7 упражнений, которые нельзя делать при межпозвоночной грыже

Межпозвоночная грыжа – заболевание, от которого не застрахован никто. Наиболее высок риск её получения у людей с лишним весом, а также у тех, кто когда-либо страдал от проблем с позвоночником. Грыжа может возникнуть и вследствие травмы. Болезнь хоть и неприятная, но её можно вылечить. Если вы всё же не хотите отказываться от спорта на время восстановления, мы расскажем, какие упражнения нельзя делать при этой проблеме и чем их можно заменить.

Андрей Донских супервайзер и тренер World Class Грыжа появляется, когда смещается межпозвоночный диск. Диски между позвонками выполняют множество важных функций в нашем организме, на них ежедневно ложится большая нагрузка. При травме фиброзное кольцо, которое окружает диск, разрушается, соответственно, и сам диск смещается. Всё сопровождается болевыми ощущениями.

Какие упражнения нельзя делать при межпозвоночной грыже?

Приседания с отягощением.

Становая тяга.

Жимы из положения стоя и сидя.

Прыжки со скакалкой.

Бег.

Быстрая ходьба.

Скручивания.

Упражнения из этого списка выполнять не стоит. Универсальное правило – если вы почувствовали малейшую боль в проблемной зоне, это сигнал остановиться. А иначе профилактические упражнения могут привести к плохим последствиям, и дела станут ещё хуже, чем они были до этого.

Главное — помнить, что грыжа – это временно, и в большинстве случаев она пройдёт сама без хирургического вмешательства. Ваша задача – не мешать восстановительному процессу и по возможности поддерживать его. Все перечисленные выше упражнения никак не поспособствуют прохождению грыжи, резкие движения и поднятие тяжестей увеличивают нагрузку на позвоночник, что с большой вероятностью усугубит травму.

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Чем их можно заменить?

Но если вы по несчастливой случайности заработали себе столь неприятную «болячку», это не значит, что занятия спортом нужно отложить до полного выздоровления, скорее наоборот. В этот период занятия спортом необходимы, это называется лечебная физкультура.

Некоторые виды активности, позволят снизить нагрузку на позвоночник и укрепить мышцы спины, что благотворно скажется на выздоровлении. Весь перечень довольно обширный, так что каждый найдёт занятие по себе:

пилатес;

фитнес;

плавание;

стретчинг;

йога;

занятия на турниках.

Что говорит врач?

Юлия Пантелеева врач по спортивной медицине, реабилитолог, эксперт Академии врачей UniProf Чтобы понять, какие упражнения при межпозвонковых грыжах можно делать, нам нужно сначала понять, что именно это за грыжа. Грыжи бывают разные по размеру, они могут давать стеноз позвоночного канала, а могут не давать. Они могут сдавливать корешки спинномозговые, а могут не сдавливать. В зависимости от того, какой будет размер, какая симптоматика у этой грыжи, какая стадия (острая или хроническая), а также какой размер этой грыжи — будут зависеть те рекомендации, которые мы можем давать. Соответственно, сначала мы делаем диагностику: определяем, какая это грыжа и насколько она опасна, в каком она состоянии. И если это состояние не острое, то можно приступать к упражнениям, если острое, то здесь нагрузку может рекомендовать только врач по клиническому обследованию. Самостоятельно выполнять какие-то упражнения в острой стадии и при болевом синдроме, конечно же, нельзя. Никакие из этих видов упражнений не подойдут в острой стадии.

Даже самые безобидные упражнения пилатеса при неправильной технике могут навредить. Если, опять же, мы рассматриваем хронический процесс, а не острый, то, в принципе, все из перечисленных нагрузок возможно выполнять, но с учётом того, что пациент занимается под контролем специалиста.

Упражнения не должны приносить боль и дискомфорт, они должны быть подобраны правильно. Пилатес — это хорошая функциональная нагрузка.

Фитнес. Может быть достаточно много вариантов — от лёгкого фитнеса до какого-нибудь тяжёлого интервального под нагрузкой. Всё индивидуально.

Плавание будет хорошей нагрузкой, но только для тех, кто до этого занимался. У человека, который получил грыжу, никогда не плавал, скорее всего, будет хромать техника, нагрузка на разные части спины возрастёт.

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Йога для новичков достаточно лёгкая, но асаны нужно подбирать в зависимости от пациента. Есть позы, в которых возрастает нагрузка на поясницу или шею, например, халасана. Опытный тренер знает, что такие асаны не рекомендованы при проблемах со спиной.

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