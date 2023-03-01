Как создавать новые нейронные связи? Эти 6 способов заставят мозг лучше работать

Кира Феклисова нейрокоуч , эксперт по вкусам и ароматам, к. ф. н. Мы рождаемся со множеством нейронов, но между ними существует небольшое количество связей, которые формируются по мере взаимодействия с окружающим миром. Именно они создают нас такими, какие мы есть.

Когда мы хотим поменять себя, своё мышление и свои привычки, нам нужно поменять свои нейронные связи. На первый взгляд, это звучит как что-то простое.

Однако во взрослом возрасте это оказывается сложной задачей. Старые привычки настолько прочны, что отказ от них создаёт ощущение угрозы выживанию. Новые цепочки оказываются более хрупкими по сравнению со старыми. Чтобы их закрепить, нужно повторить созданное несколько раз.

То есть здесь действует правило: одна нейронная связь убирается путём создания и многократного повторения новой.

Новые нейронные связи необходимы нам для жизненно важных процессов:

создание и распознавание речи;

контроль над движениями тела;

формирование и укрепление памяти;

скорость мышления;

гибкость и адаптивность.

Чем меньше новых нейронных связей создаётся, тем сложнее человеку запоминать новую информацию. Легендарная Коко Шанель любила повторять:

Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что вы никогда не делали.

В этом лежит основной принцип формирования новых нейронных связей.

Выделим основные способы.

Новая дорога или новый способ передвижения

Возможно, ваша зона комфорта — это удобный и уютный салон машины, где есть личное пространство и вы ограждены и защищены от всего мира. Или это максимально короткий и простой путь на метро, где маршрут поездов рассчитан по минутам.

Фото: istockphoto.com

В этом есть стабильность и предсказуемость. Вы точно знаете, что в определённое время прибудете в определённое место. Попробуйте пересесть на другой вид транспорта, поехать другим маршрутом, свернуть за иной поворот или выбрать более длинный, но зато новый путь.

Чем больше новых маршрутов и чем больше новых видов транспорта вы попробуете, тем больше новых нейронных связей вы создадите. И не забудьте несколько раз повторить процесс для закрепления опыта. Потом вы можете вернуться к старому и знакомому и сравнить свои ощущения.

Новая одежда

Одежда – это своего рода обёртка и социальные маски, которые мы носим. Мы упаковываем себя в определённые формы, цвета, фасоны, словно создаём модель, которая должна чему-то соответствовать: идеальному образу жены/мужа, доброго психолога, заботливой матери или отца, успешного бизнесмена/бизнесвумен. И кого-то ещё.

Как одежда влияет на образ жизни и пищевые привычки, узнаете тут

Если пойти от обратного и попробовать надеть образ «неидеальной» роли и вообще что-то, что вы ни за что на свете не надели бы, тогда начнётся выход из ролей, создание нового представления о себе и формирование новых нейронных связей. Я могу быть и такой(им) тоже.

Новый аромат

Вдыхание новых ароматов, запоминание и описание их задействует новые участки головного мозга, развивает память и создаёт новые нейронные связи. В голове вместо библиотеки книг формируется библиотека запахов.

Фото: istockphoto.com

Можно пробовать новые ароматы в парфюмерном отделе магазина, можно вдыхать новые сорта чая, кофе, специи на рынке или эфирные масла. Важно делать это регулярно.

Путешествие или переезд на новое место

Здесь вас ждут много новых людей, новых ситуаций и задач, неизведанные маршруты, возможно, иной язык и незнакомая пища – целый комплекс всего для того, чтобы перезагрузить свой мозг, стать более гибкими, ускорить своё мышление.

По ссылке найдёте 10 советов для всех, кто хочет путешествовать дёшево.

Необязательно уезжать в другую страну. Можно путешествовать каждые две-три недели в новые города на выходные. Этого уже будет достаточно для формирования новых нейронных связей. Ведение дневника путешествий усилит и ускорит процесс.

Обучение

Здесь подойдут как иностранные языки, так и онлайн-курсы. Главное – не бросать начатое, а доводить до конца. В современном мире модно учиться.

Многие просто скупают курсы, не доходя до конца. Это не формирует новые нейронные связи, а создаёт хаос в голове, у кого-то даже и чувство вины или желание покупать и не завершать новые и новые программы.

Фото: istockphoto.com

Регулярная умеренная когнитивная нагрузка обеспечивает выживание старых клеток и создание новых. Помимо обучения, можно отгадывать сканворды, играть в судоку, читать книги, тренировать мозг с помощью решения математических задач.

Физические упражнения

Занятия спортом полезны как для тела, так и для мозга. Важно при этом не зацикливаться на одном виде спорта, а пробовать новые. Новые тренажёры, виды йоги, танцы, стиль плавания. Если вы привыкли к самостоятельной работе, то сходите на групповое занятие.

Чем полезна йога на свежем воздухе, рассказали в предыдущем материале

А если приучились к групповым тренировкам, возьмите индивидуальное занятие у тренера. Попробуйте онлайн и офлайн формат. Делали что-то быстрое? Начните делать медленное. Важно развивать новую моторику и проходить через новый опыт.