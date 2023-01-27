Эксперт по речи назвал 5 способов прокачать дар убеждения, чтобы вас слушали и уважали

Разберём нюансы на примере профессии фитнес-инструктора. Но они будут полезны для всех, кто работает с людьми.

Итак, мы говорим на примере работы фитнес-тренера. Фактически это тот же учитель, только учить часто приходится не детей или студентов, а своих ровесников или даже тех, кто старше. В этой ситуации автоматически возрастает нагрузка на ту опцию, которую спортсмены часто сбрасывают со счетов – дар убеждения.

Его наличие важно для представителя любой публичной профессии. В ситуациях, когда от этого дара напрямую зависит чьё-то здоровье и благополучие, прокачка опции становится обязательной.

Если мы не поверили актёру на сцене, пострадает только он. Если мы не поверили тренеру и не поступили по его рекомендации, то пострадают оба – и специалист (раз ему не доверяют, то и потока клиент не будет), и клиент. Последний может либо просто не получить желаемого результата, либо пострадать – получить травму.

Фото: istockphoto.com

Важно! Любой специалист должен быть профессионалом своего дела. Убеждать в том, чего не знаешь – это шарлатанство. Прокачка «дара» здесь поможет, но это не будет во благо для всех. Поэтому начинать стоит с получения качественных знаний. А вот для наработки опыта уже потребуется работа с дополнительными опциями. Какими? Список важных моментов для проработки составила эксперт по речи Седа Kaспapова.

Сeдa Kаспаровa тренер по речи и публичным выступлениям Речь, манера говорить, интонация и даже внутреннее самоощущение. На всё это нужно обязательно обращать внимание тем, кому приходится общаться с людьми.



Вот некоторые моменты, о которых нужно помнить. Возьмём для примера реалии работу фитнес-тренера.

1. Прогоняйте самозванца

Часто люди не решаются давать советы и вообще высказывать своё мнение, даже если оно верное, так как уверены, что их никто не послушает. Так может проявляться синдром самозванца, из-за которого мы не верим в себя, считаем, что просто не имеем права что-то советовать.

Тренеру с синдромом самозванца может быть очень и очень сложно. Всё станет выдавать эту неуверенность, ведь тело будет зажатым и напряженным, голос – тихим, речь – нечёткой. Вряд ли клиент доверится вам, если вы предстанете перед ним таким.

Фото: istockphoto.com

Единственный вопрос, который у него возникнет: «Как этот зажатый человек приведёт меня к спортивным результатам и красивому телу?». Ни о каком доверии и работе в команде говорить не придётся.

Синдром самозванца – очень распространённое явление, но с ним можно и нужно бороться. Вспомните, что вы не посторонний человек в этом спортзале. Вы – тренер, задача которого – вдохновлять, убеждать, направлять. Наверняка у вас за плечами есть спортивный опыт, достижения, победы. Выпишите на листочек всё, чего вы добились. Не забывайте в него заглядывать.

2. Учитесь обращаться по имени

От того, насколько доверительным будет ваш контакт с клиентом, зависят и результаты ваших тренировок. Конечно, на установление доверия влияют самые разные вещи, но одна из не самых очевидных вещей – имя человека.

Зовите клиента по имени, причём именно так, как он хочет, чтобы к нему обращались. Это можно напрямую уточнить. Так вы точно расположите к себе человека, ведь слышать своё собственное имя очень и очень приятно.

3. Работайте над голосом

Если вы мямлите, мычите, запинаетесь, то вряд ли станете тем лидером, за которым пойдут клиенты. Говорите чётко, уверенно и с нисходящей интонацией – чтобы тон фразы понижался к её концу. Так голос будет звучать более открыто и глубоко. Собеседник, который так говорит, располагает к себе.

Фото: istockphoto.com

4. Готовьтесь заранее

Вы можете волноваться перед проведением тренировки, особенно в самом начале карьеры. Это совершенно нормально. Чтобы меньше переживать, потренируйтесь «на кошках» — расскажите кому-то из близких друзей и родственников, как выполняется то или иное упражнение.

Объясняйте просто, уберите специальную терминологию, не тараторьте. Говорите размеренно, делайте паузы и акценты. Помните, что быстрый темп – признак неуверенности. Тормозите себя, чтобы не выдавать волнение.

Фото: istockphoto.com

5. Учитесь указывать на ошибки

Тренеру приходится замечать и поправлять ошибки клиентов. Это его обязанность. Если этого не делать, эффект от упражнений будет нулевым или, что хуже всего, тренировка может навредить. Но нужно учиться так поправлять ошибки, чтобы человек не расстроился и не потерял мотивацию.

Не повышайте голос, не ругайтесь, а мягко и уверенно укажите на ошибку. Кому-то может показаться неудобным поправлять, ведь человек старался, но помните о том, что тренер тут всё-таки вы. Ваша цель – научить делать так, как нужно. Поощрение ошибок к этому не ведёт.

Фото: istockphoto.com

Исправляя ошибку, укажите на то, что у клиента получается хорошо. Таким образом вы сместите акцент с неудачи и замотивируете клиента и другие упражнения выполнять верно.

Кстати, еще один полезный лайфхак – делиться собственным опытом. Вспомните истории, когда и у вас не получалось выполнить упражнение или добиться поставленной цели. Рассказывая о таких случаях, вы ещё больше располагаете к себе клиента. Это, несомненно, скажется на его доверии к вам и результатах вашей работы.

Если стать фитнес-инструктором — это ваша мечта, но для её осуществления не хватает решимости, ищите здесь список вдохновляющих цитат.