Топ-8 самых живописных мест в России, где проходят соревнования по триатлону

Марина Холохолова заместитель исполнительного директора Федерации триатлона России Триатлон – один из самых зрелищных видов спорта, который входит в сферу спортивно-событийного туризма. Также его можно по праву назвать одним из самых семейных: близкие часто приезжают поддержать атлетов, для них устраиваются забеги-спутники перед стартами по основным дисциплинам.

Федерация триатлона России подготовила топ-8 самых живописных локаций нашей страны для классического триатлона в черте города (олимпийская дистанция, спринт), экстремального триатлона (когда триатлет бросает вызов не только себе, но и природе), а также кроссовых дисциплин (где в рамках велосипедного сегмента используется МТБ).

О том, почему триатлон становится всё популярнее, читайте по ссылке

Локации для классических дисциплин

Санкт-Петербург

Бóльшая часть триатлонного маршрута культурной столицы Европы проходит на Крестовском острове и по вантовому мосту через Петровский фарватер. Живописность места обозначена сочетанием Невской губы Финского залива с белоснежными вантами моста скоростной автомагистрали.

Триатлон в Петербурге Фото: Федерация триатлона России

Сочи

Мягкий черноморский климат, завораживающие виды субтропиков от Имеретинской набережной до горных склонов Розы Хутор – всё это делает сочинский триатлонный маршрут очень популярным.

Триатлон в Сочи Фото: Iron Star

Казань

Триатлеты, следуя туристическому бренду региона – «Татарстан: 1001 удовольствие», с удовольствием преодолевают сегменты гонки по самым популярным туристическим местам: Казанский кремль (1 из 12 сохранившихся в России), Дворец земледельцев, центр семьи «Казан», мост «Миллениум».

Триатлон в Казани Фото: Федерация триатлона России

О том, сколько стоят подготовка и участие в гонке, рассказали по ссылке

Локации для экстремальных стартов

Алтайский край

«Всё настоящее» – гласит слоган одного из популярных туристических регионов России. Здесь на территории топ-10 достопримечательностей края, на Бирюзовой Катуни, проходят триатлонные старты. Такие соревнования вдохновляют атлетов цветом сибирской реки Катунь (он действительно бирюзовый), а также видами, открывающимися вдоль 1 из 10 самых живописных дорог мира – Чуйского тракта.

Триатлон в Алтайском крае Фото: Федерация триатлона Алтайского края

Хакасия

Неслучайно именно этот регион стал площадкой для первого в России ультратриатлона – Siberman. Маршрут одной из тяжелейших триатлонных трасс нашей страны позволяет увидеть крупнейшую по установленной мощности электростанцию – Саяно-Шушенскую ГЭС.

Триатлон в Хакасии Фото: Siberman

Локации для кроссовых дисциплин

Верхошижемье, Кировская область

Высоко ценится любителями кросс-дуатлона. Здесь сложные технические показатели трассы переплетаются с природными красотами бывшей Вятской губернии.

Триатлон в Кировской области Фото: Федерация триатлона России

Ангарский городской округ, Иркутская область

Ангарский триатлон на протяжении многих лет остаётся самым массовым кроссовым стартом, где соревнуются более 300 участников. Такому статусу способствует и сама локация – обширная территория Еловского пруда среди могучих сибирских лесов.

Триатлон в Иркутской области Фото: Цельсий БАМ триатлон

Тургояк, Челябинская область

Маршрут кросс-триатлона на территории «Тургояк» уникален благодаря одноимённому озеру. Беговой и велосипедный этапы проходят по территории предгорья Южного Урала рядом с двумя древнейшими озёрами – Инышко и Тургояк.

Триатлон в Челябинской области Фото: vk.com/crosstriathlonturgoyak

В этом материале триатлетка Анастасия Тукмачёва рассказывает, почему важно не останавливаться и идти к цели.