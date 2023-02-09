Психолог делится инструкцией, которая помогает отследить тех, с кем лучше прекратить общение прямо сейчас.

Он — лучший, а вы — никто: 10 черт токсичного человека и маячки в поведении

Представьте: приходите вы в тренажёрный зал, имея программу тренировок и уверенность в своих силах. Делаете один подход, второй… Тут к вам подходит незнакомый человек и начинает советовать. Оказывается, что вы делаете многое неправильно… Почему-то (хотя его форма этого не подтверждает) он знает всё лучше. И о технике жима, и о правильном дыхании. Если вы профессионал, то просто отмахнётесь. Так и нужно поступать с «токсиками».

Михаил Касаткин социальный психолог, бизнес-тренер Давайте начнём с главного — коротко определим характерные черты такого человека. Те самые маячки, на которые нужно обращать внимание. Зачем? Чтобы вовремя понять, что перед вами «токсик», и не стать его жертвой. Такие люди занижают чужую самооценку и питаются от этого энергией.

Основные признаки:

позиция жертвы; обидчивость; девиз по жизни — «Всё всегда плохо»; склонность обвинять и критиковать; завистливость; любовь к сплетням; лживость, склонность к дезинформации; привычка всё драматизировать; уверенность в своей правоте; нежелание брать на себя ответственность.

Теперь разберёмся с проявлениями подробнее. Как он себя ведёт? В коллективе часто есть такие люди. Замечали что-то подобное за кем-то?

Фото: istockphoto.com

Как он живёт и ведёт себя

Часто токсичный человек, находясь в печали, ищет спасателя. Он постоянно готов обидеться. Важно найти для этого повод. Человек старается вызывать у окружающих чувство вины и ловко им манипулирует.

Он негативно воспринимает реальность. Стремится распространять вокруг себя тревогу и сожаления. Выдаёт это за реализм. Он придирается, обесценивает и не рад даже позитивным проявлениям окружающих.

Токсичному человеку плохо, когда у других всё хорошо. Такой человек формирует у окружающих чувство стыда за успехи. Приписывает их удаче или подлости. Он радуется чужим падениям. Склонен обсуждать людей за их спиной. Разумеется, в негативном ключе. Часто бывает виновником раздоров в коллективе.

Фото: istockphoto.com

Его типичная тактика – дружить с кем-то против кого-то. Ложь – это возможность создать атмосферу неопределённости и недоверия, чтобы выставить себя в лучшем свете. Поэтому он постоянно к ней прибегает.

Токсичный человек всегда повышенно эмоционален. Преувеличивает значимость событий, словно живёт в спектакле. Он всегда «эксперт по всем вопросам жизни». Ведёт себя так, будто давно всё понял и постиг. Кредо такого человека: «Если вы не согласны, вы либо глупец, либо враг». При неудаче токсичный человек всегда ссылается на внешние обстоятельства и других людей.

Что происходит в интернете

В интернете такие люди себя ведут так же, как в обычной жизни. На аватарке он может выглядеть мило – улыбающимся и с котиком на руках. Дело в том, что такой человек себя не понимает и не принимает. Но его поведение всё расставит на места.

Фото: istockphoto.com

Он будет постоянно жаловаться, обвинять, критиковать, хейтить, драматизировать. Это именно те люди, которые «правы во всём», какая бы тема ни обсуждалась.

Кому особенно не повезло

Больше всего от поведения такого человека страдают близкие люди. Им попросту некуда деться. Дальше по списку идут коллеги. Они часто тоже вынуждены общаться и не могут прервать это по собственному желанию. Меньше всего страдают, разумеется, обычные знакомые. Они запросто могут этот контакт прервать. Именно так они и поступают чаще всего.

Фото: istockphoto.com

Как противостоять

Если такой человек является близким, то относиться к нему нужно с любовью и заботой. Как сказал один восточный мудрец: «Если у вашего близкого человека есть девять отрицательных качеств и одно положительное, обратите всё своё внимание на это положительное качество, и оно со временем затмит всё отрицательное».

Если же речь не идёт про близкого, то лучше не кормить таких людей вниманием. Ограничивайте общение с токсичными людьми. Берегите себя.

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