5 упражнений, которые нельзя делать, если у вас кифоз. Они могут усугубить проблему

Кифоз – это искривление позвоночника. Оно бывает грудным или крестцовым. Переживать не стоит, если кифоз физиологический — с отклонением около 15-30 градусов. Но если появляется гиперкифоз, в таком случае некоторые упражнения придётся исключить из тренировочного процесса, чтобы не получить осложнения. Самые распространённые из них – грыжи и протрузии.

Анна Мотина фитнес-тренер World Class Кифоз – не приговор. У нашего клуба был один клиент с грудным кифозом, который получил КМС по пауэрлифтингу. Это личный осознанный выбор – заниматься вопреки. Но подчеркну, что это исключительный случай! Спортсмен делал всё на свой страх и риск. И, разумеется, прежде чем выполнять какие-то упражнения, в которых вы сомневаетесь, обязательно проконсультируйтесь со врачом.

По ссылке рассказываем, какие упражнения нельзя делать при межпозвоночной грыже.

Исключите осевую нагрузку

В первую очередь при кифозе стоит отказаться от упражнений с осевой нагрузкой. Как известно, самый главный принцип выполнения становой тяги и приседаний – прямая спина, без этой, на первый взгляд, маленькой детали упражнения теряют свой смысл. А прямая спина при кифозе априори невозможна, поэтому советуем вам отказаться от их выполнения, поскольку есть большой риск заработать травму или дать прогрессию заболеванию.

Замените бег и прыжки

Также стоит исключить ударные нагрузки в виде прыжков и бега. В нашем позвоночнике располагаются межпозвоночные диски, и они должны выполнять роль амортизатора. При наличии кифоза позвоночник эту функцию должным образом выполнять не может, поэтому риск травмы очень велик, а выхлоп от упражнений будет минимальным. Вместо того чтобы рисковать своим здоровьем, замените эти упражнения на плавание. А если вы ещё и будете двигаться на спине, то расслабите межпозвоночные диски. В общем, сплошные плюсы.

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«Шраги» – под запретом

В тренажёрном зале мужчинам при грудном кифозе не стоит увлекаться упражнением «шраги». Для тех, кто не в курсе, это упражнение выполняется со штангой в опущенных вниз руках. А работают в основном плечи, они находятся под нагрузкой, и их надо опускать и поднимать.

Довольно эффективное упражнение для трапециевидной мышцы, если бы не одно но. Никакой пользы искривлённому позвоночнику оно не принесёт, а вот добавить проблем с шеей вполне может. При кифозе трапеция и так спазмирована, и нагружать её сверху ни в коем случае нельзя.

Мнение врача

Юлия Пантелеева врач по спортивной медицине, реабилитолог, эксперт Академии врачей UniProf Кифоз может быть как грудного отдела, так и шейного и позвоночного. В любом из случаев комплекс упражнений составляется совместно с врачом спортивной медицины или лечащим ортопедом. Следует избегать определённых упражнений, таких как те, которые включают сгибание позвоночника вперёд. Они могут усугубить состояние и привести к дальнейшему «округлению» позвоночника. К ним относятся приседания, отжимания и другие упражнения, которые предполагают возможное округление плеч.

Следует избегать становой тяги и других упражнений, связанных с поднятием тяжестей. Они дают значительную нагрузку на деформированный позвоночник и могут привести к травмам.

Стоит исключить жимы и другие упражнения, которые включают подъём рук над головой. Они могут привести к тому, что плечи округлятся вперёд, это может усугубить кифоз.

Бег и прыжки при значительно искривлённом позвоночнике (последние стадии кифоза) могут привести к травмам межпозвоночных дисков. Однако при незначительных искривлениях такая нагрузка не навредит. И всё же выполнять любые упражнения нужно под присмотром тренеров и врачей ЛФК.

Вместо этого лучше ввести упражнения, направленные на укрепление спины и основных мышц и улучшение осанки. Йога или пилатес, плавание при правильной технике также может способствовать улучшению осанки.

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В этом материале найдёте комплекс упражнений для красивой осанки.