«Спорт стал дорогим». Сколько стоит растить юного лыжника?

В жизни ребёнка есть главные взрослые – родители. Дети с малых лет копируют их привычки и поведение. Поэтому прививать малышам спорт нужно не только словами, но и личным примером. Если наблюдение за снежинками вызывало у вашего ребёнка не только желание покататься с горки, но и побегать на лыжах, не упускайте возможность – катайтесь вместе с ним. Это создаст общие воспоминания, а может, даже выльется в нечто большее.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о том, сколько стоит растить детей-спортсменов. Сегодня с нами поделился опытом папа молодого лыжника из Кемеровской области.

Константин Игнатьев отец лыжника Я сам когда-то занимался лыжными гонками, сыну нужно было сдать ГТО по лыжам, решил его подготовить. По вечерам на стадионе школы ставил ему технику хода, лыжню сами топтали. Дальше больше: на лето отвёз к своему тренеру в спортивный лагерь. После летней подготовки, обсудив с моим инструктором способности и старания сына, решил записать его в секцию уже по месту жительства. Траты на спорт могут быть разными: всё зависит от того, какие цели ставить перед собой и ребёнком, чего вы хотите и до какого уровня готовы идти. Спорт сейчас стал дорогим, но и инвентарь стал доступнее. Раньше сложно было что-то купить, сейчас проще. Сын рослый – 182-185 см – и инвентарь необходимо брать профессиональный, да и на результатах всё отражается.

В предыдущем материале рассказали, сколько стоит отдать сына на тхэквондо.

Инвентарь и экипировка

Лыжи и роллеры

Сейчас Ивану 15 лет, лыжи уже нужны не юниорские, а профессиональные. У него Fischer speed max 3D, классика и коньковые. Цена варьируется от 59 до 61 тысячи рублей, есть чуть дороже модель Helium – 70 тысяч рублей.

Роллеры Sweenor выиграл на проекте, они стоят в районе 10-15 тысяч. Ещё две пары лыжероллеров классические и коньковые покупал новые и б/у от Ski Time и One Way, они обошлись в 5 и 7 тысяч соответственно.

Фото: Из личного архива Константина Игнатьева

Крепления

Лыж много не бывает, для занятий на таком уровне нужно шесть пар минимум, и креплений к ним то же количество. Само крепление у нас Fischer Race — две пары покупал по 3,5 тысячи рублей. В этом сезоне школа выдала пять пар тоже Fischer, сейчас цена на них уже 7,5 тысячи рублей в магазине.

Палки

Палки Swix triac 3.0 и 4.0 стоят 25–40 тысяч рублей, нужны минимум две основные пары и одна — на запас.

Фото: Из личного архива Константина Игнатьева

Ботинки

Ботинки лыжные коньковые Fischer speed max – 55 тысяч рублей, мы купили на «Авито» новые за 35 тысяч рублей. Такие же классические – 35 тысяч, тоже взяли на «Авито» за 28 тысяч. Но это без учёта доставки.

О том, сколько стоит растить сына-хоккеиста, читайте по ссылке.

Одежда

Разминочный костюм обойдётся минимум в 15 тысяч рублей. Комбинезон гоночный Silvini выиграл на проекте «На лыжи», он стоит 12-15 тысяч. На этом же проекте, кстати, в прошлом сезоне были выиграны пять пар лыж Fischer.

Термобельё два комплекта – 10 тысяч рублей, шапка Swix две штуки – примерно 5 тысяч. Перчатки очень подорожали, если хорошие Swix, то выйдет 3-4 тысячи рублей. Лобстеры (разновидность лыжных перчаток) Swix в ту же цену. Рюкзак на 70 л покупали по скидке за 5 тысяч рублей, без неё он тысяч 8 стоит.

Фото: Из личного архива Константина Игнатьева

Очки

Очки Bliz одни покупал на «Озоне» за 2,5 тысячи, две пары сын выиграл на проекте, сейчас ценник на них 7 тысяч и выше.

Велосипед и экипировка

Шлем велосипедный Scott, он же для лыжероллерных тренировок, покупали б/у за 5 тысяч.

Велосипед решил брать хороший, Scott scale 980, так как сын ещё выступает в триатлоне, стоимость была 110 тысяч рублей, сейчас где-то 180 тысяч. Велоботы выдала школа, ценник в районе 10 тысяч.

Фото: Из личного архива Константина Игнатьева

Кроссовки

Кроссовки используются как расходный материал, на тренировках и сборах они приходят в негодность. Две пары Asics покупали по 3,5 тысячи, они быстро испортились. Покупали Scott supertrac 2.0 за 5–7 тысяч и аdidas – 5 тысяч. Шорты, майки, тайтсы тоже менять приходится часто – всё выгорает на солнце и портится от частой стирки.

Прочие расходы

В начале зимнего сезона идёт закупка смазки (парафины, порошки, щётки, утюги), на это уходит 5–7 тысяч рублей, в зависимости от количества стартов.

Обновление инвентаря зависит от того, как интенсивно растёт ребенок, его веса и роста. Иван за весну-лето вырос на 9 см. Получается, что инвентаря хватило на 1,5 года, и снова всё менять.

В межсезонье необходимы походы в бассейн, а соответственно, очки, шапочка и абонемент на посещение, но тут уже всё очень индивидуально. Цены могут быть совершенно разными.

Фото: Из личного архива Константина Игнатьева

Занятия и сборы

Занятия проходят бесплатно, но вот сборы и соревнования – это другой вопрос. Зачастую логистика осуществляется своими силами, а зимой выездные соревнования проходят часто.

В начале сезона обязательно проходит вкатка в Вершине Тёи, она обходится в 20-25 тысяч рублей. За аренду трассы тоже необходимо заплатить 200–250 рублей в день. Если у спортивной школы получается, лучшим спортсменам могут вернуть деньги за вкатку.

В летний период проходит как минимум три сбора: Шерегеш, Вершина Тёи, Семинский перевал. Сборы на две недели обошлись в 20 тысяч рублей, три недели на Семинском перевале в 35 тысяч. Плюс к этому ребёнка нужно привезти и потом забрать.

Фото: Из личного архива Константина Игнатьева

Растить чемпионов – огромный, многолетний труд, и зачастую очень затратный. Но наблюдение за победами гораздо ценнее. Покорение мира спорта требует много сил и энергии, поэтому ребёнок должен чувствовать поддержку и опору, а в этом случае таковыми являются родители.

Если вашему ребёнку больше нравятся боевые искусства, рассказали по ссылке , сколько стоит отдать сына на тайский бокс.