влажности.

Итак, нужно понимать, что все рекомендации по выбору зимней экипировки условны. Но также важно помнить, что базовые правила всё-таки есть.

Фото: istockphoto.com

Общие принципы:

Одеваемся слоями. Выбираем экипировку, будто на улице на 10 градусов теплее, чем показывает термометр. Чем температура выше, тем легче экипировка. И наоборот, если на улице холодно, утепляем второй слой. Если ветрено, лёгкую куртку заменяем на более плотную.

Чем полезен зимний бег? Об этом главный тренер «Бегового сообщества» Сергей Корнеев рассказывает здесь.