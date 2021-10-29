5 причин бегать в холода. Советы от главного тренера «Бегового сообщества»

Выяснили, почему не стоит бояться низких температур и как они закаляют характер.

С наступлением осени становится всё сложнее выходить на пробежку. Казалось бы, серость, холод, ветер, дождь, сокращённый световой день, количество экипировки отнимают мотивацию и забирают достаточно сил, чтобы уговорить себя бежать. Но так ли это на самом деле? Вместе с главным тренером «Бегового сообщества» собрали для вас несколько причин бегать прямо сейчас.

Сергей Корнеев главный тренер «Бегового сообщества» Если у вас есть планы и цели на беговой сезон 2022 года, пробежки осенью и зимой помогут вам качественнее подготовиться и быстро втянуться в тренировочный процесс весной.

Фото: vk.com/runcomrun

Укрепляем иммунитет. В современных реалиях это актуально как никогда. Бег в холодное время года закалит ваш организм, сделает его сильнее, крепче и устойчивее в борьбе с любыми вирусами. Главное – внимательно подберите экипировку, ориентируясь на погодные условия. Защищайте свой организм от ветра и дождя с помощью правильной одежды. Пусть шапка, бафф, перчатки, длинные носки станут вашими лучшими друзьями в это время. Поддерживаем беговые объёмы. Пробежки в прохладную погоду помогут набрать нужную форму для личных рекордов и высоких результатов в грядущем беговом сезоне. Закаляемся психологически. Постоянные атрибуты осени для многих людей – хандра, апатия и даже депрессия. Именно бег позволяет дать им бой, ведь после пробежек у нас вырабатывается гормон счастья, который особенно важен в холодное время. Заботимся о физической форме (или создаём её). Уже самое время задуматься о лете. Красивое тело всегда в моде. Сложнее его сохранять в холода – время, когда питание становится более калорийным, а мы – менее подвижными. К тому же бег в такое время энергозатратнее, а соответственно, и расход калорий больше. Тренируем силу воли и ещё несколько качеств. Представляете, каким вы станете героем прежде всего для себя, заставляя себя несколько раз в неделю вставать с дивана и выбегать? Точно прибавите к уверенности, гордости собой, продуктивности, работоспособности и производительности. Проверено многими бегунами. Нужно только немного усердия и терпения.

Фото: vk.com/runcomrun

Готовы дать бой холодам своей несокрушимостью? Не забывайте хорошенько разогревать мышцы в тёплом помещении перед тем, как выбежать за порог. И обязательно сделать качественную заминку после. Если скучно бегать самим – найдите единомышленников. Бег в моде при любой погоде. В тёмное время вооружайтесь фонариками, выбирайте освещённые участки и разбавляйте экипировку чем-нибудь светоотражающим. До встречи на бегу!