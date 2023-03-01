Топ-8 самых живописных мест в России, где проходят соревнования по триатлону

Триатлон – один из самых зрелищных видов спорта, который входит в сферу спортивно-событийного туризма. Также его можно по праву назвать одним из самых семейных: близкие часто приезжают поддержать атлетов, для них устраиваются забеги-спутники перед стартами по основным дисциплинам.
Федерация триатлона России подготовила топ-8 самых живописных локаций нашей страны для классического триатлона в черте города (олимпийская дистанция, спринт), экстремального триатлона (когда триатлет бросает вызов не только себе, но и природе), а также кроссовых дисциплин (где в рамках велосипедного сегмента используется МТБ).
Локации для классических дисциплин
Санкт-Петербург
Бóльшая часть триатлонного маршрута культурной столицы Европы проходит на Крестовском острове и по вантовому мосту через Петровский фарватер. Живописность места обозначена сочетанием Невской губы Финского залива с белоснежными вантами моста скоростной автомагистрали.
Триатлон в Петербурге
Фото: Федерация триатлона России
Сочи
Мягкий черноморский климат, завораживающие виды субтропиков от Имеретинской набережной до горных склонов Розы Хутор – всё это делает сочинский триатлонный маршрут очень популярным.
Триатлон в Сочи
Фото: Iron Star
Казань
Триатлеты, следуя туристическому бренду региона – «Татарстан: 1001 удовольствие», с удовольствием преодолевают сегменты гонки по самым популярным туристическим местам: Казанский кремль (1 из 12 сохранившихся в России), Дворец земледельцев, центр семьи «Казан», мост «Миллениум».
Триатлон в Казани
Фото: Федерация триатлона России
Локации для экстремальных стартов
Алтайский край
«Всё настоящее» – гласит слоган одного из популярных туристических регионов России. Здесь на территории топ-10 достопримечательностей края, на Бирюзовой Катуни, проходят триатлонные старты. Такие соревнования вдохновляют атлетов цветом сибирской реки Катунь (он действительно бирюзовый), а также видами, открывающимися вдоль 1 из 10 самых живописных дорог мира – Чуйского тракта.
Триатлон в Алтайском крае
Фото: Федерация триатлона Алтайского края
Хакасия
Неслучайно именно этот регион стал площадкой для первого в России ультратриатлона – Siberman. Маршрут одной из тяжелейших триатлонных трасс нашей страны позволяет увидеть крупнейшую по установленной мощности электростанцию – Саяно-Шушенскую ГЭС.
Триатлон в Хакасии
Фото: Siberman
Локации для кроссовых дисциплин
Верхошижемье, Кировская область
Высоко ценится любителями кросс-дуатлона. Здесь сложные технические показатели трассы переплетаются с природными красотами бывшей Вятской губернии.
Триатлон в Кировской области
Фото: Федерация триатлона России
Ангарский городской округ, Иркутская область
Ангарский триатлон на протяжении многих лет остаётся самым массовым кроссовым стартом, где соревнуются более 300 участников. Такому статусу способствует и сама локация – обширная территория Еловского пруда среди могучих сибирских лесов.
Триатлон в Иркутской области
Фото: Цельсий БАМ триатлон
Тургояк, Челябинская область
Маршрут кросс-триатлона на территории «Тургояк» уникален благодаря одноимённому озеру. Беговой и велосипедный этапы проходят по территории предгорья Южного Урала рядом с двумя древнейшими озёрами – Инышко и Тургояк.
Триатлон в Челябинской области
Фото: vk.com/crosstriathlonturgoyak