«Сборы на 10 дней обойдутся в 55 тыс. рублей». Сколько стоит отдать сына на карате?

Найти дело жизни – невероятно трудная задача, а помочь в этом ребёнку должны родители. Именно они направляют энергию малыша в нужное русло. Одним из путей развития может стать спорт, иногда к восьми годам ребёнок уже тренируется половину жизни, не собираясь заканчивать, а только двигаясь вперёд.

Мы продолжаем наш текстовый сериал о ценах на детский спорт. Сегодня с нами поделился опытом папа молодого каратиста.

Алексей Крикун папа каратиста, тренер «Клуба Каратэ №1» Карате – уникальный вид спорта, в том смысле, что он гармонично развивает всё тело, равнозначно уделяет внимание и укреплению мышц, и их растяжке, большой упор делается на координацию. При этом в нём есть элемент непосредственного противоборства с другим человеком. Я верю, что это важный опыт для любого ребёнка, особенно для мальчика. Наш вид карате имеет очень «гуманные» правила: контакт в голову запрещён, задача не нанести ущерб сопернику, а заработать балл за правильно применённый приём. Эти правила делают поединки вполне безопасными для здоровья, спортсмены очень редко получают травмы. Также карате имеет неотъемлемую воспитательную составляющую: дисциплина, уважение к старшим, идея «ненасилия» и непрерывного самосовершенствования.

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Кимоно

Стоимость кимоно для занятий начинается от 1,5 тысячи рублей. На более высоком спортивном уровне оно будет обходиться уже от 4-5 тысяч рублей, можно купить и дороже, но это по желанию. Кимоно хватает на один-два сезона, в зависимости от того, насколько быстро растёт ребёнок.

Фото: Из личного архива Алексея Крикуна

Экипировка

Если дети занимаются в разделе ката (показательное выступление), дополнительной экипировки не нужно, кроме кимоно и двух поясов – красного и синего цветов. Цена каждого в пределах 1 тысячи рублей.

Если же малыш тренируется в разделе кумите, который подразумевает поединки, ему необходимы: жилет, капа, защита для паха, перчатки на руки в двух цветах, футы и щитки на ноги в двух цветах. Общая сумма всей экипировки в бюджетном, но приемлемом варианте обойдётся примерно в 15 тысяч рублей. Если брать более солидные бренды, получится чуть больше 20 тысяч.

В первые несколько лет занятий, если речь идёт о малышах, никакой дополнительной экипировки, кроме кимоно, не нужно. На первом этапе выступлений по кумите достаточно иметь только капу и перчатки. Полный комплект экипировки необходим для участия в официальных соревнованиях, проводимых федерацией.

Но даже на таких мероприятиях необязательно иметь полную аммуницию: многие спортсмены покупают только один цвет защиты и меняются со своими друзьями по команде. Такой минимальный комплект обойдётся до 10 тысяч.

Фото: Из личного архива Алексея Крикуна

Тренировки

Месячный абонемент на два занятия в неделю стоит 5 тысяч рублей, в других секциях карате цена находится в этом же диапазоне. Если заниматься три раза в неделю, стоимость занятий – 7 тысяч. Во многих клубах также есть годовой членский взнос в размере 1-2 тысяч рублей в год, но в нашем клубе такого нет.

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Соревнования и аттестации

Участие в любых соревнованиях платное, обычно в размере 1 тысячи рублей или чуть больше. У нас проходит много внутриклубных мероприятий: дискотеки, творческие конкурсы и так далее. Большинство из них – платные, в пределах 1 тысячи.

Участие в аттестациях на пояса, а также в семинарах также платное, от 1 тысячи рублей и выше, в зависимости от цвета пояса. Например, подтверждение квалификации на зелёный пояс стоит 3 тысячи.

Фото: Из личного архива Алексея Крикуна

Сборы

Участие в спортивных лагерях, которые проходят в виде спортивно-семейных сборов, где тренируются и развлекаются не только дети, но и их родители, платное и зависит от длины смены и отеля.

Например, чтобы отправить ребёнка самостоятельно на 10-дневные августовские сборы в Подмосковье, понадобится 55 тысяч рублей. В эту цену входит проживание, питание, тренировки, все досуговые и экскурсионные расходы, подарок, который чаще всего подразумевает под собой мерч клуба.

В среднем в месяц выходит около 9 тысяч рублей, так как мы участвуем в двух мероприятиях клуба и платим за абонемент на три занятия.

Фото: Из личного архива Алескея Крикуна

Отдавая ребёнка в секцию, вы помогаете ему развиваться всесторонне. Спорт дарит не только здоровье и хороший иммунитет, но и учит таким качествам, как дисциплинированность, сосредоточенность и упорство. Они позволяют добиваться высот и на соревнованиях, и в жизни.

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