«230 тысяч рублей в месяц на двоих». Сколько стоит воспитывать детей-фигуристов?

Звук металла, рассекающего лёд, яркие костюмы, грация и пластика, невероятные элементы, скорость и изящество – всё это про фигурное катание. С замиранием сердца можно смотреть на выступления спортсменов, погружаясь в волшебный мир льда и музыки. Но для успеха нужно тренироваться с самого детства, постепенно совершенствуя себя и свои навыки.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о стоимости детского спорта. Сегодня с нами делится опытом мама двоих фигуристов из Москвы.

Ольга Дровосекова мама фигуристов У нас в семье четверо детей. Живём недалеко от ЦСКА. Я посмотрела в интернете все доступные для малышей секции. Оказалось, что только секции по фигурному катанию и спортивной гимнастике берут детей с трëх-четырëх лет. Выбрали фигурное катание, так как дочка любила кататься на роликах. Кроме того, фигурное катание помогает укреплять ребёнка физически. Помимо занятий на льду, мы посещаем ОФП, СФП, хореографию, растяжку, танцы. В общем, дочке и нам так понравилось, что через два года отвели в ЦСКА на лёд ещё и среднего сына.

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Коньки

Чтобы начать занятия, понадобятся прежде всего коньки. Это является самым большим пунктом трат, их нужно покупать в специализированных магазинах. Лучше прийти с ребёнком, чтобы верно подобрать размер. С большим запасом брать нельзя.

Все, как правило, начинают кататься на коньках Wifa. Эта модель продаётся уже сразу с лезвиями. Мои дети прошли тот период, когда можно кататься на этих коньках. Далее, при изучении двойных и тройных прыжков, придётся переходить на более профессиональные модели, где ботинки и лезвия подбираются отдельно.

Покупать ботинки нужно с совсем небольшим запасом. Мне, наверное, повезло, что у моих детей нога растёт медленно, и вот уже почти два сезона коньки им не меняла. Дочь катается в Risport RF3Pro. Сейчас они стоят 32 тысячи рублей, два года назад их покупали намного дешевле. Плюс лезвия MK Professional по цене в 20 тысяч.

Сын катается в ботинках и лезвиях другой фирмы, но в этой же ценовой категории. Можно купить ботинки и лезвия чуть дешевле, а можно — и сильно дороже. Это выбор каждого родителя. Кроме того, если нет возможности или желания отдавать такие деньги за новый инвентарь, можно всегда подобрать себе б/у коньки, это будет в разы дешевле.

Но надо помнить, что коньки покупаются на один-два сезона минимум. Фигуристы вообще стараются как можно реже менять коньки, потому что к ним необходимо достаточно долго привыкать. И это не зависит от того, катается ребёнок или мастер спорта.

Фото: Из личного архива Ольги Дровосековой

Одежда и инвентарь для тренировок

Кроме коньков нужно позаботиться об одежде для ледовых тренировок. Полный комплект вам смогут подобрать в любом магазине для фигуристов.

Я одеваю своих детей в термобельё, плюс специальные штаны и кофта. Больше ничего не нужно. При активных ледовых тренировках этого более чем достаточно. Для занятий ОФП и СФП необходимо купить спортивные кроссовки, шорты и футболку. А на уроке хореографии все девочки занимаются в чёрных купальниках, мальчики – в велосипедках и футболках. Да, и, конечно, вам понадобятся балетки.

По цене тут всё зависит от желания родителей потратиться на своё чадо. Можно купить костюм за 5 тысяч, а можно купить только усыпанную стразами кофту за 15 тысяч. Но, как правило, дети-фигуристы любят лаконичные чёрные без лишних стразов удобные костюмы.

Тренировочная одежда и термобельё меняются по мере роста ребёнка или степени изношенности ткани. А так как ткани используются при пошиве износоустойчивые и хорошо тянутся при этом, одежды хватает на сезон-два спокойно.

Из дополнительного инвентаря детям нужны скакалка, балансёр, валик для растяжки, резинки, коврик, спиннер. Много всякой мелочи, которая обходится примерно от 300-1000 рублей.

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Костюмы для выступлений

Отдельной статьёй расходов станут костюмы для выступлений. На турниры дети начинают ездить уже на второй-третий год обучения. Программа для фигуристов ставится на один-два сезона, и, конечно же, под неё нужно сшить костюм.

Можно купить уже готовый в специализированном магазине, но родители предпочитают вкладывать не только душу, но и большие деньги в это дело, заказывая пошив у портних олимпийских чемпионов и чемпионок. Я же для своих детей нашла золотую середину.

Качественный и красивый пошив платья для дочки обошёлся в 26 тысяч рублей, а сыну – в 16 тысяч. Эта цена — далеко не предел: стоимость расшитых стразами платьев может легко доходить до 80-100 тысяч. Но, опять же, можно спокойно купить не новое платье для выступлений или просто по знакомству за очень доступные деньги. Так что выбор исключительно за родителями.

Фото: Из личного архива Ольги Дровосековой

Занятия

Стоимость занятий по фигурному катанию может сильно варьироваться. Дочка начинала в ЦСКА, а сейчас уже год занимается в частной школе «Лига фигурного катания», где месячный абонемент стоит 44 900 рублей. В абонемент входят ежедневные ледовые тренировки в среднем по полтора часа, а также ОФП, хореография, растяжка и джаз. Занимается дочка шесть раз в неделю по три-четыре часа в день. Для школьника расписание очень удобное. Утром – школа, вечером – занятия.

Сын ходит в ЦСКА. Он пока в спортивно-оздоровительной группе, где за абонемент необходимо заплатить 15 тысяч рублей. Для общего укрепления и физического развития ребёнка групповых занятий в принципе достаточно. Но если вы хотите заниматься на более профессиональном уровне, придётся брать дополнительные индивидуальные занятия или тренировки в мини-группах. Стоит индивидуальное занятие с тренером от 3 до 5 тысяч.

Плюс нужно будет оплатить отдельно билет на лёд, это в районе 1 тысячи рублей. Какое количество занятий вам необходимо и нужно ли это вообще — лучше решать с тренером. У дочери четыре дня в неделю есть подкатки днём, у сына – три раза в неделю.

Есть дети, которые вообще обходятся без дополнительных занятий и имеют хорошие результаты. Всё это очень индивидуально и в большей степени зависит не столько от способностей, сколько от желания ребёнка заниматься фигурным катанием.

Фото: Из личного архива Ольги Дровосековой

Соревнования и сборы

Соревнований по фигурному катанию, на которых дети получают разряды, проводится много. Взнос за участие составляет 4-5 тысяч рублей. Все катки находятся в Москве или в ближайшем Подмосковье, и ехать далеко никуда не надо. Выступают детки по мере необходимости защитить разряд.

Что касается сборов, их стоимость очень сильно зависит от того, где они проводятся. В среднем в пределах 50-70 тысяч без проживания за две недели. Нужны вам сборы или нет, решаете только вы сами. Но они всегда очень хороши не только для спортивного результата, но и с точки зрения воспитания.

На двоих детей в месяц уходит приблизительно 230 тысяч рублей, куда входит только стоимость абонементов и индивидуальных тренировок.

Фото: Из личного архива Ольги Дровосековой

Растить чемпиона сложно, ещё сложнее растить двух. От родителей требуются не только деньги, но и внимание и забота. Поддерживайте детей в их начинаниях, тогда успех будет обеспечен.

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